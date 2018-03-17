滴滴拟融资100亿元 发行人业务与美团有重合

新浪科技讯 3月17日消息，上海证券交易所债券信息显示，中信证券-滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，该计划拟发行金额100亿元，发行人为迪润（天津）科技有限公司（以下简称“迪润”）。

工商信息显示，迪润为滴滴出行科技有限公司的全资子公司，法人代表为程维。公司注册的经营范围中包括食品批发兼零售、日用百货的批发、票务代理等业务，与美团的经营业务有重叠。

去年12月，滴滴被曝出正在试水外卖业务，这被外界视为滴滴对美团入局打车业务的反击之一。近日，滴滴外卖骑手的招募令曝光，忠诚骑手要求每周在线大于48小时，月保底10000元；自由骑手可自由上线随时接单，订单收入翻倍。不久，滴滴配送和滴滴商户App在应用商店上架，骑手可选择的城市为无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门九个城市。有媒体从滴滴外卖客服和已经注册的滴滴骑手处了解，滴滴外卖或将于4月1日上线。而此前在北京开站遭遇牌照障碍的美团打车也传闻将在3月底在北京上线。

债券信息显示，该笔融资处于已受理阶段，但并未出现批文文件号，也没有透露资金去向。新浪科技就此事向滴滴方面询问，对方不予置评。但据知情人士向新浪科技表示，滴滴近期将有信息公布，或与此事有关。