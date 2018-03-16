来源：北京商报

唯品会入驻京东 融合中找差异

北京商报讯（记者 吴文治 赵述评）历时近3个月，腾讯、京东、唯品会“三军会晤”后的效果逐渐显露。3月15日，北京商报记者发现，唯品会已经出现在京东App首页，成为与京东超市、京东服饰等主要频道并列的一级入口。在电商领域，强强联手的情况不在少数，2015年阿里宣布入股苏宁时就一石激起千层浪。随着电商企业加速划分阵营，京东唯品会联手后如何谋篇布局成为行业关注焦点。

3月15日，北京商报记者注意到，唯品会已与京东超市、京东生鲜以及京东到家等业务同样位列京东App首页的一级入口。据悉，在京东将一级入口向唯品会开放前，唯品会已于3月4日在京东开设了官方旗舰店。目前，唯品会京东旗舰店中商品数量已经达到31.8万件，31.7万件商品都处于上新状态。

实际上，京东入股唯品会后，双方一直在推动合作落地，在京东发布2017全年业绩财报时，京东集团CFO黄宣德表示，京东与唯品会的战略合作会在3月内上线，用户将会在京东App里看到来自唯品会的“超级商店”。同时他表示，唯品会入驻京东将促使两个平台产生协同效应，既可以为京东用户提供更多的产品，同时也能给唯品会带来流量和销售。

京东与唯品会联手，意在进行资源互补、流量互通，进而带来业绩上的递增效果。唯品会此前公布2017财年四季报时明确表示，与京东达成合作协议后，唯品会将获得由京东所提供的更多流量入口。在京东系入口上，主要包括京东App主页、京东的微信购物入口，即唯品会将共享京东在上述各模块的资源。如今唯品会的LOGO以及众多元素正不断在京东平台中显现。

中国电子商务研究中心主任曹磊认为，唯品会的选择也说明了当流量获取越来越难，阿里、京东、网易等互联网巨头向细分领域渗透越来越凶猛时，和巨头结盟获取流量支持，是不多的破局路径之一。尽管手机京东和唯品会的用户规模均已过亿，但两者的用户重合度其实并不显著，携手合作可以为双方带来明显的规模效益，战略合作唯品会使得“泛京腾系”的电商产业链更加完整。

随着京东与唯品会的联手快速步入实质落地阶段，以及腾讯在社交流量方面的不断加持，电商格局逐渐呈现两军对垒局面。与京东引入唯品会弥补服饰市场的短板有些相似，阿里此前入股苏宁时也希望借助苏宁在家电方面的资源快速培育市场。早在2015年，阿里斥资283亿元入股苏宁19.99%，双方均表示战略合作后会逐渐打通线上线下提升效率，利用大数据、物联网、移动应用、金融支付等资源构建双方的合作架构。

当初阿里联手苏宁时，苏宁的家电资源更为强劲，线下资源对于天猫来讲也是重要的补充渠道。而在京东与唯品会的合作中，尽管双方有着较为相似的基因，但值得注意的是，唯品会与京东服饰同样位于一级入口，服饰品牌也有所“冲突”，唯品会在闪购专场中位于前端的诗篇、音儿等品牌也出现在京东服饰时尚闪购频道中。

对于上述情况，北京中清研信息技术研究院副院长、电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营认为，唯品会的着力点是特价，长尾商品是唯品会的优势，京东服饰多为当季新款，两者在定位方面存在差异，尽管同样面对女性客群，但细分客群存在差异。在赵振营看来，京东与唯品会的融合会进一步深化，不排除唯品会所建构的供应链体系、物流体系成为京东的一部分。不同于苏宁倾向经营商品，而阿里倾向运营商户，唯品会与京东的价值取向更为统一，双方均以运营商品为中心。对于京东来讲，唯品会更大的价值是为京东将流量变现提供了更多的选择，可以提升京东的成交量与交易额。

京东集团董事局主席兼CEO刘强东在谈到与唯品会合作时表示，双方平台上的优势品类可以做到互补，唯品会擅长服装之类的快消品。京东用户主要集中在一到三线城市的男性，唯品会的用户以三到六线的女性为主。在对方平台上销售产品，有助于唯品会和京东快速进入过去比较弱的品类和市场。从长期来讲，双方还将在后端供应链和物流方面进行优势互补，如共享仓储、分拣中心以及配送站的费用，迅速降低各自的运营成本。