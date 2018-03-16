原标题：携程去年净营收268亿元同比增39%

■本报记者 贺 骏

3月15日，携程旅行网公布了2017年全年财报业绩。财报显示，全年净营业收入268亿元，同比增长39%；全年归属于携程股东的净利润为21亿元，相比之下2016年为净亏损14亿元。

从财报数据来看，在“全球化”战略显著提升业绩的同时，携程正在服务创新上持续加码。在业界看来，在服务成为旅游行业最重要竞争因素之际，携程实际上已提前“下了几步好棋”，并为未来的持续高增长打下了伏笔。

机票量持续三位数增长

财报显示，携程2017年净营收高达39%的增长，与携程各业务线的稳健增长及全球化战略的成功密切相关。

以2017年第四季度为例，携程非中国相关的纯国际机票继续高速增长，已占国际机票总量的30%。同时，携程投资的公司天巡的直接预订收入几乎是2016年同期的两倍。“得益于天巡的直接预订，Trip.com的机票预订量连续五个季度都取得了三位数的增长。”携程方面表示。

此外，在全球化战略的推进下，携程全年住宿预订收入接近百亿元，旅游度假业务营业收入为30亿元。

“全球化”带来三重利好

从携程CEO孙洁的公开表态看，未来一段时间，携程的“发展动力”将继续来自于“全球化”，且为公司的战略重点。

在业界看来，携程的机票业务，其不仅承担了“入口”功能，由于结合进携程构建的国际旅游供应链，用户在预订机票的同时，还能轻松预订到相关的酒店和其他旅行产品。

“携程拥有一站式的服务能力，通过中高端客户，携程机票可做到驱动其它旅游产品的消费”，孙洁解释称，“比如，我们知道用户要飞哪个城市、预订何种舱位后，会自然地推荐用户订什么地点及什么级别酒店等。”

不仅如此，携程“全球化”还带来了三重利好。一方面，数据显示，尽管2017年中国出境的人次达到1.3亿次，但有护照的中国人占比还低于10%，这意味着，出境游仍将是广阔的蓝海。另一方面，携程收购的Skyscanner预计将持续增长，并早已成为全球领先的机票搜索引擎。再者，“Trip.com”虽然起步较晚，但已成为又一个增长点。