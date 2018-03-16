美团外卖投放千万“封口贴”：一但拆开无法重新接回

来源：北京商报

北京商报讯（记者 郭诗卉）送餐员偷吃顾客餐食一事被曝光之后，如今美团外卖又在送餐安全上推出了新举措。3月15日，北京商报记者获悉，美团外卖于近日宣布：启动“2018安心计划”，推出第二代一次性封签——“放心签”。今年3月开始，美团将在全国100个城市投放1000万张2.0版“放心签”。在此之前，美团外卖已经在去年底投放了600万张“放心签”。此举也是外卖平台针对外卖食品安全推出的新方式。

事实上，北京商报记者了解到，除了平台发放的“放心签”（封口贴）之外，已经有不少外卖商户在包装外卖产品时用这种方式封住产品，一方面是为了防止餐品在配送过程中被污染，另一方面也是为了能够提升用户体验。

据美团外卖方面介绍，“放心签”由餐饮店商家先使用封签对餐品外包装进行加封，配送员取餐时将检查确认封签的完整性，并在配送中保持餐品食安封签的完整性。用户收餐时可确认封签保持完好无拆，如封签出现损坏，可以拒绝收餐。

据了解，第二代“放心签”采用特殊材料制成，纸面设置锯齿暗纹，如遇到外力撕毁，将留下永久性痕迹，一旦拆开将无法重新接回，用户可凭此判断餐品在配送过程中是否被拆开。

此外，有使用封口贴的外卖商户负责人告诉北京商报记者，用封口贴还有一个目的就是为了约束少数配送员，“因为在送餐过程中常会出现很多意外状况，洒漏还好，偶尔也会遇到配送员偷吃餐品的情况，虽然这种情况在少数，但是如果因此收到投诉对于商户的口碑会造成很不好的影响。用封口贴这样的方式能够有效防止类似情况的发生”。该商户如是说道。

如今，外卖市场的快速发展已经开始影响到很多餐饮企业的营收比例，也让很多餐饮企业越来越重视外卖业务，同时也越来越重视外卖交易过程中用户的体验。业内人士表示，除了注重产品本身之外，外卖商户也开始在包装、餐具乃至配送环节下功夫，以尽可能多地吸引消费者，而这被认为是外卖平台的新商机。