区块链年薪百万难招人 “蹭风口”岗位恐现薪资泡沫

来源：创业邦

去年年末，徐小平在微信内部群鼓励拥抱区块链革命的截图，使得区块链一夜爆红。春节期间，“3点无眠区块链”社群，使得众多创投界大佬一夜无眠。年初，朱啸虎与陈伟星对区块链问题产生的争执又再次引爆互联网圈。如今，创业者、投资人都趋之若鹜，越来越多的企业开始加入这个阵营，由区块链引发的技术革命正在愈演愈烈。

随着区块链的火爆，各种区块链公司、区块链媒体平台不断涌现，区块链人才成今年最大招聘风口，平均薪资达到2.5万元，人才需求供不应求。

区块链招聘年薪高达百万，巨头入局抢夺人才

猎云登陆多个招聘网站，输入“区块链”作为关键词，显示出的10余页招聘列表中，发现招聘区块链相关人才的公司给到的职位年薪大多在50~80万元，开出百万年薪的公司也不在少数。

观察各公司的招聘需求，还是偏向于招聘技术岗位的人才，例如，区块链系统工程师、区块链技术负责人、区块链架构师等。以北京、上海、杭州对此方面的人才需求量大。

翻看一个技术岗位招聘，要求区块链技术专家熟悉金融领域，并对数字货币、区块链感兴趣。对比特币，以太坊，EOS等有一定见解，能够搭建基于区块链的底层架构和应用平台，能实现公链、侧链、联盟链及多种逻辑。

内容岗位的招聘，如内容编辑、记者、产品运营、新媒体运营也很普遍，月薪资在8K到20K之间，薪资均高于其他行业。

在应聘要求上，则要求求职者熟悉数字货币，对区块链、数字货币领域有兴趣，有科技、财经媒体工作经验，具有一定的外语能力，对人才的要求较高。

另外，猎云在浏览区块链岗位时发现，腾讯、奇虎360、联想、京东商城、美图等大型互联网公司也在招聘相关人才。比如，腾讯正在招聘区块链产品高级架构师，月薪2.5-5万；奇虎360在招聘区块链技术专家，月薪5-10万；阿里健康最高月薪3万，电商京东最高月薪3万。美图公司在招聘区块链产品总监，月薪2-4万。

相比创业公司给到的薪资，BAT显得“小气”了很多，这也折射出这些公司的产品布局和对区块链的态度。

“区块链是一个好技术，但还处在发展早期，需要建立有效的应用模式，腾讯也在积极探索区块链在各个场景中的应用。”腾讯CEO马化腾曾在公开场合表示。

据报道，腾讯早在2017年4月就已经正式发布了腾讯区块链方案白皮书，相关区块链技术已经被腾讯应用在了供应链金融、公益寻人、物流信息等多个领域。但暂未将区块链结合到主业上，如游戏、IM、视频上，只是体现在微小场景中。

再看阿里，阿里是各个业务线各自为战，为各部门自己服务，并开始试点一些应用场景。2017年8月份，阿里健康与江苏常州市合作推出我国首个基于医疗场景的区块链应用——“医联体+区块链”试点项目。2017年11月8日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与雄安新区签署了战略合作协议，阿里巴巴与蚂蚁金服将承建数字雄安区块链实施平台。

区块链招聘公司的现状

企业纷纷布局区块链，招聘情况又如何呢？3月6日，移动招聘平台BOSS直聘发布了《2018 旺季人才趋势报告》。数据显示，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已经达到2017年同期的9.7倍。2018年1月-2月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。人才供应量同比增加235%，增速虽高于其他互联网职位，但存量远低于实际需求。

按照职位类别划分，技术类的区块链相关岗位占73.7%，运营类占8.4%，产品类占7.5%，其他岗位（行业分析师、市场推广、记者等）占10%。

BOSS直聘研究院发现，超过80%的区块链相关职位对求职者的技能要求在3项及以上，技术类人才除需要掌握常用开发语言外（C++、Java、Go），还需要对密码学、共识算法、超级账本、智能合约等有足够了解。

