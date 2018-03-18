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中国金融科技独角兽领跑全球 IPO提速或迎国内上市热

中国金融科技独角兽领跑全球 IPO提速或迎国内上市热
2018年03月18日 08:17 中国经营报
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中国金融科技独角兽领跑全球 IPO提速或迎国内上市热中国金融科技独角兽领跑全球 IPO提速或迎国内上市热

　　佚名

　　从2月28日证监会鼓励四行业（互联网、智能制造、生物医药、生态环保）部分独角兽可申请通过 IPO 快速通道上市，到国家表示要设立国家融资担保基金，支持优质创新型企业上市融资，将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国，再到深交所表示要对“独角兽”企业在深交所上市开设绿色通道。短短几日，“独角兽”一词持续升温，并成为聚光灯下的热议话题。

　　金融科技 独角兽价值连城

　　独角兽一词，最早是风险投资家 Aileen Lee提出，用来形容估值过10亿美元的初创公司。据美国著名创投研究机构CB Insights 2017年发布的独角兽企业榜单显示，中国已一跃成为拥有“独角兽”第二多的国家，金融科技企业又是产生独角兽公司最多的板块之一，根据Visual Capitalist数据显示，早在2016年，中国的8家金融科技“独角兽”合计估值就达962亿美元，而美国的14家合计估值却为310亿美元，截至2017年底，中国金融科技独角兽企业仅蚂蚁金服估值就超1000亿美元，中国无疑已成全球金融科技主战场。

　　而从国内独角兽估值分布来看，有着超级独角兽的金融行业，估值已占全行业独角兽总估值的30%。金融科技独角兽的价值可见一斑。

　　科技创新 与技术运用走在前沿

　　众所周知，金融与科技的结合，极大地推动了金融交易与投资便捷化的程度。新四大发明之中的“第三方支付”“共享经济”已全面领跑世界。截至2017年10月底，我国移动支付交易规模近150万亿元，居全球首位。第三方支付行业由于其对技术能力及风险控制的高要求，对于大数据、云计算、人工智能的创新与应用一直处在最前沿，应用程度广泛且深入，这使得中国近6亿移动支付用户的日常交易得以高效、准确、安全、顺利完成。

　　值得注意的是，作为三次在科技CBinsights独角兽榜上有名的拉卡拉，其在科技创新与新技术运用方面具有行业代表性。拉卡拉在风控系统、金融科技输出能力、平台综合实力壁垒等方面拥有突出优势：熟练运用声纹识别、LBS定位、自然语义分析等Fintech技术推进综合平台发展。在数据处理与挖掘、反欺诈、征信等领域实现科技能力的输出；拥有完善的风控系统，并利用大数据技术进行组合建模，通过声纹识别、LBS定位、自然语义分析等Fintech技术，引入AI技术，建立反欺诈模型，保障了每笔交易的高效、安全。

　　随着创新科技的持续应用，金融智能化服务、金融科技能力输出与共享，无疑会对第三方行业格局与盈利模式带来更深层次的变革，并为拉动新经济的发展注入新动能。

　　体量如此庞大、敢于创新的金融科技独角兽，大多因限于股权结构等问题，转赴海外上市，并备受境外投资者追捧。此次证监会“新政”出台，广交所、深交所也纷纷将设绿色通道，向独角兽抛出橄榄枝，证监会主席刘士余也表示，“这么好的公司在发展，国内没有享受到它们发展的成果和经营的利润，这是一个历史的遗憾。进入新时代，这个遗憾就不能再继续了。”留住独角兽，不仅是支持新经济的政策驱动，也是经济发展的历史必然。可以预见，2018年，必将是金融科技独角兽大展拳脚的一年。

　　近日，基于创业家&i黑马出品的《2018中国独角兽TOP100》榜单，及CBinsights于2017年，列出在2017~2018年国内9家金融科技独角兽企业。

　　入榜的金融科技独角兽估值总量超1500亿美元。其中，融360、众安保险均于2017在境外上市，近日有消息称蚂蚁金服已启动上市前融资，而拉卡拉则正在IPO排队。

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