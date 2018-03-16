巴西电商业迎来经济复苏 中外企业纷纷加码扩张

本报记者 和佳 周智宇 北京、深圳报道

随着消费大国巴西经济开始复苏，亚马逊、MercadoLibre、美的、家乐福等企业纷纷加码在巴西的网上零售业务，争抢市场。

爱尔兰市场研究机构Research and Market预计，2022年前，巴西网上购物金额会以每年两位数的速度增长。

不过，受访专家指出，基础设施落后、物流成本高昂、税制复杂、频繁罢工等制约因素，对巴西消费潜力转化为电商产业的繁荣形成阻碍。

企业加码巴西电商业务

3月14日，美的集团巴西公司负责人érico Souza表示，将在巴西推出名为“美的商店”的电子商务平台，囊括一百多种家电产品。该平台投资约300万巴西雷亚尔（约合人民币584.06万元）。

3月12日，家乐福巴西公司管理层表示，2018年计划开设20家批发商店、10家家乐福市场商店和20家家乐福便利店，预计到2022年在巴西会有120至140家新店。

同时，家乐福巴西公司管理层还强调，巴西家乐福的重点是扩大其电商业务和数字化。家乐福巴西公司金融部门负责人Paula Cardoso指出，将在2018年底之前推出一项服务，使客户可以在线购买并在所有巴西家乐福商店线下取货。Cardoso称，正在与95家供应商谈判，使得这些供应商的商品能够在家乐福线上销售，产品类别超过120种。

上述企业纷纷加码扩张的背景是，巴西这个拉美最大的经济体在经历了长达数年的经济衰退后，正开始复苏。3月1日，巴西官方公布数据显示，2017年GDP增速为1%，恢复至2011年上半年的水平。2015年、2016年时巴西GDP增速分别为-3.8%和-3.5%。同时，数据显示，2017年巴西家庭消费占到了GDP的63.4%。

中国社科院拉美所研究员、巴西研究中心执行主任周志伟对21世纪经济报道分析称，相较其他拉美国家，巴西消费市场的规模和增长具有显著优势。“与其他拉美国家相比，巴西电商发展起步较早，这得益于巴西‘互联网’发展的基础，尤其是近几年巴西实行了‘全民宽带计划’。同时，巴西加大了对电商产业的政策扶持力度，在金砖框架内电商也成为一个优先合作领域。”周志伟说。

Export.gov数据显示，2016年巴西约有4800万消费者至少进行了一次在线购买，与2015年相比增长了22%。巴西电子商务监测机构Ebit Webshoppers数据则显示，2017年巴西电子商务市场收入达477亿巴西雷亚尔（约合人民币928.65亿元），较2016年增长7.5%。Ebit预计，2018年该数字将达533巴西雷亚尔（约合人民币1041.57亿元），较2017年增长12.16%。

据悉，在主要从事原材料和工业品贸易的大宗B2B跨境电商领域，中巴企业正加快合作，一方面帮助巴西的矿产品、农产品等优势产品进入中国市场，另一方面也为巴西引进中国的机械设备、机电产品、钢材、纺织品等。

物流、税收瓶颈待解

不过值得注意的是，尽管巴西2.09亿人口中有三分之二使用互联网，但由于安全、税收和物流问题，网上零售业务在巴西零售市场的占比仍然较低，Research and Markets数据显示这个比例大约为5%。

巴西电商产业的发展面临着诸多挑战。周志伟对记者分析称，巴西基础设施互联互通水平不高，五大地区各成体系，全国市场整合度较低，抬高了物流成本。并且受累于复杂的税制，联邦、州、市级重复征税，物流成本显著高于其他拉美国家。

周志伟还指出，巴西物流行业工会频繁罢工也带来冲击，近日邮政系统工人罢工，就使邮件派送受到严重影响。此外，尽管巴西互联网技术比其他拉美国家先进，但与发达国家及中国相比仍属落后，4G普及度不高。

一位从事对拉美电商贸易的企业人士向21世纪经济报道记者介绍，在同巴西大宗商品电商合作时需要注意几点：首先是付款方式，如果不审核巴西进口企业的资信，或者在对方支付很少订金的情况下就急于发货，中方出口企业很可能蒙受较大经济损失。其次是通关规定，巴西政府要求所有的进口商品都必须办理进口许可证，所以出口商在向巴西发货前，要及时向进口商提供有关证书和文件，避免货物到港后被扣或被海关罚款。此外，汇率变化也需密切关注。近年巴西本币雷亚尔币值波动较大，由于买卖双方采取的是先发货后付款的方式，且中巴间货物运输周期很长，很可能由此带来汇兑损失。