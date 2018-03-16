历史首次：美国公开指责俄罗斯对能源网发起网络攻击

来源：cnBeta

据外媒报道，当地时间周四，特朗普政府指责俄罗斯政府对美国电网发动网络攻击，并且该活动至少持续了两年时间。这是美国方面首次公开对俄罗斯入侵美国能源基础设施表示谴责。美国政府在周四发布的一份安全警告文件中指出，从2016年3月开始或者更早，俄罗斯政府黑客就试图攻击美国电力、核能、商业设施、航空、制造业等多个关键基础设施。

美国土安全局和联邦调查局在文件中表示，俄罗斯政府黑客对美国小型商业设施网络发起了“多阶段入侵行动”，期间他们使用了恶意软件、网络钓鱼等手段并由此获取了远程进入能源部网络的权限。不过这两政府部门并未指明遭到攻击的公司或工厂名字。

这一对莫斯科方面的直接谴责表明了特朗普政府对俄罗斯攻击他国网络的再升级开始采取行动。就在几周前，美国高级情报官员指出，克林姆林宫方面认为他们可以在西方发起黑客行动但却不受任何惩罚。

普京办公大楼 （cnBeta配图）

与此同时，美国财政部周四则宣布了对19名俄罗斯人和包括莫斯科情报服务部门在内的5个机构的制裁消息。

对此，俄罗斯在周四回应称将展开报复性措施。而此前，俄罗斯对其入侵他国基础设施网络的指控一直持否认态度。