二手车市场车辆信息造假猖獗 消费者遇欺瞒困境

车辆信息造假猖獗

二手车市场诚信不足 消费者遇欺瞒困境

王琳琳，张洪杰

二手车市场 “水很深”？想要改变这一根深蒂固的印象，并不容易。

在二手车交易环节中，卖家想多卖钱，买家更想少花钱。这让二手车市场变得“纠结”，也滋生了很多问题，消费者购买二手车时被欺瞒真实车况等困境依然存在。中国消费者协会公布的数据显示，2017年共录入汽车产品（含零部件）投诉2.05万件，其中，涉及到二手车的投诉也在增加。

公开数据显示，2017年全国31个省、市、自治区1068家二手车交易市场累计二手车交易量达到了1240.09万辆，较2016年同期增长19.33%；交易金额也达到8092.72亿元，同比增长34%。今年二手车市场也迎来了“开门红”，1月二手车交易量达到了118.84万辆，同比增长34.07%，交易额也达到了729.05亿元。“随着全面取消二手车限迁政策，二手车市场的潜力将进一步得到释放。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊在接受《中国经营报》记者采访时表示：“近年来我国二手车市场出现了较快的增长，但二手车市场的交易环境还需改善。如何保证车况透明、车商的诚信都是亟待解决的课题。”

行业潜规则

近日，北京市的李先生向本报记者反映，他去年4月在北京北辰亚运村汽车交易市场（以下简称“亚市”）的一家二手车经纪有限公司购买了一辆大众途安二手车，被告知行驶公里数为10万公里以内。后期李先生在驾驶过程中因车辆出现小事故到4S店进行维修，在保养中发现车辆行驶公里数在2015年就已经达到了近15万公里。

李先生在与二手车经纪有限公司协商过程中，后者最后承认在公里数上存在欺瞒，但否认经纪公司是卖方，表示其不应承担责任。最终双方协商未果，李先生将其告上法庭，目前北京市昌平区人民法院已经受理此案。

李先生并非是在二手车交易环节中遇到欺瞒的个案。刘女士同样是在亚市二手车市场购买了一辆道奇酷威，在后期行驶中仪表盘发动机故障灯频繁闪烁，后期在检修过程中发现除了发动机问题之外，车辆的公里数也由近18万公里被篡改为6万多公里。

记者浏览第三方数据平台发现，在二手车投诉中，公里数欺瞒在投诉总量中占比最高。一位二手车行业从业者坦言，“在二手车交易市场中，篡改公里数几乎成为行业潜规则。”他补充表示，“包括亚市在内的很多二手车交易市场的车商都是二级经销商，车辆在一定程度存在安全隐患。”

除了公里数等车辆的基本信息之外，车况也是消费者很容易陷入的“坑”。来自山西的陈先生反映，其之前欲购买二手车现代朗动，在交付定金复检后发现车辆是事故车，同时被水浸泡过。但最终沟通未果，索要定金未遂。

在第三方平台关于消费者对二手车顾虑的调查中，有近15%的人担心质量问题，14.5%的人怕买到事故车、泡水车，近70%的人怕公里数造假。

诚信仍为痛点

“我国二手车市场还处于初级发展阶段，发展速度较快。”北京安鹏行达汽车投资有限公司总经理沈荣表示，一方面无论是商业结构还是经营者都还没有进入成熟阶段，交易环节很容易呈现双方“纠结”的状态；另一方面，二手车属于非标产品，质量难以确定，无法提供最准确的保障。这都是影响二手车行业发展的问题。

从二手车行业发展的环境来看，国家层面将继续推动全面取消二手车限迁政策，随着二手车限迁的取消，不同区域二手车市场的流通速度或将加快，可以促进二手车市场交易量的增加，无论是买方还是卖方，都将获得明显的利好。

但罗磊坦言，“二手车最主要的痛点是诚信问题。”所谓二手车的诚信问题也就是指车况的信息透明化以及质量的透明化。目前二手车市场中，二手车电商平台和二手车传统车商并存发展。在诚信问题上，二手车电商平台通过自家的检测标准以及第三方数据检测来为消费者提供所购车辆的基本信息；而传统二手车车商则是通过二手车鉴定评估师对车辆进行评估。“但因为整个过程私人化，所以很容易出现造假的情况。”上述二手车从业者表示。

为了矫正二手车市场的这一痛点，国家层面推出了相关法规政策，商务部市场体系建设司以及中国汽车流通协会联合发布了《二手车流通企业经营管理规范》，旨在规范二手车流通企业的经营行为，建立竞争有序的流通秩序；另外中国汽车流通协会推出了国标“行”认证二手车检测认证品牌，可以免费帮助消费者进行二手车检测。

从市场来看，在新的竞争格局下，传统二手车市场已经呈现出升级转型的趋势，对于拥有最主要车源的传统二手车商而言，面对市场转型升级的趋势，需要改变管理模式，建立信息化的系统来保证车况的透明化，另外硬件的升级改造也是必然。对于传统车商而言，需要实现市场、车商、消费者之间的互联互通，发挥自身的优势。

无论是传统车商还是二手车电商平台，如何实现车况信息的透明化和车辆质量的透明化都是亟待攻破的课题。未来，二手车市场的前途美好，但升级转型以及克服难题的道路，仍有诸多未知需要探索。