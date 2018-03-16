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互金2017年报揭秘：趣店、宜人贷盈利大增

互金2017年报揭秘：趣店、宜人贷盈利大增
2018年03月16日 05:36 21世纪经济报道
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　　本报记者 王晓 北京报道

　　网络借贷需求有多强？

　　3月12日和14日，在纽交所上市的趣店集团（NYSE：QD）和宜人贷（NYSE： YRD）分别披露了2017年第四季度和全年业绩，报告显示，两家公司借款用户及营收延续强劲增势，但在2017年12月央行及银监会联手整顿不规范网络借贷行为后，网络 借贷用户普遍出现还款意愿下降、平台逾期上升和惜贷的现象。

　　趣店2017年全年总收入达到47.754亿元，相较2016年的14.428亿元增长231.0%；净利润达到21.645亿元，相较去年同期的5.767亿元增长275.3%。

　　宜人贷2017年净收入55.43亿元，较2016年全年增长71%；净利润13.72亿元，较2016年全年增长23%。

　　快速增长的网络借贷人群成为上述企业业务的主要支撑。不过趣店和宜人贷的用户定位也存在不同的特点。

　　2017年度趣店注册用户达到6240万，授信用户数达到2620万，其中690万用户为活跃借贷用户。平均每笔现金分期交易额约为960元，每笔商品分期交易额约为1400元；现金分期平均信贷周期为2.1个月，商品分期的平均信贷周期为8.8个月。

　　宜人贷则为64.91万人促成借款总额414.06亿元，较2016年增长102%，平均借款金额为6.38万元。

　　以互联网信息服务和网络小额借贷业务为主的二三四五（002195.SZ）发布的2017年业绩快报也显示，营业总收入32.29亿元同比增长85.41%，净利润9.32亿元同比增长46.72%。其中网络小额借贷业务发展较快为业绩提供了重要支撑。

　　上述盈利数据不难解释大量企业进军网络小额借贷领域的驱动力。不过，息费不透明、利率过高、砍头息等乱象在网络借贷领域频出，引发监管整顿。2017年12月，央行与银监会联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（以下简称“《通知》”），要求年化利率不得超过36%，暂停发放无特定场景和指定用途的网络小额贷款、不得暴力催收等要求。

　　一位网络借贷平台人士对21世纪经济报道记者介绍，在《通知》下发前后，一些原本正常还款的用户观望情绪浓厚，贷款逾期用户大规模上升。而平台则普遍加大催收力度、提前回款并且惜贷。

　　一位接近监管部门人士对21世纪经济报道记者表示，这是由平台的业务模式决定的，在规范过程中必然遭受阵痛。

　　上述情况在平台四季度业务中有明显体现。

　　趣店集团首席财务官杨家康介绍，“在这一阶段，随着消费信贷供给以及消费者流动性的下降，行业的整体信贷质量恶化，因此，公司的逾期率在新监管出台后略有上升。”

　　杨家康指出，趣店在2017年12月至2018年1月期间主动实施相对保守的缩贷措施来保护信贷质量。今年1月期间新放贷的逾期率已经逐步稳定，在春节后重新增加放款量。

　　宜人贷也指出，第四季度监管收紧造成全行业借款人的风险表现出现短期波动，公司在本季度的借款批核率略有下降。截至2017年12月31日，逾期15-29天、30-59天、60-89天借款的逾期率分别为0.8%， 0.9%和0.7%，三季度末逾期率分别0.5%， 0.7%和0.6%，相较均有明显上升。考虑到这一原因，宜人贷按照质保服务覆盖的新增借款金额的8.5%计提质保服务和担保负债10.48亿人民币。对此，宜人贷主营业务成本1.47亿元比上一季度有所上升，主要是在第四季度加强了对违约借款的催收力度。

　　二三四五也对2017年度计提资产减值准备金额9.64亿元。21世纪经济报道记者了解到，对于其他一些不具有放贷资质的现金贷公司，逾期情况更加严重，有公司减值准备达数十亿元。多家网贷平台相继遣散员工或进行业务转型。

　　与场景平台合作开展消费金融成为主要方向。二三四五在于投资者交流中表示，已经上线了车贷王、商贷王等基于场景、供应链的信贷产品。而趣店也宣布以自营模式开展汽车消费信贷。趣店在业绩展望中预计，2018年调整后的净收入有望达到25亿元，汽车租赁数超过10万台。

　　（编辑：李伊琳）

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