原标题：人大代表建言：网约车监管要形成合力

资料图：民众使用网约车服务。 中新社记者 武俊杰 摄

中新社北京3月17日电（汪恩民 赵晔娇）近年，网约车以“互联网+出行”的新模式，成为中国共享经济的典型代表。而伴随其发展，如何实现有序监管也成为社会热点话题。在今年全国人代会期间，多位全国人大代表就规范网约车行业发展问题，提出形成监管合力等建议。

全国人大代表、浙江吉利控股集团董事长李书福根据相关调研指出，2016年，交通运输部、工信部等7部委联合出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》要求，要建立线上数据线下执法协调发展的监管体系。

“网约车平台公司与各城市交通运输主管部门的数据接入还存在相同数据重复接入、传输不及时、数据质量差等问题，影响了监管的实施。”李书福说，这导致用于监管的线上数据缺失等问题，线下执法难度加大。

“监管不能一家单打独斗，形成合力是关键。掌握网约车平台车辆运行数据是监管和执法中最重要的一环。”李书福建言，要加强政企合作，由交通运输部牵头，各地方部门加强跨区域协作。

“通过社会多方协作整合线上数据，形成监管网络的办法，既能向社会公示政府工作进度和企业诚信度，也能通过‘诚信’评比倒逼‘资本’的力量约束网约车平台公司行为，形成网约车行业监督的数据网络。”李书福说。

“不仅要整合线上数据，进行合力监管，线下执法也要形成合力。”全国人大代表、清华大学社会科学学院学术委员会副主任蔡继明也就网约车行业发展话题提出建议。

“建设覆盖全国的共享、动态、全面监管体系，是促进网约车行业健康发展的有效途径。”蔡继明说。（完）