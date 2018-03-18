众筹项目陷危机 人人投霸王条款避担责

郭建杭

项目成功众筹之后却没能顺利推进导致投资人资金受损，众筹平台是否应当承担审核及投后管理的责任？

根据腾讯理财投诉站的线索，有投资者近日在平台上投诉表示，“唯珍（北京）食品科技有限公司（以下简称“唯珍公司”），在人人投平台（renrentou.com）股权众筹北京丰台店后，一再违反股权投资合同，不开店，不退还全国各地投资人的投资款，严重侵害了全国80多名投资人的合法权益”。

在项目发布后，人人投众筹平台没有进行投后管理，投资者投诉无门。针对于该项目的最新进展，《中国经营报》记者联系人人投众筹方面，对方表示，“暂不接受采访，相关内容可以在公司官网查阅”。不过，据记者了解，目前该项目在苏州稻香村的介入下，已经在处理中。

融资项目未获授权

投资人提供的投诉信息显示，2017年10月，唯珍公司及其法人刘峰以股权众筹开店的名义在人人投平台发布北京丰台店众筹公告，期间人人投和项目方极力宣传唯珍公司是稻香村子公司，是“中华老字号”，计划大力开拓北京市场，解答项目疑问，进行运营分析、承诺高额分红及回购。

根据投资人的诉求，该项目于2017年10月11日在人人投完成项目融资并签订股权投资合同，投资人资金合计105万元均通过在线支付打入人人投指定账户，在还有相当一部分股东没有签署投资合同、没有投票放款的不合规情况下，人人投于2017年11月19日将投资款全额打入项目方唯珍公司的账户。

此前有过众筹投资经历的投资者对记者表示，“不论是哪家连锁店，只要是带连锁品牌的都会让人感觉有品牌背书，而且开店后的客流量和经营都会有保证。”

但值得注意的是，投资者在选择此类项目时，仍要看清具体的项目发起人是谁。

记者梳理信息发现，此次被投资者投诉的唯珍公司，股东为刘峰（占股40%）和北京苏稻食品工业有限公司（占股60%）。后者的股东为北京苏稻食品有限公司（占股20%）和稻香村食品集团有限公司。

“唯珍公司是独立运营的公司，我司下属关联公司曾参股唯珍公司，双方只是股东关系，我公司及下属关联公司并未参与唯珍公司的日常经营和管理”。稻香村集团方面表示，“该众筹项目是由唯珍公司作为发起人运作的众筹项目，该众筹项目并未获得我司授权，包括众筹平台事先也未与我司进行过任何层面的沟通和授权。作为品牌方，我司获悉该众筹项目后立即对其情况展开了解跟踪：截至目前，唯珍公司通过该项目已众筹了三个新店开设。根据我司连锁店授权规定，一店一授权，三个专卖店事先均未获得我司连锁经营店品牌授权。”

对于目前三个已开设的门店未来如何经营，集团方面表示，“昌平店已开业，鉴于专卖店已开业，为保护投资人相关利益，我司对其补开专卖店品牌授权证明；万芳园店，我司了解到该众筹项目正在进行中，为此我们建议唯珍食品公司终止众筹项目，目前该众筹项目已经终止”。

而在此次投诉中涉及到的丰台店项目，集团方面表示，“我司了解到该店众筹已经结束，因店面选址问题导致开业延误，经唯珍公司与众筹投资人协商解除众筹合同并返还投资人众筹资金，在执行过程中因涉及唯珍公司、众筹投资人、众筹平台三方，需要时间按照相关规定走流程，以保障各方权益。据了解目前正在流程中。我司会敦促唯珍公司加快办理，以保障投资人的利益”。

“霸王条款”需警惕

据记者了解，人人投为分站加盟模式，在全国36个省市开设超过100家分站，分站找项目，总站负责上线推广，分站总站按照约定标准拿服务费。但此前已经曝出，人人投总站对分站的管控力度不够，分站出现财务造假等新闻。而在众筹项目方面，人人投众筹此前也曾出现多次项目违约被投诉的情况。2017年2月，有投资者投诉项目违约一年仍未按约退还投资款；2016年7月，人人投“小江南”项目出现纠纷。

当众筹项目出现违约时，发布项目的众筹平台，是否该履行投后管理等法律义务？记者在人人投众筹官网看到，《人人投网站服务协议》和《投资风险提示书》中，对于平台在项目中的风险界定有所提示。

《人人投网站服务协议》中显示：“人人投网站仅为注册会员提供网络空间及技术服务，我们并不能完全确保注册会员提交的信息是完全无误的。”根据服务说明显示，前期平台几乎不对项目做任何审核上的约定，也不对项目做任何中后期的投后管理约定，对平台来说仅对项目做展示，规避了任何可能的责任。而《投资风险提示书》中，对于风险部分列出了16条，同时做了免责声明，在该声明中，人人投几乎规避了一切责任，仅作为信息提供平台存在。

法务从业者对本报记者表示，根据这样的风险提示信息，投资者在注册该平台，进行投资操作时，已经勾选了默认阅读同意以上信息，从法律上来说确实难以追责到平台。

但事实上，在私募股权投资行业中，“募、投、管、退”是非常重要的四个部分。特别是前期尽职调研以及投后管理，都是各投资机构重视的部分，投后管理已被视作是投资机构使企业实现增值的过程，也是对投资人负责的体现。

此前有投资者表示，投资了人人投11个项目，其中有5个项目出现问题。记者加入了人人投的项目投资群，该群共有六十多位投资者，未见代表人人投方面向投资者答疑解惑，进行投后管理的人。一位投资者也表示，投资完成后，人人投建立了股东群，但是从未见到人人投的人来进行项目维护等。在此次“唯珍”项目的投诉中，投诉人也表示：“当项目出现违约时，根本没有人人投的人跟进。”

对于众筹平台在发布的项目中，尽调情况，后期对于项目跟进等问题，人人投方面截至发稿未回复。