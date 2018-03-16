全国政协委员建言增强移动支付“中国标准”话语权

本报记者 白杨 北京报道

近些年，移动支付产业的快速发展，已经成为中国互联网经济一张亮眼的名片。今年的政府工作报告中提到，过去五年，创新驱动发展成果丰硕，其中，高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

据工信部数据显示，2017年我国移动支付交易规模近150万亿元，位居全球首位；全球知名调研公司益普索（Ipsos）数据则显示，中国移动支付渗透率高达77%，遥遥领先于美国等发达国家，位居全球第一。

全国政协委员、中央财经大学金融学院贺强教授在接受21世纪经济报道记者采访时指出，目前，中国移动支付产业已经从线上渗透到线下，基本覆盖了人民群众的衣食住行，同时，移动支付开始向交通、医疗、教育与政务等垂直领域拓展，极大地推动了普惠金融与实体经济的发展。

但与此同时，贺强也发现了一些制约移动支付发展的问题，比如支付创新受到抑制、缺乏制定行业标准话语权等。因此，其今年两会的提案内容，就主要围绕如何保持中国移动支付产业的全球领先地位。

引领世界的移动支付

根据中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年12月，网民在线下消费使用手机网上支付比例由2016年底的50.3%提升至65.5%。同时，线下支付加速向农村地区网民渗透，农村地区网民使用线下支付的比例已由2016年底的31.7%提升至47.1%。

贺强向21世纪经济报道记者表示，移动支付在中国之所以能够如此快速的发展，主要是因为其符合互联网发展的大趋势，顺应了互联网从有线向无线发展的进程；同时，移动支付也是一个非常典型的金融创新，符合社会的需要以及金融发展的趋势；最后，移动支付确实给老百姓和商家带来了便利，所以推广的速度非常快。

有“中国二维码之父”之称的意锐新创CEO王越告诉21世纪经济报道记者，包容的政策环境，以支付宝、微信为代表的中国互联网企业，以及中国人民对新事物的追求和渴望等，同样也是推动中国成为移动支付领先国家的重要因素。

实际上，除了上述提及的原因，移动支付在推广过程中所表现出来的安全可靠性，也是其能积累数以亿计的用户的重要基础。根据市场主要支付机构的披露数据，因支付风险而产生的资金损失比率低于百万分之一，远低于国际领先支付机构千分之三的水平，同时也低于国内信用卡万分之一左右的资损率。

据贺强介绍，中国移动支付企业正在探索利用大数据、人工智能和生物识别等技术来防控金融风险，目前已取得较好的效果。

海外需求旺盛

如今，中国移动支付超前的发展水平，已经引发国际社会的关注。此前，国际货币基金组织总裁拉加德盛赞中国移动支付快速发展，称之改善了亿万人民的经济生活。而马来西亚总理纳吉布和新加坡总理李显龙则先后表示希望把中国移动支付经验引进本国。

王越告诉21世纪经济报道记者，海外对于移动支付原本是有一定顾虑的，但是中国移动支付的发展，让他们眼前一亮，此前的顾虑也随之打消。甚至有些外国人从中国回国以后，纷纷感慨为什么自己的国家没有像中国一样的移动支付方式。

其实，以支付宝和微信为代表的中国移动支付企业，在过去几年中已经开始尝试走出国门，但是相对于海外市场的巨大需求，中国移动支付企业的出海进程还是有些缓慢。

全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾近日也表示，要做跨境支付的企业，需要在当地申请类似移动支付第三方支付牌照，这个环节进度还很慢，难度也比较高。

马化腾还表示，即便是在一些国家拿到了牌照，但是其发现当地很多基础设施还有待建设，包括一些银行无法提供接口等等。如果这些实现不了互联互通，那移动支付很难进入下一阶段。

但在贺强看来，中国移动支付出海具备一个非常有利的条件，就是中国出境旅游的人数不断增加，这些游客实际上都是中国移动支付的推广者。因为海外商家为了迎合中国游客，会变得更易接受中国的移动支付方式，与此同时，外国本地的一些居民也能够借此开始接触中国的移动支付。

据国家旅游局统计数据显示，2017年全年，中国公民出境旅游人数1.31亿人次，比上年同期增长7%。联合国世界旅游组织的数据则显示，中国游客占全球出境游客总消费额的比例超过1/5，排名第二的美国游客消费额仅相当于中国游客的一半。

增强“中国标准”话语权

贺强告诉21世纪经济报道记者，尽管中国移动支付的势头一片大好，但是依然存在一些制约其发展的因素，首先就是监管问题。

近几年，“伪P2P”、“伪现金贷”企业引发了一系列风险案件，为此，监管部门加强了互联网金融监管。移动支付企业虽然没有产生较大风险，但是也同样受到加强监管的影响，比如限制支付额度、限制远程开户等。

贺强认为，监管措施宜疏不宜堵，但有些监管措施存在一刀切的情况，比如对于一些风险较小的支付方式也实施了严格监管，这在一定程度上制约了移动支付市场的发展。

其次，是关于支付标准制定的问题。贺强认为，长期以来，国际上的支付标准都是由西方银行卡组织发起的产业联盟EMVCo制定，全球银行和商户必须遵守这一“西方标准”。针对中国领先的二维码支付，EMVCo在去年制定了一套标准并在全球推广，但是，中、西两种标准的技术兼容难度较高，一旦EMVCo标准成为主流，将使中国移动支付产业处于国际竞争的劣势。

基于此，贺强建议，应为移动支付创新与“走出去”提供良好的政策环境。比如监管措施要创新，要进一步细化，做到区别对待；政府应支持企业进行具有社会意义的创新，如试点生物识别应用于偏远农村地区的远程开户等。

贺强还建议，应鼓励中国企业牵头制定国际支付行业标准，增强“中国标准”的话语权。其认为，国内移动支付的用户体验和安全性已经过市场多年检验，政府应鼓励中国支付企业全球推广“中国标准”，勇于与“西方标准”竞争，争夺未来发展的“制高点”。

除了政府方面需要做出努力外，贺强还认为企业方面也应该加强内部风险的防范和监管，这可以借鉴证券公司等金融机构的风险管理办法。“这些公司的很多做法都是行之有效的，而且行业的发展，也对内部监管提出新的要求，必须更加精准。这些都是移动支付公司需要学习的。”