当当“卖身” 为什么说所有人都解脱了？

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猎云注：创立近20年的中国最大“夫妻”店当当最终“卖肾”，但或许，受限于时势，受限于创始人的格局，受限于战略，当当最好的结局也就是这样。本文来源：创业邦 作者：L

“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟。”

这是当当“卖身”新闻刷屏后李国庆在微信朋友圈的感慨。

创立近20年的中国最大“夫妻”店以这样的的方式委身海航旗下的天海投资虽让人唏嘘，但也是李国庆夫妇最合适的选择。

世间存在诸多变数，但也有一些定数。即使再给李国庆和俞渝 一次机会，可能还是这样一个结果。

不过均已知天命的李国庆和俞渝恐怕不会再度携手创业，从此中国互联网又少一段夫妻齐心共创业的佳话。

事实上，对书写历史的人来说是一段佳话，而对李国庆和俞渝来说未尝不是一个苦果，如今将含辛茹苦拉扯大的“孩子”嫁作他人，反而对所有人来说都是一种解脱，包括当当的员工。

回望中国电商发展史，当当能以传说中的超10亿美元价格下嫁已属幸事，至少这还算一笔成功的买卖，擅长资本运作的俞渝怎会眼睁睁让夫妻俩近20年的心血化作尘灰 。

商海沉浮，从来没有如果，有人会假设，如果俞渝没有选择和李国庆一起创业，如果当当网能借用资本的力量和京东将“烧钱”进行到底，如果当当网的战略不那么保守，也许如今的中国电商会是另一个格局。

但历史总有自己的定论，受限于时势，受限于创始人的格局，受限于战略，当当最好的结局也就是这样。

01

镜头拉回2010年。

当时当当以中国B2C第一股的身份登录美国纽交所，上市当天市值高达23亿美元，一时风头无两。

从二级资本市场拿钱并非没有代价，虽然股民与VC一样都追求投资的价值最大化，然而公开市场投资人却更喜欢用脚投票，一旦公司财报不漂亮，他们就会给你一点“颜色”看看。

当当上市从市场了拿了2.72亿美元，这在当时并不是一笔小的数字，要知道如今市值630亿美元的京东在当当上市前才融资1.8亿美元。

单从手上的现金量来说，当当有和京东一搏的底气，也有和京东打硬仗的储备。但问题是，现实中的竞争永远不会简单，也不仅仅是数字游戏。

2010年前后正是中国电子商务高速发展的时间，B2C市场亦是群雄逐鹿，表面上当当是第一个登录资本市场，却也是第一个戴上“镣铐”的。

把钱拿回家还没开始撸起袖管加油干，等待当当的遭遇战就开始了。

绰号“李大嘴”的李国庆在当当上市后意气风发，这也难怪，熬了10年总算迎来出头之日，不吹几下会死的。

李国庆还在微博上回忆恋爱往事，描述约请初恋女友到纽约观摩上市仪式的时候，京东就把战火烧到了当当后院，挑起了和当当的图书价格战。

原因无非因为当当在招股书里透露募资用于百货类电子商务的发展，一家卖书的公司打起了卖百货的念头，刘强东不警惕才是傻子。

赤脚的不怕穿鞋的，图书的利润本来就低，然而当当有60多万种图书，且是当当的主业，占其销售额的85%，京东图书为10万多种。也就是以同样的价格促销，当当出让的利润远高于京东，这对一家上市公司来说并不是一件好事。

资本市场很快就不乐意了，股价连续6天下挫30%，很难说股价没有影响到李国庆和俞渝的决策 。

但这还没完。

也许刘强东看到了当当的软肋，三个月后京东故技重施，再次挑起价格战。

刘强东甚至一度宣称“京东商城图书音像部门在未来三年内不准赚一分钱的毛利，五年内不准赚一分钱的净利。”刘强东的底气来自新一轮的巨额融资，2011年4月，京东宣布完成C轮15亿美元融资。

这相当于当当刚从美国买回一艘驱逐舰，敌人就把航母开到了你家门口，仗没法打了，力量的天平已经发生倾斜。

虽然后来李国庆以其人之道，还治其人之身，跨界打起了3C价格战，试图向京东的大本营进攻。

但这又是另一场战争，除了价格外还考验着物流和配送能力。

不过这却是京东一直挥金如土建立竞争壁垒的方向，当当在这方面并没有优势，更何况当时京东弹药已经比当当充足，用自己的短处去碰对方的长处，结果可想而知。

此后当当并不是没做过转型尝试，但都不值一提。

02

复盘当当的成长和衰落史，它的成长其实根植于时代的发展大潮之下，与京东的竞争只是加速它衰落的表象，或者说其本身是一家被高估的公司。只是借势顺势，很大概率上也会被势所抛弃。

当当网见证了中国电商发展的黄金时代 ，也在那样一个时代扮演了历史赋予的角色，在用户心中保存着根深蒂固的形象，被媒体也被自己打上了标签。

但当其想撕掉标签，打破形象，想成为真正的角儿时，不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。

从一开始卖书，到现在快被用户和媒体遗忘时当当所扮演的角色变化并不大，只是卖的东西多了而已。

形象的说，当当网是把书店从线下搬到了线上，理论上把可卖的品种由有限种拓展到了无限种，但这却并不是当当的功劳，只是比较早的利用了互联网技术，并抓住了历史发展的趋势，但当技术得到普及，应用发展进入快车道后，因进入时间早所形成的“优势”便会荡然无存。

与当当同一年成立的阿里巴巴，同样受益于中国电商的发展，世人也总喜欢用时势造英雄来评价马云。

但阿里巴巴却不是原来在网上开了一个巨大的虚拟商场，现在把商场开得更巨大。利用技术，但并不满足于现有的技术；利用趋势，加速趋势，乃至创造趋势才是这家全球科技巨擘所做的。

事实上如今阿里巴巴最有价值的资产并非卖货的淘宝和天猫，而是蚂蚁金服、阿里云和菜鸟网络。

如果说阿里巴巴没有可比性，作为曾经长时间交手的对手京东，也不是原来卖3C产品，现在把品类拓展到了百货。

京东上市前总共融资23亿美元，其中很大一部分资金用在了智能仓储和物流的建设上，现在物流配送已经成为京东最具竞争力的服务之一，当然京东还在风口出现前，涉足消费金融及供应链金融，这也让京东不再是一个单纯卖货的。

据说当当在发展新业务时，俞渝会划一条亏损红线，亏损不能超过某个千万级别的数字，对于长于财务和融资的俞渝来说很容易理解，但也基本上意味着没有风险。

事实证明，低风险的投资，很难有高额的回报，至于投入底层技术研发和新业务，大多时候都是长期投入无回报，甚至血本无归，然而正是这样的投入，才有可能换来更长远的未来。

所以经过近20年的发展，当当还是那个只会卖货的当当，没有死，却活得很挣扎。

所以，这已经是最好的结局 。

当李国庆引用电影《东邪西毒》原创大碟序曲与终曲抒发内心的感慨时，也许这几句诗更能让其释然：

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。

是非成败转头空。

青山依旧在，几度夕阳红。

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