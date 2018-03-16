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倪正东十问徐小平 徐小平：我本来不应该做投资

倪正东十问徐小平 徐小平：我本来不应该做投资
2018年03月16日 22:44 投资界
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　　清科集团创始人倪正东对话真格基金创始人、新东方联合创始人徐小平，从两位投资界网红的巅峰问答中，我们或许可以窥探到投资圈那些始终未驱散的“暗流”。

　　报道 | 投资界PEdaily

　　三月的三亚阳光明媚，有着“投资界十大网红之首”称谓的徐小平老师与清科集团再度相会。

　　3月16日下午，在由清科集团、投资界主办的开年首场投资人专属盛会“2018投资界百人论坛”上，清科集团创始人倪正东对话真格基金创始人、新东方联合创始人徐小平，从两位投资界网红的巅峰问答中，我们或许可以窥探到投资圈那些始终未驱散的“暗流”。

　　徐小平在论坛上表示，个人前后共投资了近80家公司，里面有四五家上市公司，但表现都一般。他在谈到自己的投资经验时称，自己或许不应该做投资，应该让专业的投资团队去做投资。

　　以下为“投资界十问徐小平”实录，投资界精编整理如下：

　　倪正东：您最焦虑的事情是什么？

　　徐小平：新东方上市之后，我本来觉得做投资是给自己找点事做。但一旦投资以后，焦虑的事就是看见在座的投资家们、同仁们、朋友们投到了好项目，我们跟不上，这是我做投资以后感到最不快乐的事，所以我就不得不学点佛学，学习如何去做心理调节。

　　倪正东：王刚投过回报上万倍的项目，投资界中你最嫉妒谁？

　　徐小平：当然嫉妒王刚这样投出上万倍项目的--为什么就不是我呢？我觉得在座每个人都会有这种心声。当然，压力化为动力，动力就是努力寻找项目、努力帮助项目。

　　倪正东：因为你投的公司比较多，公司名字还记得清楚吗？有时候开会，说在外面见到一个创业者跟你打招呼，问他，你还需要投资吗？人家创业者说，徐老师，你早就是我的投资人了。

　　徐小平：其实我还真不一定全记得。我们投的比较多，而且认真投的比较多，这某种意义上是一种职责，也是一种商业判断。所以对创业者来说，虽然真格投的项目数量也许是最多的，但我相信我们的门槛和标准。

　　倪正东：数量最多？多少个？

　　徐小平：真格基金成立以来，大概投出六百多家，平均每年110—120家左右。去年四五月份我们开始融了第五期人民币基金，12亿人民币。回头一看，已经投出去六个亿了，有些LP还没打钱！我说那些还没有打钱的就不要投了，这一期已经赚了。

　　倪正东：应该超过IDG了？

　　徐小平：天使和VC是不可不比的。比如红杉、经纬，IDG，他们每一个项目起码是三五百万美元，我们顶多一两百万美元。当然最近我们的投资金额也在增加，但我们还是以天使为主。

　　倪正东：投资这么多公司怎么管理？你是多少家公司的董事？

　　徐小平：其实我是刻意不做公司的董事，我会把董事的职务让给真格基金投资部的同事们。我会参加董事会，跟他们沟通交流、为他们出谋划策。我自己对于被投公司的管理方法主要是跟创业者的个人关系，和他们对我的信任。比如昨天我们遇到一个科学家，他就在两个模式之间徘徊，一个是做民用，一个是做非民用，纠结了半天，像这样的事我会来帮他们做一些决策。

　　倪正东：你是他的导师精神领袖？

　　徐小平：朋友、良师益友。

　　倪正东：投了六百多家公司，也做了董事，到今天为止，你碰到最大的一个坑是什么？

　　徐小平：其实我觉得我没有碰到过坑，你知道为什么？天使投资大不了就没了嘛，天使投资没了那都不是坑，那就是黑洞。所谓坑是指被谁骗过吗？

　　倪正东：就是遇到的挑战，你投的公司遇到最大的挑战，或者被骗过。

　　徐小平：我们还是要先定义，什么是坑？比如这个项目死掉了？

　　倪正东：那就不是坑。

　　徐小平：通往幸福的路上到处都是陷阱和路障，这种事肯定是有的。

　　倪正东：最大的一个失败是什么？

　　徐小平：其实失败没有最大，只有更大。但是再大也就是一百万美元，这是第一。第二，有些公司是可能成为百亿美元公司的，但由于决策失误或种种原因，它没有运营起来，那怎么办？我投了那么多天使，而天使项目失败的原因是很多的。比如有一个团队，一位是哈佛的MBA，一位是斯坦福的MBA，其中一位辞去了百万美元的工作，结果另外一个人拿到融资之后两年之内都没有辞职。这是唯一让我愤怒以对的创业者。创业却不全心全意，这就是一个坑。

　　倪正东：是不是真格监管不严？

　　徐小平：这还是我早期个人投资的时候，我的个人投资阶段不值得学习：我投了80多个项目，没有一个律师、只有一张协议书，就是给创业者多少钱拿多少股份就完了。然后项目到了A轮，自然会有协议书给我。我家里大概有几米高的协议书，放得越高的项目，现在越消失得越无影无踪。我觉得这是中国特色吧，在天使阶段，人与人之间的信任尤为重要。   

　　倪正东：80家公司现在还剩几家？

　　徐小平：80家里面还是投了许多杰出的公司，里面有四五家上市公司，但表现都一般。但我投资的手感有了，手感很玄妙。我举一个实际案例，我们遇到一个项目，投资人背景很强，但股权结构很复杂。我说第一，他们做的这个事市场情况非常好。第二，这帮人肯定有经验。第三，一旦做大了，一旦有钱了，一定会发生股权纠纷。但这帮人不是毛头小伙子、不是没有见过的钱的人，如果发生纠纷肯定可以调节。所以我们就投了，尽管我对股权结构不满意。

