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最高人民法院：重大案件流程信息可通过互联网公开

最高人民法院：重大案件流程信息可通过互联网公开
2018年03月17日 01:20 新浪综合
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　　来源：北京晨报

　　重大案件流程信息可通过互联网公开

　　新华社电（记者 罗沙 刘奕湛）记者16日从最高人民法院获悉，最高人民法院审判委员会近日审议通过《最高人民法院关于人民法院通过互联网公开审判流程信息的规定》，将自2018年9月1日起施行。

　　规定提出，人民法院审判刑事、民事、行政、国家赔偿案件的流程信息，应当通过互联网向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。人民法院审判具有重大社会影响案件的流程信息，可以通过互联网或者其他方式向公众公开。涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的审判流程信息，不得通过互联网向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。规定还就审判流程信息公开的基本原则、审判流程信息公开平台的定位、诉讼参与人身份信息的采集与核对、特殊情况下的公开规则、通过互联网公开的审判流程信息的范围、依托审判流程信息公开平台进行电子送达的规则与效力、已公开审判流程信息的更正与撤回、审判流程信息公开工作督导机制等内容作出了明确、具体的规定。

　　规定同时明确了中国审判流程信息公开网作为“人民法院公开审判流程信息的统一平台”。据悉，规定施行后，全国各级人民法院将按照统一标准、通过统一平台公开审判流程信息。

　　最高人民法院审管办负责人表示，各级人民法院必须从理念上主动适应互联网规则，运用信息化手段巩固司法改革成果、落实司法责任制要求、加强审判监督和审判管理，深入推进司法公开，全面落实司法为民，实现“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。

审判流程互联网
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