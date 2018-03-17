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要求被性骚扰女乘客放弃诉讼 Uber再次深陷舆论

要求被性骚扰女乘客放弃诉讼 Uber再次深陷舆论
2018年03月17日 06:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月17日凌晨消息，美国著名打车公司Uber正尝试强制要求曾因称自己被Uber司机性侵犯而把Uber告上法庭的女性撤回她们的起诉，并称愿意在私下解决此问题而不是在法庭上。此举被舆论认为是想让受害者停止发声，并躲避公众对于此事件的关注。

　　根据加州法院公布的有关此次集体诉讼的文件显示，Uber辩论称，声称自己被Uber司机性侵犯的女性必须各自通过仲裁来解决她们的案件。仲裁是不同于法院诉讼和审判的一种解决争议的方法，由双方当事人协议将争议提交给具有公认地位的第三方，并由第三方对争议的是非曲直进行评判并作出裁决。仲裁的结果一般都是达成私密和解。

　　九名来自全美各地的女性参与到了此次集体诉讼中，她们代表的是所有曾在使用Uber期间被性侵犯或遭遇暴力的女性。并希望通过这次诉讼督促Uber做出改变，能有效地保护用户。而Uber方面则表示，Uber乘客在注册使用Uber时都同意过“通过私下仲裁来解决使用Uber期间遇到的争端”条款，所以乘客无权因为此类争端起诉Uber。

　　仲裁条款将阻止性骚扰受害者们继续进行法律诉讼，使得被告公司能避免公开审判。而舆论则认为此举将纵容那些施暴者，使他们可以继续肆意妄为。

　　在去年12月，微软公司成为首家宣布将废除强制仲裁条款的知名科技企业，并意识到了“漠视人们的声音”将助长性骚扰等不良行为。

　　一位名为珍妮·克里斯坦森（Jeanne M Christensen）的该案件原告代理律师在Uber发表将移交仲裁的言论后表示：“我的客户们需要一场诉讼，旨在让Uber承认性骚扰等此类事件的存在，并采取积极措施来解决此问题。”

　　克里斯坦森强调说，如果走仲裁程序将使得公众不能了解到Uber乘客所遭受到的性骚扰的严重程度，还将不可避免的以使女性受害者停止发声的私密协议结束，这将不利于未来其他受害者继续说出她们的遭遇。

　　在这次集体诉讼中，有一个诉讼是来自迈阿密的，一名Uber司机将一名喝醉了女性乘客送到家里后强奸了她。另一个诉讼是一名洛杉矶的Uber司机对一名熟睡在他车内的乘客进行了性侵犯。还有一名来自旧金山的26岁原告称一名Uber司机闯进了她的公寓并对她实施了性侵犯。

　　克里斯坦森说：“这些女性在事发后都很害怕并感到十分震惊，另她们感到恐惧的还有，人们并没有把这些事说出来。于此同时Uber总能让此类新闻不出现在媒体上。”

　　一名Uber发言人表示：“在此次诉讼中所有对于我们的指控我们都很重视。走仲裁程序对于此案件是一个合适的选择，因为这能让原告们尽情地说出自己想说的话的同时保护她们的隐私。”

　　然而，该名发言人没有回应Uber的仲裁程序是否允许原告们公开地发声。克里斯坦森还注意到此次诉讼中的女性们已经保护好她们的隐私了，她们在诉讼文件中的名字都是“Jane Doe”，该名字常用来代表“无名氏”。

　　与此同时，还有不少女性Uber司机不断控告Uber，称该公司没能有效解决她们被乘客性骚扰的问题。这些遭到性骚扰的女司机和女乘客的支持者们称，仲裁程序将使她们寻求公平之路变得更加困难。

　　一位来自LegalRideshare名为布莱恩特·格林（Bryant Greening）的原告方律师说：“Uber很想让这些诉讼案件从公众的视野里消失，这样做是卑鄙的。这是一个公共安全问题，与我们每一个使用Uber的用户都相关。”（小宝）

Uber性骚扰
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