匠人手作电商平台“东家”获1.1亿元B轮融资

来源：投资界 作者：yessenia

3月17日消息，匠人手作电商平台“东家”已完成了1.1亿元人民币的B轮融资，由SIG海纳亚洲基金领投，A+轮领投方复星集团继续跟投。

东家成立于2015年，秉承“让传承成为潮流”的理念，以电商为切入口，用中国文化切入，为手工匠人和艺人的搭建一个商业化平台，以此来保护和复兴传统文化的延续。这一平台，同时切准消费升级与文化复兴两个商机。

据了解，上线至今，东家团队已经在全国各地接触超过3万个手艺匠人，目前平台入驻匠人超5000名，超过65%的匠人是80、90后。

在具体的经营模式上，东家采取线下与线上同步发力的模式。线下，东家在景德镇、宜兴、苏州、揭阳、福州、西双版纳等产业带聚集地区设立城市经理，在一线完成了针对匠人的全程服务模式和与互联网商业的对接；线上，针对非标品电商的成交场景进行不断探索，独创了押窑、拍卖、探宝、开料、搭伙等新的成交模式。

目前，东家平台单月GMV近亿元，客单价近2000元。并给不少匠人带来了良好的关注度，其中篆刻匠人王臻个人一年成交额超1000万元。

本轮融资之后，东家将致力于从匠人手作电商平台到文化生活平台的转型，东家创始人俞海华表示，将进一步完善产品线，加强团队建设，提供更多文化生活内容消费的可能性。

对于接下来的工作规划，俞海华表示，将从三个方面着眼：

第一，持续进行标准化探索，针对匠人手作这种非标商品从原料到工艺的每一个环节进行标准评判的探索，让每一件非标品的价值更加直观呈现给用户；

第二，持续深耕供应链，在不断覆盖全国更多的产业聚集带的基础上，进一步完善城市经理制度，加强与产业带之间的深度链接，建立从匠人到政府的全方位服务，另外还设立匠人经纪人制度，完善对匠人的服务体系。

第三，加强交易链接性，持续产品研发与用户体验升级，在商品交易逻辑中尝试更多互动领域探索。

此外，东家还将围绕传统文化进行多方面的探索。将为匠人提供更多的内容服务，例如为他们制作短视频节目、制作品牌故事等。同时，还上线了文化内容社区“雅趣”。此外，东家今年将尝试与博物馆的线下体验合作，共同打造文化生活的入口。

据悉，东家创始人兼CEO俞海华毕业于浙大金融系毕业，曾在浙大网新(12.370, 0.21, 1.73%)集团担任投资总监、杭商创投副总裁等。

本次的领投方SIG海纳基金曾投资了包括博纳影业、大麦网、今日头条、喜马拉雅、一条等200余家公司，其中60多家公司已经通过上市或并购实现退出。