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你我贷新三板终止挂牌拟赴港上市：首先需成功备案

你我贷新三板终止挂牌拟赴港上市：首先需成功备案
2018年03月18日 08:27 中国经营报
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　　摘牌赴港上市？ 你我贷待闯备案关

　　郭建杭 何莎莎

　　相比2016年56家新三板企业摘牌，2017年全年新三板摘牌公司数达到709家。进入2018年新三板退市潮依旧汹涌，而互金概念股也加入了摘牌大军。

　　3月7日，你我贷母公司嘉银金科（832031.OC）发布公告称，出于资本市场长期发展规划需要，为了更好配合公司业务发展，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　事实上，嘉银金科退市并不属互金行业的首例。2017年11月14日，万惠金科发布公告称，为配合公司资本市场长期发展规划，申请了终止挂牌。当年1月，光影侠公告称，为配合公司战略发展规划，申请在新三板终止挂牌。

　　对于摘牌原因，有新三板挂牌公司的董秘表示，主动摘牌退市主要出于两个方面考虑，一是经营和发展战略调整需要，二是拟转战IPO。而你我贷方面对《中国经营报》记者表示，嘉银金科拟申请终止挂牌的原因是“出于资本市场长期发展规划需要”。嘉银金科此次拟终止挂牌，是顺应互联网金融行业发展趋势，配合资本市场长期发展规划，谋求更大业务发展，帮助投资者创造更多收益的主动行为。

　　退市新三板

　　根据公开信息显示，2014年11月，嘉银金科在新三板挂牌，原名复仁科技；2015年6月，你我贷的法人代表及实际控制人严定贵收购嘉银金科，成为公司第一大股东、实际控制人；在2015年底，你我贷曲线登陆新三板；2016年上半年，互联网金融业务成为嘉银金科的主营业务。

　　你我贷退市新三板后转其他资本市场的传闻一直不绝于耳。

　　你我贷官方客服在相关新闻中的评论，也侧面证实了这一说法，“新三板的融资规模和效率已不能满足公司发展，所以退市是为了谋求更大的资本市场发展空间”。

　　2017年底，嘉银金科收购港股上市公司中国支付通（08325.HK）24.13%的股份，彼时这一收购行为被业界解读为其赴香港上市的准备动作。不过，你我贷方面并未正面回应未来是否会赴港上市，但同时表示，“企业在发展过程中，必须不断强化自身核心资源与核心商业能力。关于资本路径，公司还在探索，最终会结合公司战略方向开展。”

　　2016年新三板多次出台管理办法规定，已挂牌的其他具有金融属性企业，在相关监管政策明确前，暂不进入创新层；也不得采用做市转让方式；同时暂停股票发行、重大资产重组等相关业务。

　　在这一政策限定下，在新三板上市的互联网金融企业，失去了资本运作的可能性。对此，你我贷方面表示，“总体来看，这两年新三板成交量持续低迷。由于流动性缺失，很多企业选择从新三板摘牌。嘉银金科也是出于自身阶段性的发展需求，做出每一次资本市场的选择”。

　　尽管你我贷并未明确退市后是否会选择赴港上市，但毫无疑问，香港已然成为今年互金公司IPO的首选地。

　　3月5日晚间，维信金科在港交所披露，已提交上市申请材料。而港股上市公司永骏国际控股（08187.HK）发布公告称，自3月8日起，公司股份简称将由“永骏国际控股”变更为“积木集团”。此前，积木集团于2017年10月从公司原控股股东AsiaMatrix以2.93亿港元购得73%股份，至此成功“曲线”上市。

　　对于港股市场，你我贷方面认为，近年来随着不断创新开放，香港资本市场已经吸引了越来越多的中国内地股，也获得了更多海外投资者的青睐——说明它是促进了资本市场的交易自由和投资便利。不过嘉银金科仍在做一些适合自己发展模式的探索。

　　事实上，不仅是嘉银金科，对于任何一家谋求商业成长的企业而言，上市都是非常有意义的路径。公司的发展方向一定是更强的核心竞争力、更前沿的技术与模式，为用户提供负责任的互联网金融信息服务，嘉银金科的资本市场长期发展规划正式为了这样的目标服务的。

　　待收压力较大

　　嘉银金科的财报中显示，营业收入依赖你我贷平台的网带业务。

　　自2016年，你我贷的网带业务被正式纳入嘉银金科后，嘉银金科的业绩表现一直非常乐观。公司年报数据显示，2016年公司的营业收入近6.67亿元，净利润近6489万元，毛利率74.53%，其中，你我贷贡献的营业收入占比89%，为5.91亿元。

　　2017年，嘉银金科营业收入为15.3亿元，净利润4.06亿元，其中，你我贷贡献的营业收入为15.3亿元，占比较高。

　　但是该业务也面临政策不确定性，在整体金融防风险的大背景下，监管层对金融企业提出牌照和备案的要求。

　　2017年底，互金风险专项整治办和P2P风险专项整治办联合印发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，要求网络贷款必须持牌经营。

　　据记者了解，你我贷目前仍没有金融牌照，但是公司法人及实际控制人严定贵所收购的中国支付通公司，持有支付牌照和网络小贷牌照。

　　公开信息显示，港股上市公司中国支付通，2017年年底发公告称，“执行董事严定贵涉资767.04万港元增持公司544万股股票，增持成本1.41港元/股，增持后严定贵持股比例升至24.29%。”目前，严定贵为该公司大股东。

　　此外，你我贷还面临备案压力，香港证监会对互联网金融平台的合规方面也有要求。2017年9月15日，香港证监会发布《证监会及联交所发表有关上市监管的联合咨询总结》文件（以下简称“总结文件”）。此“总结文件”也被市场人士称为新方案。

　　根据新发布的总结文件，香港证监会的职责将不再限于过去的后方监管，而是有权参与到更为直接的“前置式监管”。加强对财务数据的审计，避免上市后企业出现业绩“变脸”，这对互金企业在港上市的业绩和合规性提出了比此前更高的要求。

　　无论是从上市考虑，还是从业务的发展前景考虑，你我贷都亟须成功备案。

　　对于目前备案的进展，你我贷方面表示，“目前，你我贷正按照57号文以及上海发布的168条网贷整改验收指引表，稳步推进合规整改工作，加快整改步伐，争取早日完成备案”。

　　据记者了解，你我贷的商业模式定位于网络借贷信息中介机构，为借款人与出借人之间的交易提供撮合等服务，收取平台服务费用。根据其公开的数据显示，2016年平台撮合22万笔网络借贷业务，收取服务费6600万元，2017年撮合量为521万笔，收取服务费15亿元。数据对比可知，你我贷平台上的单笔撮合服务费为300元左右。

　　据公司官网披露的信息，你我贷成立于2011年6月。移动端APP2014年上线，目前服务已覆盖了全国近30个省的100多个城市，用户主要积聚在中国二三线城市。你我贷官网上的产品，平均借款额在3000~5000元。

　　值得注意的是，你我贷还面临较高的待收压力。网贷之家数据显示，截至记者发稿时，你我贷平台上累计待还余额高达222亿元，待还借款人数182万。

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