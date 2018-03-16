昆明餐馆投诉美团搞垄断：不是独家合作就被强制下线

昆明多家餐馆投诉美团搞垄断：不遵守独家合作就要被强制下线

武花花、熊波、王莉、周彦君/“春城晚报”微信公号

“春城晚报”微信公号3月15日消息，昆明小伙伴你吃外卖吗？每天吃几次？

小编就很喜欢对比几个外卖平台的各种折扣、福利，然后选择最划算的下单，心里喜滋滋，充分的市场竞争，对消费者是好事啊。

享受着美好外卖时光，感慨互联网改变生活时，大家可能很难想象到昆明外卖江湖的斗争究竟有多激烈和残酷，暗流涌动......

“美团公司让我签署独家合作协议，如果我在其他外卖平台上开店，美团就会把我呢餐馆强制下线，太霸道了！”

最近，春城晚报接到不少昆明商家爆料，他们在与美团外卖合作时被要求签署独家协议，否则就要被强制下线，他们质疑这样的独家协议，涉嫌独家垄断。

3.15这一天，快来看春城晚报记者的调查。

昆明商家

不遵守独家合作，美团网店就要被强制下线

“我也是走投无路了，才想到找媒体爆料，希望你们315能曝光美团这种霸道的行为。”

郑先生在昆明有10多家餐饮店，生意红火，去年年底的时候，他们与美团在线外卖订餐平台签订了一年的合作协议。

“对于任何一个商家来说，都希望跟更多的外卖送餐平台合作，希望自己的客户越来越多。我这个想法没有错吧？”郑先生告诉我们，考虑到与美团的合作马上就要到期了，2017年12月15日左右，他将另一家外卖平台也纳入了自己的合作范围。

同时在多个外卖平台开餐馆，果然生意好了起来，郑先生很高兴，可是难以预料的事情发生了.......

刚刚与另一家外卖平台合作了三天，郑先生就接到了美团的电话称，警告他们只能与美团独家合作，如果不及时关掉另外一家在线外卖订餐平台，那么美团就会将把他们的产品做下线处理。

“语气很不好，态度非常强硬，根本没有商量的余地。”

郑先生低估了美团的执行力，接到电话后，他还在考虑怎样解决，结果第二天，他在美团上的餐馆就被强制关闭下架了，客户端上的网店处于关闭状态。

“没有任何正式通知，打开电脑一看，我们每天努力经营的餐馆就不能营业了。他们知道我们付出了多少努力吗？”

老郑说，昆明餐饮市场竞争激烈，生产很难，大家尽心竭力把这在线订餐业务做好，为了保证客户体验，员工平时全程在线，负责下单的那个人，连上厕所的时间都拿着手机监控后台，兢兢业业运维着线上餐馆。

“真的很气愤，但是我们沟通都找不到地方。”郑先生坦言，由于跟美团合作的时间长，客户比较多，没有办法，他们只能把另一家外卖平台在线订餐关闭了。

虽然问题缓解了，但郑先生耿耿于怀，如果只跟一家订餐平台搞独家合作经营模式，餐馆客户资源无法扩展，即便对于客户来说也是一种损失。

“我赚得少，肯定让利活动做得少啊，长期以往，如果美团真的‘垄断’了，那么昆明的外卖用户再也无法体会到竞争带来的好处了。”

有同样烦恼的还不止郑先生。昆明饮品行业一位老总周先生面临同样困惑。周先生是美团的“老客户”，双方之间的外卖送餐合作了三年。

周老板的公司在云南有150多家连锁门店，几乎覆盖了全部的商圈和CBD，公司名气响当当，线上外卖做得也很好，单单昆明就有70多家店与美团进行了合作，有20家店除了与美团合作外还同时与另外一家送餐平台进行了合作。

受访者提供的资料图

周先生回忆，2017年10月份的时候，自己公司旗下的三四家店因为没有遵守“独家合作”协议，一夜之间被美团方面强制下线。

“他们直接停止了我们在美团外卖上的商家客户端账户使用权，迫使我们关闭其他外卖平台上的网店后才能允许我们重新登入美团外卖平台，这难道不属于垄断吗？”

当时老周打电话给美团方面协商，对方坚称，双方的合同上已经明确约定只能“独家合作”，不可能改变。周先生提出申请，希望能补签一份非独家合作合同，这个请求最终没有实现。

“在外卖巨头面前，我们的店做得再好也没用，根本没有讨价还价的可能。”尽管周老板绝对算得上是昆明餐饮圈的知名人物，但遇到这事毫无招架之力。

“最怕以后昆明人只能在一个平台上订餐，价格岂不都是他们说了算了，这不应该是互联网大公司干出来的事，互联网精神就是自由和竞争啊。”

