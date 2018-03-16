孙宏斌打“贾”的236天：究竟发生了什么？

3月14日晚，乐视网发出公告，孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务。

此时，距离2017年7月21日老孙上任已过去236天，但关于乐视的奇迹并没有出现。

乐视大幅亏损，前途仍不容乐观。据乐视2月27日发布的业绩快报，乐视网去年营业利润亏损约157亿，较同比下降4569.4%。

按照原定计划，孙宏斌的任职日期是2018年10月13日，此次提前离场着实让人错愕。

乐视最后一个的支柱，倒了。

复牌

当股民看到孙宏斌卸任的消息，一定会想起2月23日老孙缺席乐视临时股东大会的那个上午。

从2017年7月21日到2018年3月14日的236天，发生了什么？

一切早有预兆。1月19日，停牌9个月的乐视影业宣告为期两年的注入重组案失败，因为乐视影业第一大股东——乐视控股所持乐视影业股份被司法冻结，导致本次交易终止。

今年1月23日乐视重组说明会上，孙宏斌一改以往力挺态度，承认自己错误判断了乐视的情况： “人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。”并表示没有向乐视网并没有进一步增持意向。

失去了“重组”概念的乐视网，在1月24日终于复牌，然后是接连11个跌停，股价从15.33元一路跌至4元以下。

乐视不见扭转的经营颓势，被认为是导致孙宏斌离职的关键原因。

最后，这场为期1年的尝试以失败告终。

在公开场合谈及贾跃亭时，孙宏斌多次提醒要对这位山西老乡心怀善意。

“心怀善意就是要站在对方的角度理解对方；心怀善意就是不要怀疑他人的动机，不要阴谋论；心怀善意就是要多看别人的优点；心怀善意就是要宽容他人的错误和失败，”他在微博里这么写道，“相遇不易，合作更是缘分，且行且珍惜”。

在孙宏斌的眼里， 44岁的贾跃亭曾满足了他对一个英雄企业家的全部想象：志向远大，敢想敢做、纵情投入、挑战权威，改变互联网格局，“身上有一种这个时代欠缺的企业家精神”。

孙宏斌是典型的90年代企业家，多多少少有点英雄主义的影子。

孙宏斌说过一句叙保尔.柯察金式的话：“人原本生活得挺好，原本可以不冒险，但因为选择了梦想，而遭受到困苦和失败。虽然中国人讲究成王败寇，但为了梦想和理想而拼搏，即便没有成功，也值得所有人尊重。因为这个世界就是靠有梦想的人去推动的。”

去贾

2017年7月21日，在一通电话会议里，孙宏斌被确认当选为乐视新一任董事长。

孙宏斌并不乐意：“不想当乐视的董事长。他们的生意太小了，我们都是几千亿的大生意。”

孙接管乐视被认为是为了乐视旗下的土地和业务线布局。在看完乐视公开的资料后，他自信地说“很多事情我比老贾更明白”。

在接受记者采访时孙宏斌表示，乐视上市这块的债务跟尽调时候没差距，主要就是贾跃亭觉得7个子生态，一个都不能少。“还一个都不能少，你能做好一个就牛逼大了。”

上任后，老孙做的第一个就是“去贾跃亭化”，大规模更换高管，缩减业务，从影视上下游出击，将乐视视频、乐视超级电视、乐视云平台和乐视影业定位为公司的四大核心业务板块。

但是拯救乐视不是件容易事。在视频业务上，爱奇艺、腾讯视频等一线平台已转向精品自制内容，打造出了《中国有嘻哈》《吐槽大会》等热门综艺以及《河神》《使徒行者》等热门网剧，资金告急的乐视在自制内容上没什么建树，押宝的《白鹿原》《猎场》等剧反响平平。

