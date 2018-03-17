支付牌照买卖江湖：最高叫价30亿 互联网支付最抢手

原标题：支付牌照买卖江湖：全业务牌照最高叫价30亿元 互联网支付最抢手

聚焦·支付牌照

■本报记者 李 冰

近日，一则出让第三方支付牌照的信息在行业人士朋友圈广为传播。该牌照转让价格为8.7亿元，业务范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等，牌照期限在2021年以前，转让方出售转让100%股权。

《证券日报》记者调查发现，从此前的业内成交情况来看，上述转让价格并非高得离谱。

“一张包含5项业务的牌照，最高叫价可达30亿元，公允价格至少也在12亿元以上。无论是互联网支付、移动电话卡支付，亦或是银行收单业务，只要业务覆盖全国，单项业务牌照就可高达7亿元，公允价值在4亿元以上。当然，单纯牌照价格并不值那么多钱，支付牌照本身自带业务和市场的将更值钱。”网贷天眼研究员郑常怀对《证券日报》记者说道。

移动互联网时代，中国移动支付水平领先全球震惊海内外，在这种背景下，代表着“通行证”的第三方支付牌照价格也是一路飙升，上涨速度之快令人瞠目。

根据央行公布数据显示，2016年第三方支付机构累计发生网络支付业务1639亿笔，金额达58万亿元，同比分别增长99.5%和87%。2017年，第三方支付交易规模有望超过100万亿元。

“长得太快，价格太高，小企业对于买牌照根本想都不敢去想”，一位企业负责人向记者感叹曾想出手，但在一直猛涨的价格让他望而却步。

稀缺性凸显

牌照价格两年涨八成

2016年8月份，央行明确表示在“一段时期内原则上不再批设新支付机构”，牌照稀缺性进一步凸显。

2018年年初，央行公布了第五批非银行支付机构《支付业务许可证》的续展结果，其中21家机构顺利续期，又有4家支付机构未获续展。至此，经过五批支付牌照续展后，央行总共已注销28张支付牌照，支付牌照剩余243张。业内人士表示，针对支付机构的整顿仍在持续，第三方支付市场的洗牌和整合将不可避免。

在牌照收紧、罚单频出的背景下，越来越稀少的支付牌照变得炙手可热。

据零壹财经·零壹智库统计，2016年共有14家支付公司被并购，互联网企业纷纷通过并购的方式曲线获得支付牌照，支付牌照价格自然也是水涨船高。

郑常怀根据几个收购案例给记者粗略的测算，“2016年到2018年至今，支付牌牌照价格同比增长逾八成”。

与此同时，《证券日报》记者在调查中发现，收购方多为上市公司及互联网企业。

捷越联合创始人王晓婷表示，“这些公司相比于传统行业巨头，拥有巨大的流量和场景优势，获取牌照可以将主营业务向互联网金融衍生，支付导向其他金融业态，可以拓展公司的业务范围，有助于打通各项业务节点，形成业务闭环。”

而近几年上市公司对收购支付牌照也显得很热心。

网贷之家研究员王海梅对记者称，上市公司收购第三方支付牌照主要，有两个原因：其一是央行明确表示原则上短期内不再批设新机构，所以上市公司进军支付市场只能通过收购方式来获取；其二，第三方支付牌照含金量相对较高，随着互联网金融的快速发展和人们支付习惯的改变，第三方支付牌照既可帮助上市公司减少成本压力，也可以记录大量用户消费行为数据，有较高的数据价值。

预付卡业务成“昨日黄花”

互联网支付最值钱

根据2010年6月21日央行发布《非金融机构支付服务管理办法》分类显示，第三方支付业务主要分为网络支付、预付卡的发行与受理和银行卡收单三类。其中网络支付又包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。

零壹财经分析师徐晓梅本报对记者表示：“一般情况下，拥有支付牌照业务数量越多的支付公司价值越高，价格可以从几千万元直至几十亿元。”

据《证券日报》记者调查后发现，牌照价格的高低主要看它的业务范围，并不是所有的支付牌照都拥有高估值。

“支付牌照不能一概而论，最值钱的是互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。受支付宝、微信等移动支付的影响，最不值钱的是固定电话支付”，有业内知情人士对本报记者表示。

此外，在近年来移动支付开始兴起后，预付卡的消费体验优势不复存在，当前预付卡也正处于被移动支付逐步蚕食和替代的尴尬境地。随着监管不断趋严，预付卡市场红利已经退去，尴尬的市场处境也导致预付卡业务牌照很难具备炒作或升值的空间。

“截止到目前，已有3家拥有预付卡业务资质的支付公司选择主动‘弃牌’退出预付卡市场，而不是被收购，这从侧面也反映出了预付卡牌照在市场受追捧热度及含金量方面并不理想”，投之家CEO黄诗樵对《证券日报》记者说道。他同时认为，“目前，拥有互联网支付和银行卡收单业务资质的牌照较为抢手，且价格呈逐年上升趋势；而预付卡发行与受理业务资质牌照价格则相对较低。”

徐晓梅也认为，支付牌照中最抢手的应该是“互联网支付”牌照。在互联网时代，支付作为一个平台和入口，其背后的数据和流量才是互联网企业争夺的对象。她同时指出：“相比较而言，‘预付卡发行预受理’支付业务的售价相对较低。近几年，央行对第三方支付的监管趋严，很多拥有‘预付卡发行与受理’支付业务的公司被处罚，甚至注销牌照。主要原因是，预付卡违规现象比较严重。”

易观智库发布的《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2017年第3季度》数据显示，支付宝、腾讯金融和银联商务三者综合支付市场份额总和达到81.84%。

“支付市场二八效应愈发明显，逐渐形成寡头垄断局面，独立发展的小型支付机构发展空间将较小，未来这些小型支付公司或可利用自身牌照优势，以股权合作的方式或其他方式与拥有充足的客户或场景资源的大型企业合作，或通过更优质的支付体验和产品创新以谋求一席之地”，王海梅称。

“未来，支付行业必然面临洗牌，各家公司也都在业务调整，寻求新的突破点。当然，必然有部分支付机构陷入困境，而高价出售牌照也是最好的选择”，郑常怀表示。