携程途牛2017年财报超预期 OTA们迎来春天？

本报记者 徐维维 上海报道

近日，携程、途牛相继公布了未经审计的截至2017年12月31日的四季报及全年财报，其中携程全年净利翻番，途牛则亏损收窄，OTA的盈利能力正在提升。

财报显示，携程2017年全年净营业收入为人民币268亿元，同比增长39%；若不计股权报酬费用，全年归属携程股东的净利润为40亿元人民币，这一数据在2016年为21亿元人民币，2015年为32亿元人民币。携程预计2018年第一季度净营业收入同比增长约为9%至11%。

途牛2017年全年营收总计为22亿元，同比增长53.3%；净亏损为7.713亿元，相比之下2016年同期为亏损24亿元人民币；2017年毛利为12亿元人民币（合1.795亿美元），同比增长80.9%。途牛预计2018年第一季度净营收将同比增长3%到7%。

业绩回暖

携程将业绩增长归因于全球化战略及低线城市渗透上。此前，包括联合创始人、执行董事会主席梁建章，CEO孙洁在内的多位高管，均对外强调过携程正在构建的“国际旅游生态圈”。

“过去一年，携程对天巡的投资已经开始显现明显的协同效应。”梁建章在财报发布后的电话会议里表示，天巡作为航班元搜索网站已拥有近7000万的月活跃用户，携程帮助天巡开发了直接预定引擎，使得携程在天巡上的转化率提升了50%以上。

财报显示，2017年第四季度非中国相关的纯国际机票已占到国际机票总量的30%，2017年第四季度天巡的直接预订收入几乎是2016年同期的2倍。

住宿方面，孙洁在电话会议上透露，凯悦酒店集团将在携程的网站和移动应用上开设旗舰店，雅高酒店集团也将在携程上推出旗舰店。目前，携程大住宿事业群与全球120多万家酒店有合作。

根据携程的计划，为了满足国际游客的需要，其将继续推出新的功能和产品线来提升“一站式”旅游服务能力，例如在英语版OTA平台Trip.com上面上线租车业务。

另外，携程也为国际用户推出了火车票预订服务和北美地区数以万计餐厅的在线预订。

与携程掘金国际市场不同，途牛在2017年则通过销售渠道拓展和内容建设降低获客成本，通过提升直采比例和开设自营地接社来提高产品毛利率。

目前，途牛已在厦门等国内12个热门目的地开设地接社，并拥有2家海外地接社。2018年，途牛预计将再开10家地接社，进一步扩大服务网络。

“自营地接社网络不仅大幅提升了客户体验，同时通过差异化产品、缩短产业链环节，提升了公司的毛利率和盈利能力。”途牛CEO于敦德表示，在自营地接社网络之外，途牛还将继续探索其他目的地自营品类。

2017年途牛的直采比例超过40% ，于敦德表示，2018年途牛将持续开展直采战略，争取将直采比例提升至50%。

对比两家OTA的策略可以发现，在线上流量红利相对减少的背景下，夺取线下流量的门店扩张成为共同的发力点。

其中携程专注于低线城市的门店渗透，财报显示，2017年在目标城市的渗透率平均增长超过50%，2017年共新开了1000多家携程和去哪儿品牌加盟店，这些线下门店以及5000家旅游百事通品牌门店的总交易额在2017年共增长超过30%。

与携程不同，途牛的线下门店均为自营。截至2017年年底，途牛已在全国设立了220家线下门市，2018年将再增加150个以上。除了线上线下销售渠道之外，途牛还建设了会员渠道、企业、运营商、笛风分销、平台等多个销售渠道。

于敦德在财报发布后的电话会议上回答投资者提问时表示，选择自营门店一方面是希望更好的满足客户在体验上的需求，另一方面也可以保留客户资源、促进复购，避免加盟制下不同门店间对于客户资源抢夺的问题。

居安思危

与前些年普遍面临巨额亏损不同，越来越多的OTA宣布盈利或者减亏。例如合并后的同程艺龙称2017年合并交易额超过千亿人民币，已实现年超过5亿人民币的规模化盈利。

中国社科院旅游研究中心特约研究员杨彦锋在接受21世纪经济报道记者采访时表示，携程系在同程艺龙合并后市场掌控力进一步提高，竞争激烈度下降，携程在这一时期抓住了机遇，比如线下门店扩张策略对于其度假板块销售额提升有很大促进作用。而途牛减亏则主要得益于其成本消减显著，包括营销、人员成本。

OTA们2018年会否有全面盈利的可能？杨彦锋认为，可能还是会在盈亏平衡线上有所营收。

“目前不能说OTA迎来了大发展的机遇，市场竞争仍在，还有很多未知风险，没有到大规模实现盈利、回馈股东的时段。”杨彦锋认为，美团、飞猪、同程艺龙等都有很强的增长潜力，OTA们应该居安思危，要有进一步竞争和深耕的意识，把积累和利润更多用于市场拓展、储备竞争和整合创新上。

比如度假板块，杨彦锋表示，线下经营主体很多，接近10万家门店和3万个旅行社主体，与之相比，OTA的体量和渗透还有进一步扩大和发展的空间，尤其在跟团游、自由行、定制游方面。

另一方面，标品上，2017年第四季度爆发的机票捆绑销售事件也给OTA带来了一定挑战和反省。

财报显示，携程2017年第四季度交通票务营业收入为29亿元人民币，同比增长20%，但环比下降15%，主要受国内机票产品调整的影响。

于敦德也在电话会中坦言，途牛第四季度在“其他产品”收入的指引不强劲，是因为新政策规定不能在火车票和机票上捆绑保险产品。

梁建章此前表示，直到开放收取服务费之前，携程会坚持免费提供“无搭售”机票预订，“这肯定对收入有影响”。

梁建章表示，携程会在提升公司商业价值的同时，不断扩大携程的社会公益影响力，并基于一致、透明和平等的根本原则，不断地改进产品和服务。