卡友支付被罚又被转手 达华智能市值缩水60亿

卡友支付被罚又遭弃 达华智能市值缩水60亿

罗辑

拟购买类金融资产而停牌数月的达华智能（002512.SZ）日前宣布，计划终止。这一从未露面的标的在此时才被揭秘，其为达华智能已经持有40%股权的润兴租赁。为何终止租赁资产股权的继续购入？另一边达华智能还拟出售旗下支付平台，即2015年收购的卡友支付全部股权。

在达华智能的公告中提及，“国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化， 公司也将明确战略发展规划，专注于主营业务发展。”事实上，在此前披露收购卡友支付部分股权的公告中，达华智能曾表示，“金融领域的发展是公司产业链价值最重要的一环，市公司实现战略意图最关键的节点，也是公司2015年度以来各年度重点发展的领域。”“在取得卡友支付的股权后，将借助于卡友支付现有的市场和品牌效应，在移动支付领域迅速发展业务。”达华智能近期动作意欲何为？

对此，《中国经营报》记者多次尝试联系达华智能，但截至发稿前，对方并未给予回应。

收购终止、出售继续

最开始，达华智能购、售资产的计划在投资者看来更像是为了停牌的借口。

2017年12月1日，达华智能限售股解禁，抛压预期下，第二个交易日，公司股价开始下跌，随后公司发布持股5%以上股东减持的预披露公告，12月5日股价跌停。

在此股价波动的情况下，公司突然停牌。停牌期间上述购、售资产的安排也陆续公布。其中分别提到了公司拟再度购入类金融资产以及出售其旗下唯一支付平台，即卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）。

随后公司复牌，但市场似乎并不买账，其股价开出连续四个一字跌停。直至近日，终于以17.42亿元的成交额和23.41%的换手率撬开跌停板。数十亿元市值一夕湮灭。期间，上述股东的减持计划也“朝令夕改”，不仅终止，还接着发布了增持计划。

是什么带来了如此大的空头抛压？

除了解禁外，可以看到，3月14日达华智能发布了终止收购金融资产的公告，股价再度下行。联系其出售卡友支付的同步安排，有投资者提出疑问，“公司的金融布局是否就此止步？”

分别来看，达华智能终止的收购标的为已经持有40%股权的润兴租赁。公告显示，公司原本拟再度“吃下”其余在外的60%股权。但由于相关各方利益诉求不尽相同，无法就交易方式等条款达成一致，而难以推进重组。更为重要的是，公司直言，“同时国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司也将明确战略发展规划，专注于主营业务发展，经过慎重考虑，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟”，故终止重组。

另一方面，1月时达华智能发布了拟出售卡友支付股权的公告，3月又发布了进一步交易作价、交易内容等详细情况。其中，卡友支付作价7.38亿元。而达华智能直言这一交易对公司的意义在于，“根据公司战略发展的规划，本次转让卡友支付股权有利于公司整合资源，进一步调整产业布局，全力以赴布局核心产业。本次交易完成后，将为公司收回投资，有利于公司回笼资金，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。”

这似乎也道出了如今大量随着“互联网+金融”浪潮而纷纷购入金融资产的上市公司，目前战略思路的转变。

卡友支付再被转手

就在2015年，卡友支付还是达华智能捧在掌心的“金宝宝”。

2014年，达华智能在上述转型浪潮下，着手成立支付公司，在2015年重点收购卡友支付。对其而言，卡友支付是公司发展互联网金融的中心，为超过20多家银联分公司及100多家商业银行提供支付服务，拥有A股稀缺的全国性线下支付收单牌照、第三方支付牌照及保理资管牌照。同时，卡友支付与腾讯财付通签署合作协议。卡友支付发挥其线下的实体资源，配合财付通以亿计量的线上用户，全面打通线下线上的支付服务。

而今达华智能选择了以7.38亿元售出卡友支付。

根据2015年3月公司收购的情况来看，卡友支付彼时30%的股权，作价1.08亿元人民币，即卡友支付全部股权作价3.6亿元。随后公司继续不断向卡友支付其他股东收购，分别从个人股东周锐、紫光合创、上官步燕、广州银联网络支付等手中买入6.87%、15.99%、9.045%、12.5%，分别支付2473万元、5756万元、3256万元、2151万元等。但迄今大量股权尚未完成变更过户（数据来源为同花顺）。

公司直言，如果交易成功，卡友支付的出售将带来3.75亿元的投资收益，这意味着仅仅相较3.6亿元的收购价格，三年的持有回报达到104%。

但另一方面，卡友支付2017年不仅净资产减少，还出现了亏损。数据显示，2016年卡友支付经审计的总资产为2.63亿元、净资产9933万元，但2017年（未经审计）的总资产为4.95亿元，净资产减少为5221万元。此外，2016年度，卡友支付经审计的营业收入为3429万元，净利润1.06亿元，2017年度，其营业收入虽然上升到5.99亿元，但净利润却出现大幅下滑，为亏损4712万元。

除了业绩亏损外，卡友支付自2014年迄今已经遭央行5次处罚，仅在2017年就收到3张罚单。（详见《中国经营报》刊发文章《卡友支付连续两年收购 控股权变更仍存悬念》）

在此情况下，卡友支付为何能有这样客观的作价？有业内表示，目前支付类标的资产尚有一定热度。

另一方面，作为交易方，南京铭朋信息科技有限公司旗下有一名为“爱帮生活”的金融O2O平台，该平台的简介显示，其是一个由银行方主导，平台方运营，为银行方已有及潜在用户打造的互联网金融生活平台，“通过非金融服务手段，发展金融业务，以协助银行向‘金融+互联网’时代转型”。而《中国经营报》记者咨询的多位业内人士均表示对该平台并不了解。

无论如何，截至记者发稿时，达华智能售出卡友支付尚需中国人民银行的审批和股东大会的通过。而其曾经为了向金融扩张而布局的相关资产，仍然较多。支付方面还有广东达华支付科技有限公司、福建新东支付信息科技有限公司。租赁、小贷方面，也有着多家参控股企业，例如中山市德晟融资租赁有限公司、中山市中达小额贷款有限责任公司等。

达华智能将如何处理这些扩张期的落子，本报将持续关注。