周鸿祎全股质押招商银行 360会成为下一个乐视吗？

来源：猎云网

猎云注：上市企业通过大规模的股权质押进行变相套现，最后欠款还不上导致爆仓、被质押机构冻结股份，外加一系列理不清股权官司的不在少数，最典型的例子就是贾跃亭，而360坐拥着高达3000多亿元的市值，一旦赴了乐视的前车之鉴，后果相比乐视只怕是更加不可控，不可不防。本文来源：虎嗅 作者：—LR

360最近新闻不断。

3月15日，360发布公告，称公司控股股东天津奇信志成将其全部持有的公司股份质押给招商银行，总计约33亿股，市值约1590亿元。

截至公告日，质押的三六零（360）股份是3，296，744，163股，为奇信志成直接持有的全部三六零股份，占公司总股本的48.74%。周鸿祎个人为奇信志成的第一大股东，直接持有17.38%的股份，这次周鸿祎本人也为奇信志成向招商银行的借款承担连带担保。这笔股份质押初始日期为2018年3月14日，期限七年，贷款用途为360私有化的资金。

如果按至少40%的抵押率来算，这次股权质押中的借款金额高达600亿元。

而根据《担保法》的有关规定，如果奇信志成到期不履行还款义务，质押的股份有被协商转让、拍卖、变卖的可能，公司的股权结构也可能发生重大变化。

上市企业通过大规模的股权质押进行变相套现，最后欠款还不上导致爆仓、被质押机构冻结股份，外加一系列理不清股权官司的不在少数，最典型的例子就是贾跃亭。

2013年以来，贾跃亭一共办理过36笔股权质押，其中已经明确解押的仅15笔，目前他本人还没有解除质押，或者说已经无法解除的最起码还有19笔。

2018年1月24日，乐视复牌上演跌停，随后半月内又是连收十几个跌停。

而在两个月后，从3月12日起开始实施的股权质押新规中有几个明确的变化：

股权质押触及平仓线，证券公司不能立刻执行处置，而是会与客户积极沟通，要求客户补充担保品，担保品包括不限于股票、现金等金融资产，房地产、土地等也可以作为担保品。

也就是说，大额的股权质押一旦出了问题，新规将不允许直接短期平仓或割肉。如果面临和乐视一样的情况，又不能及时平仓，后果会更难以想象。

至于乐视，接盘侠孙宏斌往乐视黑洞填了大概170亿人民币之后，面对其经营颓势无力回天，已经辞去董事长一职。乐视的未来成谜，或者说，不知道还有没有未来。

360会是下一个乐视吗

1590亿元人民币市值，至少600亿的借款金额，这大概是史上最大的一笔股权质押了，让单笔最高套现了100亿元的贾跃亭也无法望其项背。况且，贾跃亭尚有造车一说来为自己的套现“背书”，难道红衣教主周鸿祎如今也要开一家法拉第？

360方面解释这笔股权质押称，2016年5月27日，奇信志成与招商银行等六家银行签订了《奇虎360私有化银团贷款合同》（《合同》）。根据《合同》以及奇信志成向招商银行出具的《承诺函》，在重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易完成后，奇信志成所持有的三六零股份需要质押给招商银行，作为《合同》项下贷款的担保。

周鸿祎也曾在媒体沟通会上介绍，360完成美国资本市场退市工作的成本达100亿美金。所以这次借款可能是为了还上一拨贷款。

不过，如此大规模的股权质押与套现，风险之大不言而喻。如果不能清楚地披露资金去向，对360盘上的其他参与者来说不是一件好事，对于股权质押接收方也是风险极大。

很多业内人士也已经表示，以场内新规的标准来看，这笔质押虽然没有达到“单只A股股票市场整体质押比例不超过50%”的红线，风险依然不小。

《21世纪经济报道》文章《股权质押新规落地一周： 规模压缩业务难做 》就指出，上海一家股份制银行股票质押人士表示，场外股票质押的监管尺度不及场内，而三六零控股股东全部股份质押这一行为较为激进——

“场外业务的情况要视各家银行风控来定。目前股票质押不算优质资产，很少资金愿意去接，因为风险大，有不少上市公司的股东补仓能力不足。”

乐视的中小股民尚且没有从“窒息”中回过味来，而360坐拥着高达3000多亿元的市值，一旦赴了乐视的前车之鉴，后果相比乐视只怕是更加不可控。

AD：进击?融合 猎云网&AI星球2018年度人工智能产业峰会 将于4月17号在深圳大中华希尔顿酒店举行。这里有最深度的思考，最有价值的投资建议，以及最酷的黑科技展示，精彩不容错过。