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硅谷精英的最新乐趣：不是"吃鸡"而是养鸡

硅谷精英的最新乐趣：不是"吃鸡"而是养鸡
2018年03月17日 15:48 参考消息
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　　据美国《华盛顿邮报》报道，硅谷精英有了最新的生活乐趣——养鸡。

　　约翰·兰德是硅谷科技精英中成就卓越的一个。作为“出行新方式”公司（Waymo）的首席产品经理（此前为谷歌的无人驾驶汽车项目），他工作时要一直盯着电脑屏幕，专注于未来。

　　兰德说，在工作上表现出色需要投入十二分专注。但是为了保持工作激情你必须知道什么时候该停下工作放松。兰德的成功秘诀是倒上一杯红酒，坐在后院与妻子、孩子们和家里养的13只鸡3只羊一起休息。

　　“坐下来观察动物是件很有趣的事。”兰德说。“这和我做的抽象工作有很大不同。”

　　报道称，在美国农村，养鸡一直是获取新鲜鸡蛋的节俭方式。而在美国湾区，一个食品运动与科技精英共存的地方，养鸡变成了一种时髦的、具有环保意识的象征。

马特·范·霍恩和他两岁的女儿萨蒂在鸡舍里喂鸡马特·范·霍恩和他两岁的女儿萨蒂在鸡舍里喂鸡

　　在真正的硅谷时尚中，养鸡的人就像精明的风险资本家。他们把大量的钱投给一群“前途光明”的鸡。有人会花2万美元（约合12.6万元人民币）买一个高科技鸡舍，以记录鸡的生产状况（包括数量和颜色），寻找新方法来使小鸡们更快乐，同时也使养鸡的过程充满乐趣。

　　品种的选择也不简单。通过使用工程矩阵和电子表格来记录鸡蛋数量的“同比增长”。谈论起他们的小鸡，他们就把其比作软件更新，称为“Gen 1”、“Gen 2”等。

　　“亚马逊尝试”超市（AmazonGo）的负责人肯·普赖斯养了6只鸡。他指出：“我们正朝着一个更可持续的成本结构靠近。”他看好的是那些吃得少产得多的品种，目前已经为下一次 “更新换代”做好了“接班人计划”。

　　在美国其他地方，只需15美元（约合95元人民币）就能买到一只普通鸡，而硅谷精英可能会花350美元（约合2211元人民币）买一只品种罕见的鸡。另外还会考虑鸡的性格（比如亲切和冷静——可以让孩子抱在膝上）、稀有、美丽，以及生产彩色鸡蛋的能力。饲养这样的鸡需要添置高端的鸡笼，花费高昂的兽医费用以及定期投喂饮食——包括有机三文鱼、西瓜和牛排。

萨蒂抱着她家里的一只名叫贝尔的鸡萨蒂抱着她家里的一只名叫贝尔的鸡
马特·范·霍恩将一个新鲜的蛋递给萨迪马特·范·霍恩将一个新鲜的蛋递给萨迪

　　新人会从饲养普通品种的鸡开始，比如来亨鸡或者罗得岛红鸡。之后再升级到更独特的具有装饰性的品种，比如杜金鸡。这是一种英国濒危的鸡，性格亲切，它的家族可以追溯到罗马帝国。

　　有人会雇佣承包商，用昂贵的红杉打造价值2万美元（约合12.6万元人民币）的鸡舍。还有人会选择威廉姆斯-索诺玛鸡舍，这种鸡舍由红松制成，无化学物质，被称为“鸡舍中的路虎”。里面配备了太阳能电池板、自动门、电灯以及摄像头。

　　比尔·米歇尔是一个养鸡场老板，他喜欢和人分享这些鸡舍里的视频。“最有趣的是睡觉时间”，米歇尔说，“他们在睡前会争抢位置。”米歇尔使用的“鸡舍系统”允许主人通过手机控制鸡舍温度、通风和照明。

　　尽管这些小鸡生活优渥，但还是会被老鹰和山猫等动物觊觎。因此该系统还包括“捕食者运动检测”，在危险靠近时向主人发送短信。

　　斯科特把鸡舍改造后，发布在了爱彼迎网站上。他的年度硅谷之旅——“鸡舍之旅”——已经吸引了多达2500名参与者。

萨蒂在偷看鸡舍萨蒂在偷看鸡舍

　　54岁的莱斯利是湾区最受追捧的“鸡语者”。她说“经常能看到鸡穿着尿布在主人的房子甚至卧室里漫步”。她从销售高档禽类和鸡舍做起，现在为鸡主人提供咨询服务。费用是每小时225美元（约合1422元人民币）。

　　在莱斯利的客户中，有一位主人为自己的鸡雇佣了私人厨师。莱斯利说，“即便不吃鸡蛋，鸡的健康也是头等大事。”有些客户花费“数千”美元给鸡做外科手术和x光检查，保证它们在遭“捕食者”袭击或生病后继续存活。

萨迪和马特的早餐萨迪和马特的早餐
萨蒂看着这顿饭 萨蒂看着这顿饭

　　报道称，莱斯利的客户通常是30到40多岁的男性。在电脑前度过一天后，渴望与大自然建立联系。

　　“因为这些蛋不是来自沃尔玛，而是从我家后院来的，”莱斯利说，“这是一种身份象征。”

　　莱斯利19岁的儿子卢卡说：“你养鸡意味着你有一个后院，有后院意味着有空间，有空间意味着你有钱。”

　　“我们对小鸡很着迷。”科斯塔县一名调查员格雷汉姆说，他用10只小鸡抑制住了养更多小孩的想法。“我们花了许多钱。本打算喂剩饭，结果还是喂了烤三文鱼、牛排、新鲜莴苣和有机西瓜。”

　　马特说：“养鸡的感觉很好，每天把食物填满，把水补足，给它们喂食，然后爱抚它们。”

　　不久前，马特和妻子参加宴会时还会选择带上一瓶好酒。但现在他们选择带一些令人印象更深刻的东西——鸡蛋。

　　这不是普通的鸡蛋，而是精心挑选的收藏品。每个盒子都印上了特别的印章“VH SF鸡蛋”。

　　马特说：“养鸡的感觉很好，每天把食物填满，把水补足，给它们喂食，然后爱抚它们。”

　　“体验养鸡是一种使我们在生活中远离科技的一种方式。”（编译/潘文婷）

硅谷鸡舍养鸡
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