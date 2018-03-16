CDR渐行渐近相关 管理办法起草工作启动

⊙徐蔚 记者 屈红燕 ○编辑 浦泓毅

中国存托凭证（CDR）推出的前期筹备工作正在紧锣密鼓推进。记者日前独家获悉，有关部门不久前已就《存托凭证业务试点管理办法（草稿）》的起草工作召开了专题封闭会。 同时，监管层和交易所日前频频发声，显示CDR的最终问世可能快于市场预期。这也意味着，未来境内投资者可以像购买A股一样便捷地投资BATJ（百度、阿里、腾讯和京东）等在境外上市的新经济龙头企业。

证监会副主席阎庆民昨日接受采访时表示，中国存托凭证（CDR）将很快推出，CDR是解决两地的跨境监管等问题的有效措施，有利于海外已上市、海外退市企业回A股上市。深交所相关人士也表示，对于CDR交易所已经研究了很长时间，今年条件比较成熟，预备尽快推出。

在海外市场，常见的股票存托凭证一般按照这样机制产生：某国的一家公司为使其股票在外国流通，就将一定数额的股票，委托某一中间机构（通常为一银行，称为托管银行）保管，而后由外国一家银行（称为存托银行）作为名义持有人持有股票，并对投资者发行基础股票对应的存托凭证，之后存托凭证便开始在外国证券交易所或柜台市场交易。

在美国存托凭证（ADR）的发行机制中，存托银行与存托凭证的承销商一般是同一金融机构，但在中国分业监管的背景下，应该由哪类机构扮演存托银行与承销商的角色，则需要有针对性地制度安排。曾有机构在课题研究中提出，相对于商业银行，我国证券公司更适合成为CDR的存托机构。

对于投资者来说，CDR的推出则意味着打开一扇投资中国新经济龙头企业的大门。

分析人士表示，CDR的推出将为新经济龙头企业回归A股扫平法律障碍，投资者可以像购买A股一样便利地投资BATJ等在境外上市的互联网龙头企业。 对投资者来讲，存托凭证的优势主要有: 投资者购买存托凭证就好像购买本国的有价证券，其报价与交易都使用与当地证券市场相同的货币，并且交易时间与当地市场一致。存托凭证大多以发行当地的货币作为计价单位，例如在美国发行的存托凭证以美元作为计价单位，对投资者而言，不必担心汇率的变化，并可避免汇兑业务所造成的不便及风险。相对于境外股市而言，投资者买卖存托凭证的交易成本及交割风险比直接在海外市场投资股票更低。单就买卖的时效性而言，也比直接投资于海外市场来得快。

分析人士认为，由于历史原因，BATJ等相关公司远赴境外上市，A股投资者也就错失了分享这些互联网巨头成长收益的机会。就在2017年中期，A股还曾有过“茅台、苹果”之争，投资者一度感叹，为什么A股的市场标杆仅有贵州茅台，而美股市场却有苹果等一众科技公司作为领头羊。CDR的推出无疑将为新经济龙头企业回归A股扫清法律障碍，A股将迎来真正的互联网龙头股。

有市场人士则表示，互联网龙头企业回归A股，有利于价值投资理念更加深入人心。目前，百度的市盈率仅为32倍，网易的市盈率仅为25倍，这些行业龙头的估值水平当前远低于部分A股的互联网概念股。如未来这些公司能顺利回归A股，将有望重塑相关板块的估值体系。