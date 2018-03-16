腾讯领投资讯阅读应用趣头条Pre-IPO 估值超13亿美元

本报记者 陶力 上海报道

所谓农村包围城市，互联网的娱乐方向正在向三四线城市下沉。

“路子太野了，我妈妈现在每天就看趣头条。因为看新闻可以拿红包提取现金，她退休后生活在济南。”上海市互联网业内人士梁先生对21世纪经济报道记者表示了自己对趣头条的匪夷所思。毕竟，读者从平台得到的红包并不多，不过只有几元钱而已。

就在近日，这款2016年6月才上线的资讯阅读应用，完成了腾讯领投的Pre-IPO轮融资，交易金额预计达上亿美元，本轮融资估值在13亿-15亿美金之间，预计在2018年内赴美上市。依靠三四五线城市的市场，以及类似“拼多多”的分成返利体系，其积累用户接近3800万。

在此前，趣头条的投资方包含了红点创投、华人文化、成为资本。其模式与早期的今日头条十分类似，内容风格和产品定位甚至更加偏社会化和低俗化。

该公司相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时称，目前对于外界的消息并不做回应。

渠道下沉

对于互联网行业来说，永远是流量为王。掌握了流量渠道，便能赢得先机。

为了突围，趣头条采取的是传统类似“直销”的方式。公司成立于2016年6月，2017年5月，获得来自天津益信资产的数千万元A轮融资，并在2017年10月获得华人文化产业基金领投、成为资本和红点创投跟投的数千万美元B轮融资。

21世纪经济报道记者了解到，趣头条通过给读者发钱吸引用户。每一名用户都有自己专属的邀请码，并借此发展线下收徒，经过该邀请码或分享链接注册的趣头条用户，都将成为你的徒弟，每收取一名徒弟即可获得金币，还有直接人民币奖励。

其他包括签到、阅读新闻、注册、分享链接等特定行为，都能获得相应金币，最终金币可兑换为人民币。自2018年以来，兑换“汇率”基本为1000金币—5毛钱左右。假设完成全部新手任务，用户至少能获得3.5元现金奖励。

这种方式以前应用最多的是社交电商“拼多多”，它同样在微信的生态上，采取拼团购物返提成的方式，绕开了阿里系的电商平台，成长为新的独角兽。市场上迅速涌现出的同类产品还有惠新闻、淘新闻、东方新闻等等。

看似并没有技术含量的创新，其实是抓住了下沉人群的红利，从而获得低廉的获客成本和日活量。某在线教育公司高管告诉21世纪经济报道记者，渠道不一样，在线应用的推广也大不一样。“通过应用市场拉新，成本大概在8块左右，如果是百度SEO的话，成本在10-20元一个。纯粹的互联网渠道，价格比较低但是获取的量很有限。”

在他看来， 趣头条除了将“拉人头”作为拉新手段，还把这套逻辑应用在了提升用户时长和用户黏性上，从而参与广告分成获利。“但是，这种方式获取的用户质量并不高，流量的有效性要打一个问号。”

根据趣头条第三方广告平台的数据显示，趣头条用户与今日头条的重叠度只有20%，与拼多多的重叠度可以达到60%，男女用户的比例大约为3：7，周人均打开次数超过50次，日均评论量超过28万条，人均阅读数超过20篇，以主导家庭消费的女性为主。

对于三四线城市人群来说，资讯的质量并不是那么重要，他们有着大量的时间。能够不付出成本赚钱，自然是最好不过。因此，建立完善的返利机制和个人数据系统，是趣头条们的壁垒。记者在知乎、微博等社区看到，大量用户投诉趣头条返利失效或奖金不能提取。

娱乐分层

在上市前进行投资，已经成为腾讯投资屡试不爽的规则。3月8日，斗鱼直播、虎牙直播相继宣布获得投资，金额分别是6.3亿美元和4.6亿美元，独家投资方均是腾讯。目前，两家公司都有望在2018年登陆资本市场。此时出手，腾讯已经不存在风险，而是回报高低的问题。

这次腾讯看中的是趣头条。其创始人谭思亮，曾任职雅虎、51.com，后担任盛大广告业务负责人。他创立的第一家广告技术公司互众广告，在不到两年的时间内估值增长到数亿美元，并实现上市公司并购重组。因此，类似百度联盟、谷歌联盟等形态的广告分成模式，对他来说可谓驾轻就熟。也成为了趣头条的主要盈利模式。

不过，在互联网资讯平台领域，今日头条仍然占据领先位置。险峰长青资本一名投资人对21世纪经济报道记者表示，腾讯已经证实了社交+降级+用户金字塔的“拼多多”模式可行，而且腾讯一直也很看重信息流市场，腾讯会用自己的方式去阻击今日头条。“不管是拼多多还是趣头条，都是依托微信生态生存的，与腾讯自身的娱乐、游戏都能结合。”

眼下，无论是阿里巴巴、京东，还是腾讯，都在极力向三四线城市靠拢，借此挖掘一线城市之外的商机。阿里巴巴和京东的方式是深入到农村开展电商和物流业务，而以娱乐和社交起家的腾讯，采取的是通过投资各种娱乐平台，来收割下沉渠道的流量。

“社交和资讯都是用户比较刚性的需求，提供内容的平台针对不同用户，相应也会分成， 目前三四线城市的移动互联网渗透率不如一线城市，还存在挖掘的空间。无论如何，优质的内容和社区才能更有价值，急功近利靠补贴获取用户，也不一定能有好的黏度。”CIC灼识咨询执行董事朱悦对21世纪经济报道记者分析称。

此外，今日头条、一点资讯们此前遭遇的政策监管、内容低俗、流量滞涨等问题，趣头条都将会经历一遍。好在，今日头条已经孵化出了抖音、火山视频、懂车帝等其他业务。未来，单一平台独自突破的模式也会面临挑战。（编辑：林虹）