黑客风波刚要过去 比特币失守8000美元关口

来源：北京商报

北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）在黑客风波刚要过去、比特币价格小幅反弹逼近1万美元后，3月15日，比特币又遭遇一波瀑布式下跌行情。据INVESTING价格统计显示，3月15日比特币全球均价已跌破8000美元，24小时跌近15%。

市场分析认为，此次下跌与3月14日美国众议院金融服务委员会就数字货币和ICO召开听证会有关，有消息称，该会议主要探讨关于数字货币行业所面临的监管问题。听证会主席Bill Huizenga称将会加大监管力度，并表示委员会并不会对投资者缺乏保护而袖手旁观。

据北京商报记者观察，目前国内大多数投资者已经失去了此前的狂热，开始回归理性。与此前赌上全部家当谋求一夜暴富相比，国内数字货币的小额投资者已经开始调侃自身“韭菜”的称号，并且大部分人在币价下跌时开始割肉止损。

著名币圈大佬天使投资人薛蛮子表示，“野蛮生长的炒币时代已经过去了。今后的区块链创业者们融资数额会越来越少，估值会渐渐地回归理性，团队与投资人之间可能会出现业绩对赌条款，以保证项目方的信心。项目会两极分化。优秀项目会越来越好，没有什么核心竞争力的项目会死掉，泡沫开始破了”。