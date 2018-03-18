消费信贷ABS乍暖还寒 规模萎缩或成常态

李晖

受现金贷新规和小贷公司ABS融资回表影响，去年年底以来交易所实质性收紧了对非持牌机构个人消费贷ABS的发行节奏。

今年一月，花呗、借呗ABS在交易所市场先后解封，但发行规模较此前已有所降低。此外，《中国经营报》记者注意到，近期包括读秒、百度金融等机构在内均有ABS计划遭遇发行中止或审核缓慢，显示市场对于个人消费贷ABS，特别是未与场景对接的资产仍较为审慎。数据显示，2018年1月~3月14日，交易所市场基础资产为个人消费贷款的产品发行量为9单295亿元。

虽然上交所此前回应称“审核ABS政策没有变化”，但从相关数据和业界反馈来看，非持牌机构的消费信贷ABS发行确实已经放缓。在业内人士看来，虽然交易所对相关资产的态度不会完全“一刀切”，但较之2017年，一直受政策强影响的消费信贷ABS在2018年又将进入审慎监管周期，发行规模萎缩可能成为趋势。另一方面，受小贷新规影响，大机构增资会成为常态，而小机构或将被迫寻找交易所之外的补血渠道，成本有可能进一步高企。

发行境遇各不同

近期，发行规模14.90亿元的百度借现金-天风2017年第一期资产支持专项计划在上交所被中止审查，而百度-长安新生-天风2017年第二期资产支持专项计划审核进度缓慢，仍处于反馈阶段。公开信息显示，上述“借现金”项目为百度2017年年中推出的自营产品，纯线上申请，额度审批30秒，最高额度30万元，产品类型和覆盖人群与借呗和微粒贷类似。而据记者查询，上述被中止审查资产也是百度在交易所第一次发行无场景“现金”类贷款的项目。

而对接场景的消费信贷资产同样遭遇波折。去年6月，读秒与去哪儿网“拿去花”项目发行了基础资产为旅游分期类保理融资的2.45亿规模ABS，而在去年11月受理的5亿规模第二期“拿去花”资产则在3月6日被中止审查。

面对记者询问，百度和品钛方面均未解释发行受阻原因，百度金融相关负责人对记者表示：百度金融ABS项目均在有序推进中，未来也将积极与监管部门沟通。

事实上，自2017年最后一个月，消费信贷ABS的发行骤冷。根据Wind数据，2017年下半年，除7月和12月外，行业发行消费信贷ABS数量均在14单以上，但在12月仅有6单小额贷款ABS发行，发行金额仅为55.4亿元，较11月的16单419.8亿元，发行金额骤降87%。而这一情况进入2018年未得到明显好转，记者梳理资产证券化分析网数据显示，截至3月15日，成功发行的基础资产为个人消费贷款的ABS产品只有9单295亿元，全部集中在蚂蚁金服的花呗和借呗。

2017年11月下旬开始，《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》等文件接连出台。按照文件规定，具有无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押“四无”属性的现金贷将难以再作为底层资产。此外，根据政策要求，网络小贷放贷杠杆率要表内、表外合并计算，信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算，合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行。

一位券商ABS业务负责人士向记者透露，这意味着依靠（网络）小贷公司开展消费信贷业务，并无限制规模融入放贷资金的模式难以为继，很多底层资产不符合的就被中止审查了。此外，受到净资本约束，不少小贷公司ABS发行的节奏也会放缓。

记者梳理发现，涉及个人消费贷类的ABS发行速率也较之前明显放缓。以百度-长安新生2017年第一期资产专项计划为例，其在2017年6月23日被交易所受理后，经过反馈、回复意见等流程于8月17日正式通过，而其类型相同的第二期资产专项计划在去年11月14日受理后，是否可以在本月底成功发行仍未明朗。

