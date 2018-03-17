互联网企业估值就该高么？

来源：证券时报

程喻

在富士康IPO光速过会后，下一个“独角兽”被锁定为小米。目前，分析人士对小米的估值从800亿美元到2000亿美元不等。如果可行，小米将有望成为今年全球最大规模的IPO案例。它凭什么值这笔钱？

手机是一个残酷的行业，这个市场变化太快，不到10年时间，曾经的行业巨头全部颠覆。摩托罗拉卖给了联想，黑莓手机业务被收购，索尼不断收缩，HTC大部分业务出售给谷歌，几经沉浮的诺基亚，除了情怀，在市场上好像还是没什么起色……充分证明，这不是一个躺着挣钱的行业，一不留神就会死在前浪上。按理说，投资者本应对这样的企业保持警惕，但他们认为，小米获得高估值的理由只有一个：本质上是一家互联网企业，理应获得比硬件公司更高的估值。

互联网企业估值就是应该比传统企业高，互联网企业初期可以不赚钱，这恐怕是与2000年互联网泡沫时代最为相似的想法，但那时的投资者更为激进。举个例子来说，李嘉诚旗下有家科技公司“http://TOM.COM”。这是家什么公司呢？按照当时的招股书介绍，基本就是只有一个网站，并没有任何实质业务。然而就靠科网股的概念，招股时万人空巷，疯狂的市民抢夺白表（新股认购单），白表价格甚至炒到100港元一份。股价以1.78港元开盘，首日股价大涨3.35倍，刷新当时的IPO首日最大涨幅。但随着科网股泡沫爆破，公司股价直接从14元跌到不到2元，打回了原形。

时至今日，投资者对互联网企业认识加深了很多，毕竟成为了生活的一部分，娱乐靠它、购物靠它、就餐靠它，但依然对其赚钱能力无比宽容：没有盈利不要紧，只要有用户就有希望。是因为这些投资者特别相信“科技改变生活”吗？特别相信这些互联网企业代表了未来吗？有可能，但更有可能的是摸透了当今互联网企业“发展-退出”模式。

并不是每一个互联网公司的初期目标都是盈利，很多互联网公司的目标就是被三巨头收购，成为三巨头庞大数据壁垒的一块砖，当然能盈利更好。从这个角度想就很容易理解了：许多互联网公司的目标就是在细分领域做“数据收集器”，让大量用户产生粘性，至于一时赚不赚钱，其实无所谓，有A轮、B轮、C轮融资撑着呢，只要保证用户数据好看就行了。之后再加大宣传力度，吸引巨头和投资人的注意，顺便再夸大一下自己的估值，以便在以后的谈判中占点便宜。这是一种退出方式，但不是最佳方式，最理想的方式就是IPO上市。

上市意味着什么？意味着风投获利已经基本锁定，对于任何一家互联网企业来说，只要是企业，其最终目的就是盈利，否则就是失败。你看成熟的互联网企业，腾讯、阿里、Facebook，衡量这些公司的标准就是市值盈利比，这与传统企业并无太大差别，但对于风投来说，只要公司被溢价收购，或者上市，他们就投资成功，区别只在于持有时间长短、盈利金额多少而已。所以，在互联网企业IPO定价前夕，最是暗流涌动之时，利益相关各方都期望获取一个最佳价格。

上市还意味着创业者们功成名就，员工持股的大饼终于化为现实，这也是创业员工愿意领着低工资，顶着高压力没日没夜干活的动力之一，但同时也意味着二级市场投资者的考验才刚开始。这样说吧，能够上市的互联网企业必定有几把刷子，要么是有稳定的营业收入，要么是拥有大量客户，但能否在后续若干年将客户流转化成为现金流还是一个未知数，也意味着企业家不能再轻易许下豪言壮语。未上市前，企业家们可以随便对媒体勾勒明年的计划，未来的蓝图，有什么关系呢？反正数据是不透明的。但上市之后就不一样了，业绩的波动影响股价，就像过来人说过的一样：股市是一个会让人谦逊的场所，上市公司如果不能兑现承诺，很可能会受到市场的惩罚。