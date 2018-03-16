后孙宏斌时代的乐视网： 前途未卜之下还存四大可能

本报记者 饶守春 北京报道

导读

根据创业板规定，除非上市公司涉及违法，比如财务造假，或者连续三年亏损，才会被退市。乐视网目前没有遭到证监会立案调查，业绩也仅去年亏损，从规则来看并不存在强制退市可能。

谁会想到，在说过“愿赌服输”两个月后，孙宏斌会真的选择“认输”，并主动交出乐视网（300104.SZ）的经营管理权？

3月14日晚间，乐视网披露的公告，正式坐实了孙宏斌辞去公司董事长等职务的传言，也为后者执掌这家曾经的“千亿市值”企业暂时画上了一个句号，前后历时不过236天。

孙宏斌的离开再度使乐视网处于前途未卜的状态中。这家在2017年营收75亿，净利润却亏损高达116亿的上市公司，也再度走上了命运的十字路口。坚守、接盘、破产、退市，猜测四起却难有定论。

3月15日，乐视网再度澄清称，目前未形成任何引入投资者增资方案及意向，公司持股5%以上股东目前也没有减持公司股票计划。

不过，与乐视网未来的不确定性相比，围绕其可能产生的诉讼，却将在未来逐渐成为确定性事件。

“离场”之因

从一年多前“同袍偕行”发布会中的“一见钟情式合作”，到八个月前一步步将经营管理权拿下，再到两个月前首度流露出“愿赌服输”的悲观情绪，孙宏斌最终在3月14日选择“离开”乐视网。

根据乐视网3月14日晚间的公告，孙宏斌选择辞职的原因，是其因工作安排调整原因才作出的选择，暂时接替其履职的是同样具有融创中国（1918.HK）背景的刘淑青。

但在辞去董事长一职的同时，连董事职务也选择辞去，难免令外界对孙宏斌此次辞职遐想万分。虽然乐视网和融创中国双方均没有对孙宏斌的辞职作出官方回应，但外界的猜测却也没有因此停止。

悲观者认为孙宏斌的离开，是对乐视网前景感到担忧而不得不选择及时止损；乐观者则相信，他的辞职实际是为更有实力者进入乐视网而铺路。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，孙宏斌的辞职事件，很大程度是“快刀斩乱麻”战略，也是为了防范乐视网出现的风险传播。他认为，在目前乐视网的经营中仍存在诸多不确定性，对于融创中国而言，或许也在反思此类投资计划。

“所以此类辞任的做法，充分说明了融创对于乐视当前的投资思路的清晰，即止损的策略。当然后续也不排除还会有其他战略动作，但首先要做的就是要反思融创的投资计划和盈利考虑。”严跃进说。

北京一家私募机构高管则认为，孙宏斌从乐视网管理权中的脱身即使以“及时止损”来看，其原因也可能有三个方面。

“一个是对乐视网未来经营业绩的悲观，这可以从目前其业绩上看；另一个确实是个人工作安排，毕竟融创现在参与多起巨资并购，没那么多精力投入到乐视网也是可能的；第三个我认为可能是因为孙宏斌想成为乐视网大股东而不得后的一种无奈，或者说是以退为进的策略。”上述私募高管说。

作为融创中国的董事长，自去年以来，孙宏斌不仅主导了对乐视网的入股，也先后参与了与万达集团间的“世纪交易”，近期还以19亿元的代价收购了海航集团旗下两家地产公司。

对于第三种可能，该私募高管解释，虽然根据乐视网披露的信息，贾跃亭持股乐视网的大部分股权均已处于爆仓状态，但由于这部分股权均处于司法冻结状态，机构也无法进行强制执行，“所以乐视网随时有易主的风险，但目前名义上贾跃亭仍是第一大股东”。

此前21世纪经济报道记者曾有报道，孙宏斌曾希望以较低价格接盘贾跃亭手中的股权，从而成为乐视网第一大股东，但交易最终因价格原因未成行。不过，乐视网有关公告则表示，融创中国目前并未有继续增持的计划。

“（孙）成为第一大股东，会更有利于乐视网后续的资本运作。但目前的情况，孙宏斌就算现在把乐视网搞好了，最终受益更大的也只是贾跃亭。”上述私募高管说。

四种可能

孙宏斌的突然离职，也令外界对深陷漩涡的乐视网未来更加悲观。尽管自农历新年后，乐视网的股价已经大幅上涨超过58%，并且因为股价的异动在3月14日下午，就宣告停牌核查。

业内人士分析，从目前乐视网存在的问题来看，这家曾经的“明星公司”未来可能出现的结果无外乎四种情况，即一是虽然孙宏斌已经选择辞职，但是否坚守无法确定；二是孙宏斌的辞职，是为引进新的战略投资者作准备；三是破产重整；四是退市。

“虽然四种可能都有希望出现，但仔细分析过后，会发现乐视网未来发展问题实际上远要复杂的多。”香颂资本执行董事沈萌说。

沈萌认为，从孙宏斌辞职来看，其作为乐视网的第二大股东，在目前情况下继续坚守上市公司也颇具风险，乐视网目前已无优质资产可注入，此外，其与融创中国本身发展的战略关联度不大。

“至于引进战投，对乐视网来说是个好选择，但目前巨大的商誉损失，已经引发信用危机，很多固有合作伙伴对后续合作持观望态度，这对公司未来业务的开展会有很大影响。”沈萌解释。

这一点也在3月15日晚间为乐视网所澄清，乐视网称目前未形成任何引入投资者增资方案及意向。同时经确认，公司持股5%以上股东也没有减持股票的计划。

值得注意的是，近日市场还传言乐视网将有可能进入破产重整程序，或者存在退市的可能。但21世纪经济报道记者了解到，即使选择这两个途径，对乐视网而言仍存在诸多难题。

上海一家律所的证券律师表示，破产重整并非股东层面发起可以进入执行阶段，上市公司的破产除了需要涉及债权人达成一致协议外，更需要有关法院的审批通过才能执行，“破产重整涉及监管部门太多，能否获得全部支持是个很大疑问”。

“至于退市，根据目前创业板规定，除非上市公司涉及违法，比如财务造假，或者连续三年亏损，才会被退市。目前来看，乐视网没有遭到证监会立案调查，业绩也仅去年亏损，从规则来看并不存在强制退市可能。”上述证券律师说。

不过该律师表示，乐视网也可以选择主动退市，但这一途径同样面临来自投资者的巨大压力。

21世纪经济报道记者了解到，在1月复牌后的连续下跌中，一些重仓的公募机构已经撤离，但散户却疯狂涌入。据媒体报道，乐视网目前的股东数量，已经从今年1月复牌前的18万激增至目前的33.6万。因此乐视网若选择主动退市，如何应对中小投资者的汹涌舆论将是极大考验。

值得注意的是，围绕乐视网为主体的一些改变也在发生。一位已被强制平仓的乐视网“两融”投资者表示，近日法院对其下发了“改诉”的通知，同时证监会针对他的有关诉求也将不日给出答复，“这是以前没有发生过的事情”。

（编辑：巫燕玲）