互金平台扎堆赴港上市 备案加分是“空中楼阁”

本报记者 陈植 上海报道

境内互联网金融平台赴港上市骤然潮涌。

3月5日，维信金科控股有限公司（简称“维信金科”）在港交所发布招股说明书，拟在香港上市。

21世纪经济报道记者获悉，近期凡普金科也加快赴港上市步伐，你我贷也打算从新三板撤出后，开启赴港上市进程。

“境内互金平台之所以扎堆赴港上市，一方面是国内监管趋严令赴美上市日益艰难，不少平台只能转道香港寻求上市机会，另一方面香港资本市场对金融科技等新兴产业给予相当高的估值，让不少平台股东看到新的财富效应，积极推动平台赴港上市。”一位熟悉境内互金平台海外上市进程的投行人士向21世纪经济报道记者透露。值得注意的是，受境内P2P平台备案登记与整改验收等监管政策影响，不少有意赴港上市的平台不再强调互联网金融产业的高成长性，转而打出“科技牌”——如何借助科技与技术输出，以获取更广阔的发展前景。

起初他对此表示不理解，但后来他发现，通过“科技牌”不但能绕开互联网金融监管趋严带来的估值下调压力，还能吸引更多机构投资者青睐。

一位拟赴港上市的互金平台负责人向记者坦言，其实互金平台扎堆赴港上市还有另一个目的，就是给备案登记与整改验收通过“加分”。

但是，这种算盘能否顺利兑现，仍存在不少变数。

上述投行人士坦言，相比美国资本市场更看中互金平台的科技创新能力、业务模式可持续性与公司治理架构，香港资本市场则更聚焦业务模式的收益高低。事实上，香港资本市场更青睐“轻资产”型的互金业务模式，即互金平台通过输出风控等技术，将大量消费金融业务转交给其他金融机构放贷并收取相应佣金，如此平台在做大业务规模同时，无需再投入大量风险备付金应对潜在的坏账风险，留出更多利润给予股东回报。

主打科技牌

上述拟赴港上市的互金平台负责人坦言，选择赴港上市也是“无奈之举”。原先他们打算赴美上市，但近期美国资本市场因国内互金监管趋严而给出很低的估值，经股东方紧急讨论，最终决定选择港交所上市。

在他看来，当前赴港上市与赴美上市的差距并不大。一方面港交所正在酝酿同股不同权政策，让互金平台可以在不影响经营高管决策话语权的情况下，释放更多股份用于股权激励吸引人才，另一方面去年众安保险与互联网汽车金融服务方易鑫集团赴港上市获得超额认购，让他看到互金平台上市获得高估值的空间。

“何况，随着越来越多南下资金通过港股通投资港交所红筹股，让互金平台有可能获得在A股上市的高估值。”他直言。

不过，要想获得理想的IPO估值与募资额，并非易事。

上述投行人士发现，近期酝酿赴港上市的多家境内互金平台在IPO路演过程刻意避开“互联网金融”、“金融科技”等宣传词汇，转而强调自己是一家科技公司——即通过科技创新与技术输出，在帮助其他金融机构提高金融服务效率与放贷风控能力同时，获得广阔的业务发展前景。

“这的确打动不少香港机构投资者的心，毕竟他们对境内互金监管趋严颇为忌惮，而科技公司招牌则让他们看到平台更大的业务拓展与估值提升空间。”这位投行人士直言。

但他指出，形象包装不可或缺，但互金平台要获得更高估值与募资额，离不开港资股东方的支持。尤其是一些互金平台港资股东借助自己在香港的资源，为平台找到不少潜在的投资机构推高估值与超额认购倍数。

“事实上，这些港资股东也乐于看到平台赴港上市，因为他们在当地的资源，也会帮助他们能够以更理想的价格实现项目退出。”上述投行人士直言。

并非备案加分项

在多位互金领域业内人士看来，此番境内互金平台扎堆赴港上市，某种程度也是为备案登记与整改验收“造势”。毕竟，若互金平台在海外上市，等于其业务模式与合规操作获得海外资本市场的认可，或对备案登记带来积极影响。

一位熟悉互金平台备案登记监管动态的人士对此却表示，这种算盘未必行得通——当前美国资本市场采取的是注册制，港交所则兼顾注册制与审批制。在这种IPO运作模式下，互金平台只需在招股说明书里披露未来所存在的政策风险与运营风险，包括备案登记能否通过，业务是否需要根据监管要求进一步整改等，由投资者自己评估这些风险对股价的负面影响，再决定是否投资。

“因此，海外上市未必是备案登记获批的加分项。”他指出，目前部分已海外上市（或正在酝酿海外上市）的互金平台还需要清理现金贷存量业务，能否顺利备案登记仍存在较大变数。

投资银行Jefferies分析师Christopher LaFemina向21世纪经济报道记者指出，这可能招致国际沽空机构在香港发起对互金平台的沽空“狙击战”。

“由于此前数年中概股经历财务质疑风波，令财务存在瑕疵漏洞的中国企业不再选择登陆美国资本市场，美国沽空机构转而前往H股找机会。”他指出。备案登记与整改验收未获通过，无疑给他们提供绝佳的“沽空题材”。

“但这不会影响互金平台赴港上市的热情。”前述拟赴港上市的互金平台负责人坦言。在赴美上市窗口期不理想的情况下，互金平台只有尽早登陆港交所，才能避免花费漫长时间等待下一个IPO窗口期的尴尬。何况，互金平台也需要通过IPO储备更多资金，在监管趋严环境下可以从容调整业务模式获取新发展机会。

“能生存下来，对互金平台而言才是重中之重。”他强调说。（编辑：闫沁波）