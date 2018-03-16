新浪科技> 互联网 > 正文

携程去年净营收268亿元同比增39%

携程去年净营收268亿元同比增39%
2018年03月16日 03:29 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：携程去年净营收268亿元同比增39%

　　■本报记者 贺 骏 

　　3月15日，携程旅行网公布了2017年全年财报业绩。财报显示，全年净营业收入268亿元，同比增长39%；全年归属于携程股东的净利润为21亿元，相比之下2016年为净亏损14亿元。

　　从财报数据来看，在“全球化”战略显著提升业绩的同时，携程正在服务创新上持续加码。在业界看来，在服务成为旅游行业最重要竞争因素之际，携程实际上已提前“下了几步好棋”，并为未来的持续高增长打下了伏笔。

　　机票量持续三位数增长

　　财报显示，携程2017年净营收高达39%的增长，与携程各业务线的稳健增长及全球化战略的成功密切相关。

　　以2017年第四季度为例，携程非中国相关的纯国际机票继续高速增长，已占国际机票总量的30%。同时，携程投资的公司天巡的直接预订收入几乎是2016年同期的两倍。“得益于天巡的直接预订，Trip.com的机票预订量连续五个季度都取得了三位数的增长。”携程方面表示。

　　此外，在全球化战略的推进下，携程全年住宿预订收入接近百亿元，旅游度假业务营业收入为30亿元。

　　“全球化”带来三重利好

　　从携程CEO孙洁的公开表态看，未来一段时间，携程的“发展动力”将继续来自于“全球化”，且为公司的战略重点。

　　在业界看来，携程的机票业务，其不仅承担了“入口”功能，由于结合进携程构建的国际旅游供应链，用户在预订机票的同时，还能轻松预订到相关的酒店和其他旅行产品。

　　“携程拥有一站式的服务能力，通过中高端客户，携程机票可做到驱动其它旅游产品的消费”，孙洁解释称，“比如，我们知道用户要飞哪个城市、预订何种舱位后，会自然地推荐用户订什么地点及什么级别酒店等。”

　　不仅如此，携程“全球化”还带来了三重利好。一方面，数据显示，尽管2017年中国出境的人次达到1.3亿次，但有护照的中国人占比还低于10%，这意味着，出境游仍将是广阔的蓝海。另一方面，携程收购的Skyscanner预计将持续增长，并早已成为全球领先的机票搜索引擎。再者，“Trip.com”虽然起步较晚，但已成为又一个增长点。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有