乐视影业在2016年曾创造票房榜第二（39.5亿元）的成绩，但2017年票房却接连失利。主控的《那一场呼啸而过的青春》《皮绳上的魂》、《冈仁波齐》、《“吃吃”的爱》四部影片，除了《冈仁波齐》票房过亿，其余都是票房惨淡。《那一场呼啸而过的青春》上映4天，更是因票房不足千万紧急撤档。年末贺岁片《奇门遁甲》承担了乐视影业盈利的重任，但票房表现惨淡。电影的制作成本达到2.5亿元，累计票房仅为3亿元。

智能电视同样没有起色。前几年，智能电视跃进式发展让国内智能电视普及率达89%，2017年中国彩电市场零售规模为4752万台，同比下降6.6%。乐视危机爆发之后，作为乐视超级电视核心竞争力的内容已失去吸引力——多个体育赛事版权因为乐视付不起版权费流失，影视娱乐内容上也没有新内容。乐视危机还影响了乐视电视的信誉，消费者不敢买了。乐视超级电视业务的负责人梁军在2017年10月离职。

乐视云在阿里云、腾讯云的冲击下，特色不明显。2017年，把乐视云发展成独立业务的乐视云计算公司董事长杨永强离职。

乐视成了“烂摊子”，再加上资金不足，很难实现逆转。9月1日在融创中国业绩发布会上，孙宏斌落泪了：“投资乐视以前，我觉得人生没有遗憾；投资乐视以后，觉得不把乐视经营好，就真的有遗憾了。”

孙宏斌在接受采访时表示，对乐视关联交易知情，但错判了关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。

据乐视前三季度报告披露信息显示，由于受到关联方债务及资金紧张、流动性风波影响，公司广告收入、终端收入、会员收入大幅下滑，前三季度公司归母净利润为-16亿余元，较2016年同期减少446%。

打“贾”

2月27日，亚布力中国企业家论坛开幕式，孙宏斌第一次来，他坦承：“我一直对钱不太有概念，其实我不太适合做公司。为什么大家愿意找我合作呢？因为我不太会算账。”

当晚，乐视网发布2017年业绩快报公告，乐视网去年净利润亏损约116.09亿元，较去年同期跌幅达2193%。

融创2017年半年报的数据显示，在利润方面，融创投资乐视部分亏损了约15亿元。

老孙一百多亿扔下去砸下去，还是没溅起几朵浪花。

但融创是融创，乐视是乐视。

融创仍在继续收购地产。3月12晚，海航基础发布股权收购公告，融创旗下公司用将近20亿元，拿下海航地产两公司。

事实上，截止2018年2月底，融创已实现合约销售金额440.8亿元，同比增长87%。

这些直接在股价上得到兑现。3月15日，港股融创中国强劲上涨5.298%，市值超1400亿港元。

至于乐视，在孙宏斌卸任后，前途依旧渺茫。

复牌至今，乐视网的累积换手率超200%，3月14日乐视停牌前的股价为6.59元，较前日的低点4.16元上涨58.4%。

这吸引了散户入场。据财新，仅复牌后的13个交易日内，乐视网的股东人数较复牌前增加81.6%，上升至33.6万人。当乐视风险未除，散户有接盘承担风险的可能

另据财新透露，去年9月，针对乐视影业，孙宏斌考虑自己玩下去还是接受互联网巨头的“橄榄枝”。

“阿里或京东都想要，尤其是京东刘强东最想控盘收购。”某接近孙宏斌的人士如是说。

3月1日的亚布力论坛闭幕式，孙宏斌身着黑色T恤，鬓角微白，半启的嘴唇微微上扬，双眼直视前方，温和可亲。

听完英雄互娱应书岭和第四范式戴文渊谈论关于电竞和AI的技术发展后，孙宏斌自嘲道：“我能听懂的就是电脑可以帮人配对找对象，这是挺好的，找对象可以算作人生的最大乐趣之一了。”现场一片哄笑。

孙宏斌回避了关于乐视的问题，只谈房地产。在演讲最后，孙宏斌还是没忍住提到了乐视：“跟绿城合作，跟乐视、万达合作，其实有很多失败的点，即使做不成，我赔了钱，但心里还是开心的”。但最后又没继续说下去。