硅谷精英的最新乐趣：不是"吃鸡"而是养鸡

据美国《华盛顿邮报》报道，硅谷精英有了最新的生活乐趣——养鸡。

约翰·兰德是硅谷科技精英中成就卓越的一个。作为“出行新方式”公司（Waymo）的首席产品经理（此前为谷歌的无人驾驶汽车项目），他工作时要一直盯着电脑屏幕，专注于未来。

兰德说，在工作上表现出色需要投入十二分专注。但是为了保持工作激情你必须知道什么时候该停下工作放松。兰德的成功秘诀是倒上一杯红酒，坐在后院与妻子、孩子们和家里养的13只鸡3只羊一起休息。

“坐下来观察动物是件很有趣的事。”兰德说。“这和我做的抽象工作有很大不同。”

报道称，在美国农村，养鸡一直是获取新鲜鸡蛋的节俭方式。而在美国湾区，一个食品运动与科技精英共存的地方，养鸡变成了一种时髦的、具有环保意识的象征。

马特·范·霍恩和他两岁的女儿萨蒂在鸡舍里喂鸡

在真正的硅谷时尚中，养鸡的人就像精明的风险资本家。他们把大量的钱投给一群“前途光明”的鸡。有人会花2万美元（约合12.6万元人民币）买一个高科技鸡舍，以记录鸡的生产状况（包括数量和颜色），寻找新方法来使小鸡们更快乐，同时也使养鸡的过程充满乐趣。

品种的选择也不简单。通过使用工程矩阵和电子表格来记录鸡蛋数量的“同比增长”。谈论起他们的小鸡，他们就把其比作软件更新，称为“Gen 1”、“Gen 2”等。

“亚马逊尝试”超市（AmazonGo）的负责人肯·普赖斯养了6只鸡。他指出：“我们正朝着一个更可持续的成本结构靠近。”他看好的是那些吃得少产得多的品种，目前已经为下一次 “更新换代”做好了“接班人计划”。

在美国其他地方，只需15美元（约合95元人民币）就能买到一只普通鸡，而硅谷精英可能会花350美元（约合2211元人民币）买一只品种罕见的鸡。另外还会考虑鸡的性格（比如亲切和冷静——可以让孩子抱在膝上）、稀有、美丽，以及生产彩色鸡蛋的能力。饲养这样的鸡需要添置高端的鸡笼，花费高昂的兽医费用以及定期投喂饮食——包括有机三文鱼、西瓜和牛排。

萨蒂抱着她家里的一只名叫贝尔的鸡

马特·范·霍恩将一个新鲜的蛋递给萨迪

新人会从饲养普通品种的鸡开始，比如来亨鸡或者罗得岛红鸡。之后再升级到更独特的具有装饰性的品种，比如杜金鸡。这是一种英国濒危的鸡，性格亲切，它的家族可以追溯到罗马帝国。

有人会雇佣承包商，用昂贵的红杉打造价值2万美元（约合12.6万元人民币）的鸡舍。还有人会选择威廉姆斯-索诺玛鸡舍，这种鸡舍由红松制成，无化学物质，被称为“鸡舍中的路虎”。里面配备了太阳能电池板、自动门、电灯以及摄像头。

比尔·米歇尔是一个养鸡场老板，他喜欢和人分享这些鸡舍里的视频。“最有趣的是睡觉时间”，米歇尔说，“他们在睡前会争抢位置。”米歇尔使用的“鸡舍系统”允许主人通过手机控制鸡舍温度、通风和照明。

尽管这些小鸡生活优渥，但还是会被老鹰和山猫等动物觊觎。因此该系统还包括“捕食者运动检测”，在危险靠近时向主人发送短信。

斯科特把鸡舍改造后，发布在了爱彼迎网站上。他的年度硅谷之旅——“鸡舍之旅”——已经吸引了多达2500名参与者。

萨蒂在偷看鸡舍

54岁的莱斯利是湾区最受追捧的“鸡语者”。她说“经常能看到鸡穿着尿布在主人的房子甚至卧室里漫步”。她从销售高档禽类和鸡舍做起，现在为鸡主人提供咨询服务。费用是每小时225美元（约合1422元人民币）。

在莱斯利的客户中，有一位主人为自己的鸡雇佣了私人厨师。莱斯利说，“即便不吃鸡蛋，鸡的健康也是头等大事。”有些客户花费“数千”美元给鸡做外科手术和x光检查，保证它们在遭“捕食者”袭击或生病后继续存活。

萨迪和马特的早餐

萨蒂看着这顿饭

报道称，莱斯利的客户通常是30到40多岁的男性。在电脑前度过一天后，渴望与大自然建立联系。

“因为这些蛋不是来自沃尔玛，而是从我家后院来的，”莱斯利说，“这是一种身份象征。”

莱斯利19岁的儿子卢卡说：“你养鸡意味着你有一个后院，有后院意味着有空间，有空间意味着你有钱。”

“我们对小鸡很着迷。”科斯塔县一名调查员格雷汉姆说，他用10只小鸡抑制住了养更多小孩的想法。“我们花了许多钱。本打算喂剩饭，结果还是喂了烤三文鱼、牛排、新鲜莴苣和有机西瓜。”

马特说：“养鸡的感觉很好，每天把食物填满，把水补足，给它们喂食，然后爱抚它们。”

不久前，马特和妻子参加宴会时还会选择带上一瓶好酒。但现在他们选择带一些令人印象更深刻的东西——鸡蛋。

这不是普通的鸡蛋，而是精心挑选的收藏品。每个盒子都印上了特别的印章“VH SF鸡蛋”。

马特说：“养鸡的感觉很好，每天把食物填满，把水补足，给它们喂食，然后爱抚它们。”

“体验养鸡是一种使我们在生活中远离科技的一种方式。”（编译/潘文婷）