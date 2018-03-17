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同程艺龙拟赴港上市在线旅游整合大戏开幕

同程艺龙拟赴港上市在线旅游整合大戏开幕
2018年03月17日 01:51 新浪综合
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　　原标题：同程艺龙拟赴港上市在线旅游整合大戏开幕

　　向琳

　　上周四美国媒体援引多方消息称，获得腾讯携程支持的在线旅游（OTA）公司——同程艺龙计划今年下半年在香港首发公开募股（IPO），预计融资10亿美元至15亿美元。

　　去年12月29日，同程和艺龙宣布合并。合并前，同程的业务主要集中于机票、酒店、火车票和汽车票等，艺龙的业务主要是集中于酒店业务领域。除了在业务层面有合并可能性之外，双方都拥有共同的股东。腾讯是艺龙的第二大股东、同程的第三大股东，携程则是艺龙的第一大股东及同程的第二大股东。合并之后，双方整合酒店和交通等资源方面的优势，在供应链资源上获得了来自携程的支持，并加快了进入资本市场的进程。合并之后，同程网络与艺龙已打通微信钱包中的“机票火车票”与“酒店”两个入口，实现了双方业务端资源的互通。根据数据统计，携程艺龙拥有近两亿消费会员，在2017年双方服务用户超过5亿人次，合并交易额超千亿人民币，并已实现年超过5亿的规模化盈利。

　　其实早在2004年，艺龙已在纳斯达克上市。2011年腾讯投资8440万美元成为其第二大股东，2015年携程以4亿美元的价格收购艺龙37.6%的股份，成为艺龙第一大股东。2016年，艺龙完成私有化交易，同时艺龙申请股票在纳斯达克市场停止交易并退市。同程旅游在2015年、2016年谋求A股上市，可惜在推行上市计划的过程中，盈利与运营模式上存在短板，导致最终未能成功上市。同年，同程旅游宣布将同程网络和同程国际旅行社（集团）两大业务板块拆分，分别聚焦旅游标品和非标品业务。同程旅游CEO吴志祥在2015年就曾对外公开表示：“资本市场政策瞬息万变，我们也在根据变化做出适时调整。在整体不能保证盈利的情况下，分拆盈利的标品板块单独上市不失为更好的选择。”

　　根据前瞻产业研究院数据显示，2016年国内旅游44.4亿人次，比上年同期增长11.0%；入出境旅游2.6亿人次，增长3.9%；全年实现旅游总收入4.69万亿元，增长13.6%。受一系列利好政策和居民消费升级驱动，2017年旅游产业继续维持高景气度。而随着互联网的普及和不断渗透，在线旅游的热度越来越高。根据电子商务研究汇中心报告，2017年在线旅游市场交易规模超7000亿元。从宏观来看，受益人口红利及消费升级，旅游业迎来了黄金发展时期。

　　同程网络和艺龙的合并也昭示了中国OTA行业的特征：在线旅游市场逐步开始整合，通过优势互补来壮大业务发展。从长期趋势来看，在线旅游大型平台在渠道竞争门槛将会进一步提高，市场集中趋势继续保持。仅从携程2016年的脚步来看，2016年，携程以1.8亿美元投资印度在线旅游公司MakeMyTrip；斥资30亿元战略入股东航；完全控股旅游百事通；以14亿英镑的价格收购Skyscanner（天巡）。

　　根据易观去年6月发布的数据，2016年中国在线旅游市场中，携程去哪儿凭借53.9%的份额位居第一，第二名飞猪占有14.8%的份额，而同程艺龙合计战友4.9%的份额。携程和去哪儿在2015年合并之后，占有了OTA绝对主导地位。同程和艺龙各自存在业务短板，只有整合起来产生协同效应才能更容易上市，如果同程艺龙能够成功上市，携程系在OTA市场的实力将会更强大。

　　接下来，在线旅游市场的竞争将会集中在携程、美团与飞猪之间的流量竞争。美团旅行背靠拥有6亿用户的美团点评和大众点评，美团的用户具有场景化预订习惯；飞猪本身带有阿里强大的互联网企业基因，能够将阿里累计的数据和技术优势拷贝到旅游领域。虽然携程、美团与飞猪之间的流量博弈在今年一定会更加激烈，但同程艺龙合并之后，为携程的发展保驾护航，让携程在老大哥椅子上坐得更加安心，携程一方面不仅可以加强对国内资源端和供应商的控制，另一方面也可以安心在国际领域发展。

　　（作者系天元金融高级投资顾问）

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