今年“3·15” 被打假的是朋友圈里的养生文

每年一度的3·15晚会又来了。

以往，人们对3·15晚会总归有些偏见：这些问题早发现了为什么不先解决？还要等晚会那天再曝光，多坑一些消费者？晚会曝光之后问题也未必就及时解决了，那晚会的意义就是吓唬吓唬我们，告诉观众吃啥啥有毒，用啥啥危险？

今年，这些以往的刻板印象被改变了。3·15晚会联合国家质检总局、中国消费者协会一起，早在晚会开始之前就已经把问题解决得差不多了，最差的也是发了声明正在整改中。

有些问题还是有关部门选送到3·15晚会的，比如酷骑等共享单车押金不能退还的问题，在消费者协会接到了21万次的投诉，消协表示已经公开约谈了相关企业，申请执法部门立案，推动人大就相关问题立法。

那么整台晚会里唯一没有被解决的，是朋友圈里养生保健的公众号文章了。

被曝光的朋友圈谣言

你得承认，平常爸妈天天在朋友圈里转发的那些养生保健谣言，那些你不知道怎么跟他们解释才有效的谣言，被今年的3·15晚会解决了。虽然他们没有让腾讯禁封这些号，却在一台两小时的晚会里把常见的朋友圈养生谣言都解释清楚了，还是请了专家、做了科学实验的。

简单总结一下，今年3·15晚会上关于养生保健吃东西的辟谣宣传，大概有下面这些：

1. 食物相宜相克是假的。

什么西红柿和螃蟹一起吃会变成砒霜，菠菜和豆腐一起吃会生成结石，牛奶和榴莲一起吃毒过眼镜蛇……全都是假的。国家委托大学实验室把市面上卖的书、发的公众号文章里食物相克的说法都做了一遍实验，认定全都是假的。专家说了，过于迷信食物相克的说法，不仅会减少食物多样性造成营养不均衡，还可能被误导偏离健康饮食的大方向。

2. “XX食材是假的”很多都是假的

- 塑料紫菜、塑料大米、塑料包菜这些传说中的东西，商贩是不会卖给你的。用塑料做这些东西比种菜贵多了。

- 不良商贩往西瓜里打红色素也是假的，

- 花生泡在水里会掉色，是植物本身含有的植物色素，就像桑葚一样。

- 面条薯片等主食一点就着很正常，食物里碳水化合物、脂肪都可以点燃。

- 冬瓜、蓝莓、葡萄等上面的白霜是天然蜡质，无毒无害，不是农药残留。

3. 关于鸡蛋的一些谣言

- 鸡蛋里确实有胆固醇，但人身体内的胆固醇大多数是自己合成的，从外界吸收的很少。蛋黄中有卵磷脂，也可以阻止胆固醇到血管壁上堆积。

- 柴鸡蛋和普通鸡蛋营养有一些差别，但对于人体吸收来说都差不多。

- 蛋壳的颜色取决于母鸡种类，跟有没有营养没啥关系。

4. 不要买山寨食品饮料

市面上那些包装跟知名产品差不多，价格却便宜不少的“山寨”食品饮料不要买，卫生和营养都不过关。

小茗同学和小茖同学

央视记者去采访了制作这些食品饮料的工厂，发现厂里消毒用的过脚池、灌装车间的空气净化设备都是摆设，调配车间应该是密封状态，实际上也不能做到与外界隔离，这些都不符合国家对生产食品饮料工厂的卫生规定。

这些山寨饮料不仅脏，还没营养。核桃露配料表里写着有核桃，其实用的是便宜的花生酱，甚至只有核桃香精。甜味是安赛蜜、山梨酸钾、甜蜜素等添加剂调出来的，为了省钱连白砂糖都舍不得放。

这些在你看来可能很简单，甚至有些过时，但绝对都是中老年养生保健公众号里隔三差五就会出现的内容。存起来，或者直接把这些内容转发给爸妈，很有用。

3·15晚会还曝光了免费抽奖的骗局。超市和商场里常见的买满多少钱，拿着购物小票就能去抽奖的活动，你也许不会真的去抽，但老年人会觉得闲着也是闲着，为什么不去呢。这次3·15晚会上把这种骗局讲得很细致：

