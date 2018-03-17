现金贷色情催收暴力催收追缴欠款 坚果金服屡遭投诉

现金贷临坏账压力 坚果金服催收屡遭投诉

郭建杭

现金贷遗留的风险逐渐暴露出来，面对坏账压力，有的现金贷平台甚至开始动用色情催收、暴力催收来追缴欠款。

《中国经营报》记者注意到，在网络投诉平台中，有用户投诉称，北京坚果金服科技有限公司（以下简称“坚果金服”）旗下借款产品杏仁钱包的催收人员，在催收过程中，使用淫秽色情图片侮辱用户，在用户的通讯录好友中散播淫秽内容。

此外，有投诉称杏仁钱包还涉及现金借款收取“砍头息”、借款利息高等问题。

被指不当催收

杏仁钱包用户张女士的投诉内容显示，她在2017年11月6日，通过杏仁钱包借款1500元，使用期限为30天，借款的产品为现金贷，应还时间为2017年12月5日，应还金额为1680元，在张女士产生逾期94天后，罚息金额为2905元，应还金额为4585元。

在张女士的借款逾期后，催收内容显示，对方公布张女士身份证号，以及淫秽图片，同时配文内容中，公布了张女士的联系方式，侮辱性词语提及张女士家人等内容。

记者梳理该投诉平台上关于“杏仁钱包色情暴力催收”的内容发现，截止到2018年3月14日，有193条相关投诉，在该投诉平台反馈给坚果金服公司后，仅解决了1条，解决率为0.52%。

翻阅投诉内容可知，投诉内容主要聚焦在色情催收、色情侮辱用户以及逾期后的高罚息问题，此外利息过高、“砍头息”等投诉内容也有涉及。

一位显示名为“王快”的投诉者称，杏仁钱包利息太高，借款金额与实际金额也不相符。后联系客服，客服说与催收人员协商，但联系不到催收人员。后因还款金额未与催收人员达成共识，其便开始威胁，接着进行电话骚扰，侮辱他的家人，对他造成很大影响。

事实上，以上问题已经在现金贷业务的监管政策中被禁止。

2017年12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（以下简称《通知》），明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。

《通知》显示，“审慎确定借款人贷款金额上限、全面考虑多头借款对贷款质量的影响，加强风险内控。禁止暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰催收。”

现金贷缩影

公开信息显示，坚果金服运营方为北京米投网络科技有限公司，于2015年1月创立，同期获得梅花创投数百万美元级别天使轮融资；当年7月，获得知名投资人钱峰雷先生（阿里巴巴个人股东）数千万元人民币Pre-A轮融资。

公司介绍显示，其主要业务为“帮助客户获得与征信结果相对应的贷款的新型金融服务公司”。记者了解发现为现金贷和消费分期两部分业务。

坚果金服目前推出两款信用借款产品，分别为提供最高1万元信用借款的杏仁钱包，以及提供最高2万元消费分期的杏仁分期。

搜索该公司招聘信息可知，从2017年下半年开始，坚果金服资产管理部招聘催收人员，以及相关的客服、电话、催收、助理等岗位。

就上述投诉问题，记者联系坚果金服进行求证，但截至发稿，对方未予回应。

业内人士表示，“在2016年，市场上涌现出大批现金贷APP，其创业模式非常简单，几个人注册公司，几万块钱购买一套信用审核系统，就可以推向各个流量入口。”

2016年，现金贷行业开始蓬勃发展，根据当时的公开新闻显示，网贷市场上拥有网络小贷牌照的公司有200多家，但从事现金贷业务的平台已经超过2000家。

到2017年12月出台《通知》之前，行业经历了两年的疯狂增长，整个现金贷行业已达到万亿元的规模。

并且，现金贷覆盖的用户群体，基本上都是传统金融服务无法覆盖的低收入阶层。这部分阶层的借款用户风险较高，据此前国家互联网金融风险分析技术平台的抽样分析，预计有近200万“现金贷”借款人存在“多头借贷”情况，其中近50万借款人在一个月内连续在10家以上平台借款。

2017年12月1日，银监会普惠金融部副主任冯燕在银监会近期重点工作通报会上表示，现金贷通常指无交易场景依托，没有指定用途，没客户群体限定的小额资金出借业务。特点是金额小、期限短、利率高、无抵押。

现金贷平台面临放出去的钱难以收回的情况，2017年下半年已有多方人士提醒称，现金贷坏账问题或许会集中爆发。

事实上，上述有关坚果金服的投诉或折射出目前现金贷行业的一个窘境。

在面临这样的回款压力下，现金贷平台通过加大催收力度的方式，希望借款人可以归还本金。但有数据显示，“即便如此，此前现金贷催回率如今仅为40%左右，与此前70%的催回率相比低出不少”。

就在不久之前，有现金贷业务的上市公司二三四五，以528万元抛售其2.69亿元的现金贷坏账。

近日，二三四五公布的财报信息也显示，“公司通过‘2345贷款王’金融科技平台开展互联网消费金融业务，‘2345贷款王’平台对接持牌金融机构与个人，为个人提供持牌金融机构的互联网消费金融产品。因2017年第四季度互联网消费金融市场环境发生较大变化，引起坏账率有所上升，故计提资产减值准备金额增长幅度较大”。

财报称，“因现金贷业务发生坏账，二三四五2017年拟计提各项资产减值准备9.66亿元。公司暂停开展新的现金贷业务，仍然保留有场景的消费贷。”