融资材料曝光 小米何以撑起高估值

来源：北京商报

作为国内最受关注的独角兽公司之一，小米上市被公认为2018年全球最大规模上市案，尽管对于IPO，小米的态度始终淡定，但是这家公司的上市进程、营收情况和扩张计划时刻都在聚光灯下。北京商报记者3月15日获悉，小米Pre-IPO的融资推介材料首度曝光，该材料对当下小米估值680亿美元，假设小米于2018年四季度上市，市值将在854亿-1351亿美元，一个真实的小米即将被揭开。

收入结构曝光

根据曝光的推介材料，小米的日活跃用户达1.32亿，月活跃用户1.65亿，日均用户使用时间为312分钟（5.2小时）。在日活跃用户占月活跃用户百分比数据中，小米为80%名列第一，比排名第二的微信高出一个百分点，比第三名FaceBook（亚洲）的60%则高出20个百分点。

材料同时显示，2015年小米亏损9.8亿元，2016年盈利9.13亿元，预计2017年盈利75.82亿元，利润率达到6.5%，到2019年，小米净利润将达到188.31亿元，2016-2019年，小米净利润复合平均增长率为174%。

在小米2016年的收入组成中，79%来自于硬件，21%来自于互联网服务业务。硬件业务的净利润率仅为2.8%，而互联网服务业务的净利润率则超过40%。小米正在扩大互联网服务业务收入比例，2017年，预计小米收入为176亿美元，其中硬件业务的收入占比为68.3%，预计到2019年，互联网服务业务的收入占比将超过硬件收入，届时小米收入将达到382亿美元。

材料还对小米进行了估值。小米如果于2018年四季度上市，市值将介于854亿-1351亿美元，但小米并未就这些资料给予回应。不过在2017年11月，小米董事长兼CEO雷军曾表示已经完成1000亿元（约合158.3亿美元）的销售目标。

在融资推介材料曝光前不久，小米上市的进展再次传出新版本。有消息称小米会在2018年三季度登陆港交所，成为香港首批同股不同权的上市公司之一。3月14日，海通国际副总裁及行政总裁林涌对媒体表示，海通国际会持续与雷军等进行沟通，他也正计划近期带着管理层飞往北京，与小米的高管做进一步沟通。

一位知情人士则告诉媒体，“证监会最高层曾与雷军面谈过，小米现在比较成熟，希望能回来（A股上市）”。

在推进上市的同时，雷军开始逐渐放权。3月13日，猎豹移动宣布雷军已向董事会递交辞呈，不再担任董事长和董事职务，将担任公司顾问。猎豹移动CEO傅盛将接替雷军出任董事长，成为真正的掌舵人。2017年雷军还辞去了欢聚时代董事长一职，转任公司顾问，并将所持股权的投票权委托给了欢聚时代董事长李学凌。对此，有观点认为，这是雷军希望在小米上市前，尽量避免过多关联交易的质疑。

业绩触底反弹

“为什么大家对小米的关注度这么高，估值高当然是一方面，另一方面是它的顽强。”智察大数据分析师刘大伟向北京商报记者直言，“小米在2017年实现销量的触底反弹，这在智能手机发展过程中十分罕见，是值得学习和致敬的。”

2016年，小米手机销量大幅下滑，全年出货量大跌36%，甚至一度跌出全球前五，公司发展也暴露出诸多问题。为重振小米，雷军在同年5月将原先负责研发和供应链的周光平调离，亲自负责研发和供应链，渠道方面则由小米总裁林斌大规模开展线下店，发力印度市场。

一年后的2017年7月，雷军在公开信中称2017年二季度手机单季出货量为2316万台，创下历史最高纪录，2017年小米又接连发布了小米6、MIX 2等产品，经历了一年蛰伏，小米实现触底反弹。

“小米的逆袭，主要归功于小米在供应链上面的提升。事实上，小米2016年销量之所以大幅下滑，并不是因为用户抛弃小米手机，不愿意购买，而是小米供应链管理上出现漏洞，包括2016年上半年长期处于缺货状态，以及一些产品频繁爆发品质问题。随着雷军2017年亲自接管小米的供应链管理工作后，可以看到，小米的销量恢复了正常的增长状态。”刘大伟这样认为。

走出低谷期后，除了补充供应链外，雷军还更正了他的“铁人三项”理论，把“软件+硬件+服务”升级为“硬件+互联网+新零售”，全新的新零售版图则整合了原来的小米网电商渠道和正在发力的线下渠道小米之家。

小米计划未来两年开1000家小米之家。雷军在2017年四季度表示，小米之家要到2018年才会开始放量，两年内不会对小米的业绩产生绝对帮助。对小米之家团队，雷军给出的KPI是五年内营收突破100亿美元。

进军海外不易

在过去的2017年，除了完成逆袭，小米还在国际化进程上一路狂奔。2017年小米的国际化甚至被认为是意外之喜。在小米2018年年会上，雷军提出，小米国际业务目前取得的成绩只是开始，全球市场版图上，还有大片空白的市场正等待开拓。因此，小米2018年不仅要在战略、资源、本地化产品开发等方面给予支持，还要派出更多的精兵强将直接去全球各地开疆拓土。

根据多家调研机构数据显示，自2017年三季度起，小米手机的销量在印度市场已经连续两个季度保持第一。在印尼、缅甸市场，小米手机也已进入市场前三。对于欧美市场，小米则比较谨慎，一个月前，小米之家在巴塞罗那的首家店面正式开门营业，不过这家店并非小米直营店而是授权店。对于进军美国市场，雷军在近日透露了2018年底或2019年初这一时间点。

一位不愿具名的业内人士向北京商报记者表示，“小米进军海外市场主要优势在于价格和性价比，要知道小米在竞争十分激烈的国内市场，不管是手机还是电视产品，极具性价比正是产品主要优势之一，这种优势到了海外市场更加突出”。

他进一步说，“小米国际化的难度也很突出，除了不同海外国家不同的政策，需要制定相应的销售策略来适应，最大的困难在于技术专利，早期小米手机在海外市场频繁碰壁主要原因就在这里，随着小米与高通、微软等达成重要专利授权协议，才得以缓解，但核心技术专栏仍然是国内手机厂商进军外海市场的主要难点”。

北京商报记者 魏蔚/文 白杨/制表