另一方面，类似易鑫汽车租赁产品及自如的租房分期基础资产为融资租赁类或信托受益权等项目审核进度和成功率较高。

由于消费信贷类产品不可能去了解每笔资产情况，主体信用是否强、是否对接场景、底层资产是否足够分散都会成为评级的重要考量因素。鹏元评级分析师陈龙妹告诉记者，大部分小贷公司主体资质较弱，其自身对ABS产品提供差补等信用支持能力有限，债务人偿债能力受宏观经济走势影响较大，经济下行周期这类项目的风险偏大，如果没有强担保增信，消费金融类ABS通过监管审核的可能性较小。

大玩家忙增资 小平台或换道补血

事实上，国内ABS市场一直是一个受政策强干预的市场。银行间和交易所绳子一松一紧之间，市场便呈现骤冷骤热两重天。以2015~2017年这短短三年为例，政策对于消费信贷类ABS就经历了鼓励—收紧—再放开—再收紧的两轮循环。

2014年~2015年，在多项政策推动互联网金融规范发展以及ABS备案制、注册制、试点规模扩容等利好推动下，中国消费信贷ABS市场出现爆发式增长。而到了2016年下半年，受互联网金融风险暴露影响，监管对相关ABS产品踩刹车，彼时以“窗口指导”“一事一议”等方式进行审慎发行。随着2017年消费金融市场的快速扩容，以蚂蚁金服、京东金融为首的大玩家继续主导市场，而紧随其后，包括百度和一些与场景联系紧密的如唯品会、小米甚至独立第三方读秒均加入ABS发行阵营，到了年末，前述一系列政策影响又让相关产品发行出现萎缩态势。但即便如此，消费信贷ABS已成为交易所ABS第一大品种。

对企业来讲，证券化能够带来两个明显好处，融资和实现出表。从事ABS领域的业内人士透露，行业巨头本身并不缺乏融资渠道，发行ABS多基于资产出表目的，调整资产负债结构。但对于主体信用资质稍弱的机构，ABS更多是为了降低融资成本以及增信。

从2017年消费信贷ABS产品情况看，花呗和借呗优先档利率在4.8%~6.2%，百度有钱花利率在5%~6.5%。

不过有曾经发行ABS的金融科技机构内部人员认为：大平台ABS已经成为一个很常规的融资方式，融资成本可以做到比较低，但一些金融科技领域的第二梯队平台要加很多的通道费用、中介费用，成本不低，整个加起来在票面利率上上浮100~200个基点。

一位评级机构从事ABS业务的人士告诉记者，利率水平和资产质量成反比。一些主体资质弱的小贷机构在ABS渠道之外，更多依赖银行拆解或信托融资来获取机构资金，“其实成本差不太多，因为小平台的ABS的资金价格也不低。ABS更多基于业务探索和增信。”

不过，前述现金贷新规和网络小贷政策出台后，巨头资产出表目的被斩断。消费信贷ABS领域最大巨头蚂蚁金服就在去年12月对旗下两家小贷公司增资82亿元，将其注册资本从合计38亿元提升至合计120亿元。而在业内人士看来，小贷公司特别是巨头旗下的小贷公司今年或将引来一轮增资热潮。值得注意的是，包括蚂蚁金服、百度、腾讯等巨头体系内均有银行牌照，未来或可以将一部分业务转移到银行内运营，此外也不排除会积极运作消费金融牌照。

对于消费信贷ABS的风险把控，市场人士多持审慎态度。苏宁金融研究院互联网金融中心薛洪言认为，目前消费信贷ABS产品基本上是由发行主体自己持有劣后级，也就意味着虽然资产转移出去，但风险还留在机构内部。按照此前循环购买机制，一方面金融机构对高频繁重的资产无法逐一甄别风险，另一方面一旦机构不停转移资产，循环资产证券化，则有可能超过风险承受能力。

陈龙妹告诉记者，国内在ABS底层金融基础设施建设水平还有限，个人信用评估还比较欠缺。小贷业务中的一些关键数据，例如违约率数据，积累不完善，没有覆盖一个完整经济周期，这就导致了目前国内此类ABS产品的信用评级及风险模型的区分能力没有在一个极端的信用环境下测试过。