新零售门店布局加快 银行网点进入转型调整期

新零售门店布局加快银行网点进入转型调整期

秦玉芳

3月份以来，招商银行、平安银行等纷纷加快智能银行建设步伐，分别在上海、中山开设新零售网点，通过引入新技术打造智能化的新型网点运营模式。据了解，2018年平安银行将有超过100家新零售门店开业。

与此同时，随着互联网金融的快速发展，银行业传统零售网点关停速度也在加快。据银监会官网公告显示，2018年1月至今不足3个月，各大银行获批关停的营业网点已近180家，其中银行社区支行和小微支行所占多数。

智能化、数字化升级已成为银行业发展的必然趋势，在这一背景下银行网点布局也进入调整期。虽然大批社区网点关停，但线下网点的独特优势使得营业网点的布局对银行转型重要性凸显。未来银行网点将更趋向于大型综合化体验型旗舰店和小微的便利型智能化服务点两个方向。

新零售门店趋势

3月上旬，招商银行宣布上海首家“未来银行”开业，依托新技术，打造新型网点运营模式。同时，平安银行也在中山新增一家零售门店，利用金融+科技的手段，构建一站式综合金融O2O服务平台。新零售网点的频频亮相，加快了银行网点转型的进程。

近年来受经济环境及监管趋严影响，银行业息差收窄、利润增幅趋缓，零售转型成为潮流趋势。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的发展及推广应用，金融科技正在重塑金融生态，国内银行纷纷引入新技术，重构产品、运营及风控体系，传统的线下营业网点也在经历新的变革。

《中国经营报》记者在广州四大国有银行部分网点调查发现，各银行纷纷升级线下营业网点，新增了智能自助设备，并有专门人员引导客户自助操作，开户、转账汇款等业务都可以通过自助设备完成。

某股份制银行综合金融事业部负责人告诉记者，新的零售门店以客户体验为中心，向智能化、社区化、轻型化转型，大大减少了柜员数量，强化场景化设计，90%的非现金业务基本都可以通过互联网和网点自助设备完成。

随着新技术对金融业影响的逐步深入，各银行也在加速对传统营业网点的智能化升级。智能投顾、自助贷款、刷脸取款等各种新型智能设备纷至沓来，大大节省了柜员工作量，为银行轻型化转型奠定了基础。

除智能化设备升级外，基于互联网理念的新零售门店模式成为银行网点布局的新趋势。2017年8月平安银行首家新零售门店在广州开业，据相关负责人透露，截至目前平安银行在全国主要城市都已完成或正在布局新零售门店。此外，中信银行、招商银行、兴业银行等各大银行也在持续发力新型零售网点。

联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖认为，未来银行网点将会向两个方向发展：大型综合化旗舰店，像中信银行在广州设立的旗舰店，由传统的交易结算功能转变为“综合销售服务中心”，发挥其资产配置优势，为客户提供综合性高端定制化服务；小型便利店式的微型网点，在商场、地铁站等人流集中区域，配置简单的智能化设备，为客户提供便捷服务。

在新零售门店频繁开业的同时，社区网点关停数量也在快速增加。记者查询银监会官网公告，2018年1月至今不足3个月，五大行、股份行、城商行、农商行（含农合社）、外资行等获批关停的营业网点已近180家，其中银行社区支行和小微支行所占多数。

银行人士分析认为，互联网金融的发展使得银行迫切需要转变传统经营方面，寻找新的增长点，且随着新技术对金融业的渗透，越来越多的银行业务通过手机和自助设备完成，银行改革网点降低人员及物业等运营成本是必然趋势。

据中国银行业协会3月15日发布的《2017年中国银行业服务报告》显示，2017年银行业金融机构离柜交易达2600.44亿笔，同比增长46.33%；离柜交易金额达2010.67万亿元，同比增长32.06%；行业平均离柜业务率为87.58%。

随着自助银行、网上银行、手机银行等业务模式的发展，银行业网点转型步伐加快，“轻型化、智能化、特色化、社区化”成为发展趋势。据上述报告称，截至2017年末，全国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个，其中新增营业网点800多个，年内改造营业网点1.07万个。

线下网点优势凸显

尽管银行传统营业网点的关停在持续加剧，但为何各大银行对建设新零售网点的热情依然高涨？

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，尽管随着新技术发展，越来越多业务通过网上办理，但由于银行的特殊性使得其线下网点不可能被完全取代。

他表示，银行为了确保业务开展的合规性，必须保证一定数量和覆盖面的实体网点；且对银行来说，风控是重中之重，如身份校验等风控内容仅通过线上是不够的；此外线下网点有着面对面交流的优势，这也是线上模式所不及的。

《Banks3.0》作者BRETT KING此前出席中国首届数字银行高峰论坛时就曾指出，未来银行的很多网点将消失，存活下来的网点要么是非常大的，能提供体验，或是在小城市中会有一些移动的网点为客户提供便利性服务。他强调，未来网点不会销售银行的产品，更多的是关注服务。

同时他还表示，未来银行的网点经济效益将会受到挑战，很多银行获客不再是通过网点而是通过数字化的平台。“中国的网点整合不会特别密集，网点在区域可能会缩小规模，或者说更加关注品牌效益、更加关注在大城市中品牌的搭建。”

对于目前我国银行业新零售网点发展现状，李奇霖则认为，在硬件配置上发展很快，但在软件上仍待改进。“目前很多银行网点还是以产品为主，不能真正做到以客户需求为中心，这主要是因为目前银行实行短期化的考核激励机制，导致客户经理以产品为主导，致使客户体验差。这也是目前新零售网点转型最需要关注的问题。