　　倪正东：有没有您错失的项目？

　　徐小平：探探找过我们，我一般不自揭伤疤。探探找我们的时候，创始人手下只剩下20%的股份，我们认为这种股权结构肯定不合理。后来贝塔斯曼投了，最近7亿美元退掉，我看着很痛心。我觉得这里面我有点懒惰，当时我不在场，是通过发讯息告诉投资团队这个结构我觉得不能投，因为我有一个理论：创业是什么？创业就是为了股权、你不为股权而创业的话，你等于是打工。创业也是打工，是为自己打工，为自己打工唯一标准就是你有股权。这就是探探当时我们没投的原因，我懒在什么地方？我当时应该跟探探团队聊一聊，我应该主动帮他把这个股权结构梳理一遍，我应该带他去见老股东，而且我相信老股东会配合。

　　倪正东：如果说到三条宝贵经验呢？

　　徐小平：让我总结三条经验，其实没有。我再讲一个案例：有一天一个武汉“千人计划”的科学家，要做一个顶级的世界有名的AI项目，他一个合伙人在杭州，一个合伙人在硅谷，我说你怎么做？他说我们就这样通讯创业。那这个项目再好、再迷人，我也不能碰。创业者要明白一点：投资人是把钱投进去了，但我给你的钱不是我印的，不可篡改；你创业，你的承诺也不能篡改，你必须要全心全意地投入，要全职、要在一起，不能有第二个利益主体。

　　假如要总结真格基金的经验，其实一开始我不应该直接做投资，应该让我们的投资团队去做。但是现在真格的投资团队还是令我非常骄傲、非常放心的。

　　倪正东：不，你现在是我们的一面旗帜，你不能排在后面了。   

　　徐小平：但旗帜有时候像红缨枪一样，得上战场。我就不应该直接做投资，而应该培养更多年轻人去冲刺拼杀。最近两三年我有了这种意识，所以在逐渐往后退。   

　　倪正东：今年是改革开放40周年，我们都是改革开放的受益者，你怎么看未来的中国20年？

　　徐小平：我相信未来。我1996年回新东方创业，22年过去，毫无疑问，中国的创业投资环境是全球最好的，正所谓改革开放，就是不断地突破固有的限制：观念的限制、政策的限制甚至过时的法律的限制。这方面中国已经积累了完美的经验。所以我坚信未来二十年只会更好、更辉煌。

　　倪正东：这个方面没有什么焦虑的？

　　徐小平：没有焦虑、充满信心。

　　倪正东：退休之后你做什么？

　　徐小平：就做百人谈，投资百人会，一人聊一天，一年就过去了。

　　倪正东：以后我们多跟你聊天。

　　徐小平：我这个年龄应该做一些总结性、连接性、鼓励性、倡导性的工作。我跟杨守彬聊过，他说最重要的是道，我现在还在法上面，我觉得魂道法我连法没有完成，有的时候还在术，这个是我的一个问题。

　　倪正东：在做投资方面，你的最高理想是什么？

　　徐小平：做投资给了我第二青春，唤醒了我的生命活力，交了这么多的朋友，我们有了一个共同的追求。做到这一步我们肯定还要做下去，比如说我们当年反对虚假融资，这是对群体的一种推动；比如说我们一起做天使投资会，我们是这个时期的推手参与者。

　　倪正东：投资界出现那么多风口，每半年一个风口，你最喜欢哪个风口，最讨厌哪个风口？

　　徐小平：做天使投资我们不能谈风口，我们说风口的时候这个风已经过去了。你想一想，当大家都谈的时候你已经没有戏了。真格基金每年举办各种各样的市场营销活动多半是为了吸引创业者，“风起于青萍之末”，要在风口到来之前投到好项目，这个才是抓住风口。比如说前几年的电商。

　　阎焱（提问）：

　　第一，创业成功的人当中，是留学的人成功比例高还是本地的并没有留学的比例更高？

　　第二，国际上来看，做天使投资很少有做资产一类很成功的，因为道理很简单，如果真的做天使投资赚钱最多的话，那基本上不用再去做其他的了，大家聪明一点都会做天使投资，你觉得中国的情况下，会不会是一个例外？就是作为一个机构型的资产的类别一类，天使投资这个基金会是一个回报非常高甚至超过其他回报利益的。

　　第三，是不是跟每个创业人成为朋友，通过朋友成为职业道路或者天使投资人维系这个关系？

　　徐小平：这个问题非常好，和创业者成为朋友主要指精神层面和价值观层面的一种信仰。

　　王强和我当然竭尽全力在帮助我们的创业团队。但真格有一个五六十人的团队。其中投后服务团队有十几个人，投资团队有二十个人。每个人的主要工作，除了找项目就是帮项目。从投前到投后，我们推出一系列的活动与创业者和潜在创业者进行交流，尽一切努力和创业者成为最好的朋友，在他们遇到困难的时候给他们必要的帮助。

　　无论何时何地，真格都要做创业者最好的朋友。

　　第一个问题，海归的优势。三年前我们投了两三个诺贝尔奖获得者的学生，中国学生在国外读生物科技，这四个人见面给了他一百万美元，这几家公司后续融资都很顺畅。我想说，海归在顶级科技方面还是有优势的，但是他们在作战能力、竞争力、执行力上面有所欠缺，这方面本土创业者实际上是世界一流的。本土创业者跟海归创业者，我觉得这个不是问题，因为海归也不稀奇了。还是要分领域，比如芯片、生物科技、AI等高科技领域海归还是更胜一筹，而在重运营、重市场、重竞争的领域，本土创业者已经拥有了世界顶级的竞争力。

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