有用分期遇投诉借款利率高达83.3% 不当催收何去何从

有用分期遇投诉 不当催收何去何从

汪青

自2017年末出台了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》后，暴力催收、高利贷、信息乱用等市场乱象都被列入到了“负面清单”当中。不过仍有不少用户在网上发帖称，自己遭到平台的暴力催收和综合借款费率较高的情况。其中，有多名用户在网上爆料称自己在有用分期APP上借款后，遭到暴力催收。此外，有用分期存在高息借贷的情况，“借14000元分18期还款，最终却要还22000元”。

公开资料显示，有用分期是美利金融旗下品牌暨全资子公司，专注于消费分期贷款的金融服务平台。由深圳天道计然金融服务有限公司负责运营。公司成立于2015年8月，总部位于深圳。截至2017年上半年，有用分期已经在全国170多个城市，和5万多家合作门店建立合作。借助这些三四线城市的商铺，有用分期消费金融服务迅速呈现出规模经济优势，截至2017年6月底，累计交易规模超过64亿元。

对于以上用户投诉事项，有用分期公司的相关负责人对《中国经营报》记者表示，目前正在针对用户反应的情况进行核实。

借款利率高达83.3%

在去年监管新政出台后，严控现金贷综合利率在最高法保护范畴内，已经成为企业健康发展的必要条件。不过，仍有现金贷平台被曝光存在变相收取砍头息的情况。

日前，有多位有用分期APP的借款用户投诉称，遭遇了该借款平台的暴力催收，并晒出相应的短信等信息作为证明。

“白天催收辱骂，发棺材，发在网上找的家属裸照，短信电话轰炸通讯录，本人，威胁上家取钱。让本人躲起来，抓到我卸胳膊，腿打折。让家人都搬家，快躲起来，说现在警察到处抓他，黑社会在寻找他，吓的他现在都不敢出门。现在心脏病犯了，在医院抢救，希望24小时处理。如出现其他问题，当即起诉其平台，草菅人命。”樊某在网络上发帖表示。

在网络上关于有用分期暴力催收带来的类似于上述情况的投诉案例并不在少数。另一位汤先生表示，自己在还款最后一期时以为自己已经还完借款就没有再关注相关的情况，而平台也没有进行任何的消息提醒，催后便遭遇被爆手机通讯录。

除了暴力催收，有用分期还存在高额利息的情况。

“借4800元一年利息4000元，算下来综合利息差不多是本金的八成多，之前他们催收人员给我减免利息说只要还3000元就全部结清。后来我还了2500元还有500元没有还上，有用分期公司就坐地起价，现在还要多还2500元才能结清。”林先生对记者表示。

另一位曹先生称，原本只是借了14000元，分18期还款，结果最后算下来共计还款22000元。“目前有用分期已经在爆我的通讯录，我家人都在问我是什么情况。”

不过，有用户谢女士在网上投诉称，该平台合作的商家用手机分期的方式办理手机套现，提前收取较高的服务费和利息，转账则是商家用自己的支付宝进行。

“之前什么都不懂的情况下傻乎乎的还了6期，后来咨询了律师就跟客服说要处理这个情况，但都是不了了之，目前已经显示处于逾期，不过还在等待解决问题。”谢女士说。

（注：通过APP借款时，通常需要允许访问通讯录，催收时会以电话/短信频繁轰炸通讯录中的联系人，这被业内称为“爆通讯录”。）

平台称投诉积极处理中

面对多位用户的集体投诉，有用分期方面表示，“针对客诉问题，客服部门一直专人负责监测反馈，帮助用户解决。目前已经第一时间联系客服部门和后台业务部门，调查核实用户的投诉情况。”

对于记者问中提及的多位用户，有用分期方面表示，现阶段还无法锁定具体投诉人，现阶段经过查实和沟通，用户“樊某”反馈公司催收行为的问题，发送方显示手机号码，经核实不属于我司催收团队及委外机构所有，短信也并非我公司及委外机构所发。目前，对于给用户带来的不便，我公司已多次与该用户取得联系，并表达安抚和歉意。

目前市场上的“砍头息”可以理解为借款合同约定本金与实际到账金额的差额统称，包括出借人收取的部分利息、居间人收取的服务费、管理费等。

去年12月1日，人民银行金融市场司联合银监会普惠金融部共同下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（以下简称《通知》），给出了现金贷的开展原则，和存量现金贷清理整顿要求。

在利率方面规定：各类机构以利率和各种费用形式对借款人收取的综合资金成本应符合最高人民法院关于民间借贷利率规定，禁止发放或撮合违反法律有关利率规定的贷款。根据最高人民法院关于民间借贷利率的规定，贷款年利率以36%为界限，超出部分不受法律保护。这意味着现金贷利率不得超出36%，超出则视为非法放贷行为。

此外还明确规定，“禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。”

对此，麻袋理财研究院认为，国内监管部门出台如此严厉的监管政策，与前两年我国现金贷市场混乱发展有关，现金贷行业伴生着利率畸高、暴力催收、套路贷等乱象，大量Payday loan类型的公司用高利率覆盖高风险，将各类费用提前扣除，甚至将所有利息一次性提前扣除，造成借款人的沉重负担。

在国家严禁现金贷高息、暴力催收的情况下，那么目前有用分期的业务发展情况如何？在催收这块又到底是如何操作的呢？

在接受记者采访时，有用分期方面表示，公司自成立以来一直坚持拥抱监管，合规经营，在监管规定严禁现金贷政策前，公司曾在试点城市，小范围的向已经在我公司有过手机分期或者汽车分期，并且征信情况良好，贷后还款情况良好的部分用户，提供过“交叉现金贷”产品服务。之后，便收紧了该业务的规模。现阶段，公司仅提供合规的3C消费分期和汽车分期服务。

而关于催收的流程，对方则表示，公司M1-M3阶段（逾期1~90天）的催收工作，由公司催收团队承担，以电话催收为主。公司对于催收方式及话术都有非常严格的要求，制定了《美利金融催收部严禁行为准则》的规范文件，关于催收有九大禁止，以及多达9000多字的催收“禁语”。

“对于超过90天的逾期催收，我公司委派大型、专业的催收公司进行，对委外催收同样要求合法、规范，杜绝暴力催收的情况发生。我们认为，催收是一个与用户恢复关系与和解的过程，而非对抗。严格把控催收流程，帮助用户解决债务危机，维系与客户之间的情感，同样是催收要达到的目标。”有用分期方面表示。