愿望

允许商家多渠道合作

老周和老郑的遭遇不是个案，很多昆明餐饮公司负责人给我们提供了与美团员工的聊天截图和沟通内容，内容大同小异，围绕“独家合作”聊得很不愉快，这些内容，经核实确系美团员工发来的。、

巧合的是，这些备受困扰的老板都是“大老板”，都在昆明拥有多个餐馆或连锁门店，或者管理着昆明大型餐饮公司，他们对外卖平台的选择，在昆明餐饮市场的份额竞争意义重大。

提供爆料的多个昆明商家都曾经向反垄断部门等进行过反映，但至今困扰他们的问题都没有得到圆满的答复。

在受访者提供的与北京三快在线科技有限公司签订的“美团外卖服务合同”上，在合同的补充约定中明确约定：“只与北京三快在线科技有限公司进行外卖在线平台合作。”

多位餐饮老板表示，虽然合作上有了独家合作的约定，但他们还是希望美团方面能够尊重市场竞争，不要搞店大欺客，早日取消这样的条款。

走访

小餐馆可能没有这个困扰

日前，春城晚报记者走访了新闻路和西昌路周边的一些小餐馆。

在新闻路上，开饺子店的吴女士是美团的“老客户”了，就在今年吴女士为了扩大客源也与另一家外卖平台进行合作。

吴女士透露，开始合作的前几天，美团负责人打电话给她讲了独家合作这一情况，电话中，对方希望她能只能与美团合作。

但吴女士的态度很坚决，她坚持要两家都合作，从此之后，美团方面也再也没有进行过“独家合作”的干涉。“他应该都没有关注到我们店的事，毕竟是个小餐馆。”

一家卤鸡店的店长小王也表示，他们店与美团签订的合同上确实有“独家合作”这项条款，但在他的印象中，他们也与其他在线外卖平台进行了合作，美团方面也没有进行过干涉，现在与两家的合作都很融洽。

“估计是我们的店体量太小了，他们觉得没有独家合作的必要。”

监管

美团曾涉不正当竞争被罚52万

事实上，被“独家合作”的远远不止昆明的商户。

据法制日报报道，在浙江金华的美团网，去年就曾因限制竞争等违法行为被当地市场监管局罚款52.6万元。

据报道，美团网在金华地区，以“合作承诺书”的方式，要求入网经营者签订协议，约定入网商户只与其独家经营，将享有服务费价格优惠。如商户违反约定，美团网则将收费标准调高。

同时，美团网以不提供美团外卖服务、不签协议等方式迫使商家签署外卖服务合同中选择“只与美团外卖进行外卖在线平台合作”这一补充约定。

2017年6月12日，工商管理部门认定，美团网利用自身优势，阻碍、胁迫他人与竞争对手发生正常交易的行为，属于不正当竞争行为。

因此，金华市场监管局根据《浙江省反不正当竞争条例》依法予以处罚。

同是去年8月，郑州多家外卖商户被美团下线，媒体曝光后，这些商家的网店陆续重新上线......

其实这也是上述昆明餐饮业老板联系我们的初衷.......

媒体曝光 资料图

美团回应

不履约“独家合作”，不会强制下线

那是其他外卖平台“间谍”干的

针对商家的反映的情况，美团外卖连锁事业部一名吴姓经理表示，他主要负责昆明市场上的连锁商家，单个门店的管理要找另外一名苏姓工作人员了解情况。

吴经理告诉记者，商家与美团外卖的合作都是自愿选择，“昆明市场上，在我负责的连锁商家里，并没有商家因为与其他外卖平台合作，被我们美团强制下线的情况。”

他说，美团外卖全国的合作合同都是统一的，在补偿约定一栏中确实有只与美团外卖合作的选项。

假如昆明商家选择了“独家合作”后再与其他外卖平台合作，美团外卖会怎样处理呢？

吴经理坦言，如果商家与他们签订了合作协议，有选择了“独家合作”，事后，商家有与其他平台同时合作的情况，那么，商家就没有按照合同的约定履约，他们也不会对商家进行强制下线，只是商家不能享受战略合作伙伴（VIP）的优惠政策。

记者追问，为什么昆明商家投诉的这个情况，和去年浙江、河南被曝光的情况几乎一模一样呢？

吴经理解释，公司曾经也说过这个问题，“这是其他外卖平台的员工来美团上班的人，但是这名员工已经在美团入职，导致美团背了黑锅。”

根据昆明商家提供的合作合同，记者拨通了“美团外卖”合作协议上记载的一名苏姓工作人员的电话，试图进一步了解相关情况，但电话一直没人接听。

（原题为《昆明多家餐馆投诉美团搞垄断？“敢和其他外卖合作就让你下线”》）