因此，虽然有些公司给出的年薪高达百万元，但职位大多偏于研发岗，对技术人才的要求较高，能够与之匹配的人才并不多，因为在区块链发展前期，极需要复合型人才。

区块链求职者的现状

既然区块链人才在职场上如此受欢迎，那求职者处于什么状态呢？猎云网从微博、微信搜集到了一些区块链内容岗位求职者的现状。

一位求职者是应聘新闻编辑岗被招进公司，虽然是新闻专业毕业，但对区块链了解很少，只是因为区块链热，待遇优厚，所以就踏进了这个领域，但自己也看不清区块链未来的发展趋势。

另外一位同样是文字工作者，看到当下区块链热，虽然现在还没有具体的应用场景，不能创造实际价值，但短时间内存在巨大吸引力，所以就进来了。

反之，由于区块链技术岗位存在硬性要求，很少有人敢轻易应聘了。

区块链火热之后，内容市场也随之活跃起来。区块链内容从业者更多的是原有公司的记者、编辑转行成为区块链新人。相比而言，区块链行业更缺技术人才，内容从业者可以转行，但互联网信息技术人才转型区块链人才就不那么简单了。

据北京晨报报道，Boss直聘研究院院长常濛表示，区块链成为风口之后，圈内不可避免地出现一些挂羊头卖狗肉的蹭风口型岗位，只要加上“区块链”三个字，薪资就能提升一大截。

常濛还表示，由于区块链相关人才严重稀缺，未来一段时间内，“抢人”大战还将持续，薪资也将持续增长，甚至会出现类似2014年和2015年移动互联网激战时期的“薪资泡沫”。

因此，短时间里，区块链人才的稀缺必定导致行业内的挖人大战，高薪将成为主要的挖人筹码。

培训课程真的能培训出区块链人才吗？

专业人才稀缺，催生出了庞大的培训市场，而庞大的市场可以培训出符合要求的人才吗？

据悉，目前也有相关培训开展了区块链人才课程，开办培训班也成为不少企业的新选择，大企业纷纷试水区块链课程。网易科技上线付费课程，首档推出区块链公开课；百度经验推出《区块链100问》 短视频；腾讯课堂也上线了区块链或数字货币相关课程。另外，猎云网报道过的深创学院也是专为区块链培训开设的教育机构。

登陆黑马程序员、三节课几家培训网站，发现区块链的培训课程内容包括编程语言、数据库、密码学等，真正的区块链内容很少。而区块链从业者，在实际开发过程中，只是掌握一些区块链工具的使用远远不够，区块链开发人员要能够对区块链的底层平台进行改进，来满足实际应用的需求。区块链技术是一个复合型的综合学科，要掌握区块链的底层技术并不是一件容易的事情。

据领英最新公布的数据显示，全球对于区块链人才的需求量从2015年开始出现增长，并且在2016年至2017年经历了爆发式的增长。

也许正是因为区块链人才紧缺，公司又大量需求人才，就催生出了一批“挂羊头卖狗肉”的培训机构。

领英中国技术副总裁王迪表示，区块链是一个由技术社区驱动的、仍处于早期快速发展阶段的新兴技术模式，目前尚不完备。

区块链正处于早期发展阶段，很多企业虽然打出了区块链的旗号，但业务本身和区块链关系并不大，这里面存在很大的泡沫。培训机构在早期做培训，是否能真正培养出一批区块链人才呢？猎云对此持观望态度。

有行业人士坦言，目前中国的区块链人才良莠不齐。2018年区块链将进入应用元年，预计市场上会涌现出更加多样化的区块链产品，也将带来大量一系列衍生岗位的人才需求，区块链人才缺口将进一步扩大。

传统技术人才是否可转型区块链人才？

区块链人才受欢迎，人才短缺也是事实，培训机构一时无法培训出真正的区块链人才，那么如何解决这一问题，传统技术人才是否可转型区块链人才？

据上观新闻报道，业界人士指出，区块链不是一个单一的信息技术，而是依托一些现有技术来实现一些新的功能，比如将哈希函数、智能合约等应用到新的思维逻辑架构中。所以从这个角度来说，区块链技术开发并不需要掌握某种新的专业技术。在区块链开发领域，最受欢迎的编程语言是C++和Go，而精通密码学和分布式计算的资深人才对于区块链开发也是有先天优势的，但是也并非硬性条件。因此，传统技术人才是可转型区块链人才。