- 首先你抽到的大奖是营业员偷偷塞进去的，营业员看到你中奖时惊讶的表情也是装的；

- 其次他们会让你随便挑店里的商品，说这些都很值钱，拿出别人买的小票，这些小票也是造假的；

- 然后他们会让你为挑选的商品付一些鉴定费、手工费之类的钱，看起来很便宜，其实已经比商品本身贵了；

- 央视专门去进货场所调查了这些抽奖商品的价格，玉都是最差的，金子也是一大块胶上涂了薄薄一层，总价只有几十块钱；

- 最后，营业员还要在你手上系上一个红绳，美其名曰沾福气，其实就是告诉别的骗子，这个人我已经骗过了，再骗会被发现了。

晚会拆解得这么细，上年纪的人看了也不会上当了。

除了虚假养生保健信息和免费抽奖骗局，今年消费者协会选送的部分，还曝光了针对中老年人的虚假宣传理财产品。这些理财产品以虚假宣传的高收益吸引中老年人，实则要么是，要么风险极高。以后爸妈再贪小便宜想买那些理财，你就可以跟他们说：这可不是我说的，中央电视台3·15晚会都曝光过了，这种理财是假的骗人的，不要买。

今年的3·15和众多人预期的不太一样。对此，微博网友@猴大宝说：“其实今年的315很有水平的，城市人来看今年的315里的骗术太low，但对三四线城镇来说都就是很好的科普了，这也反映了向新农村建设的倾斜，逐渐消除城市和农村信息的不对称性。”

松了一口气的企业们

看完这些，你是不是觉得这次3·15好像没有曝光什么企业？

恭喜你，确实是这样。除了大众途锐进口车，今年的3·15晚会上确实没有再指名道姓地提出其他企业厂商品牌的名字。3·15晚会上提出了一些单位在施工中使用非标波纹管，原料里有洋垃圾，卫生不达标，还容易破裂渗漏。提了几个地点的道路标线供应商以次充好，玻璃珠含量造假。提了小朋友穿洞洞鞋坐电梯容易发生危险。但企业被点名后彻夜发声明、公关们彻夜加班的常态，这次似乎并没发生。

虽然晚会没点名，在科技领域，我们还是觉得一些企业在最近一年里的表现值得上一次3·15。以下是我的提名：

苹果“降频门”

“苹果CEO库克的桌上有个小按钮，每次发布新手机的时候都会按一下，两年以上的iPhone立刻变卡。”

“如果你的旧手机已经很卡，那么不要升级系统，因为升级只会更卡。”

这两个被当做笑话讲了好多年的事情，竟然是真的。去年12月，跑分网站Geekbench创始人John Poole发现，iPhone 6装了iOS 10.2.1和iPhone 7装了iOS 11.2之后，处理器的频率分别都降低了。之后，苹果官方也承认了这一说法，并将其解释为保护电子元件的一个功能。

苹果iCloud

本月，微博用户@美国往事1999称自己因为iCloud事宜与苹果技术顾问在电话里发生了口角。技术顾问在客服热线里对@美国往事1999辱骂之后，又用私人手机拨打他的电话继续辱骂，并威胁将对外分享他利用职务之便获取的@美国往事1999的iCloud账号和个人资料。

之后，苹果方面发布公告表示任何一个技术顾问都无法访问顾客的密码、电子邮件内容和照片等。@美国往事1999则透露该名技术顾问已经被解雇。

拼多多

拼多多上打价格战的商品，很多价格远不及成本。这样的货物不少都有质量问题，有些是生产后不合格，采购客户拒收，低价处理给工厂的。即使是那些想买便宜货的用户也会对拼多多不满意，拼多多的用户投诉量曾占据过行业第一。

币安网

今年3月7日，币安网传出故障。黑客盗取用户账户，将各种数字货币交易成BTC，再高价买入VIA（维尔币），拉高VIA币值，利用在其他交易所挂出的空单获利。事发之后，被盗用户想回滚交易，但币安表示因为交易对手不是黑客，无法回滚，损失由用户自己承担。