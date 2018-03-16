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孙宏斌的护城河：辞职后留嫡系掌权 乐视仍是肥肉？

孙宏斌的护城河：辞职后留嫡系掌权 乐视仍是肥肉？
2018年03月16日 21:32 新浪综合
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　　孙宏斌的“护城河”：辞职后留“嫡系”掌权，乐视仍是肥肉？ || 深度

　　来源：无冕财经

　　孙宏斌辞任乐视董事长，乐视网再现股价暴跌行情，但他从融创带来的“嫡系”仍牢牢掌控着乐视。这场辞职是否另有算盘？对孙宏斌而言，乐视还是不是当初那块肥肉？

　　孙宏斌“败走麦城”，是机关算尽，还是竹篮打水？

　　3月16日，停牌1.5个交易日的乐视网复牌即跌停，缘于孙宏斌两天前抛出的大利空：3月14日下午，前三个交易日股价累计涨幅近21% 的乐视网骤然停牌，当日晚间，乐视网董事会主席孙宏斌突然辞职，留下股价一个月内已暴涨58%的乐视网和一地鸡毛……

　　关于孙宏斌的请辞众说纷纭。认为孙宏斌终于败给乐视生态“无底洞”的声音不少；也不乏对孙宏斌和贾跃亭内斗、贾跃亭归来的猜测。但据乐视控股一 位和贾跃亭关系密切的副总裁透露，FF关联方在广州南沙注册了新公司，看似贾跃亭有“归来”迹象，但老贾还是会专注造车；另一位乐视控股内部人士也表示， 贾跃亭不可能重回乐视网。

　　认为孙宏斌辞职是“另有算盘”的说法亦有之。孙宏斌用融创的钱入股乐视一年，上市公司部分浮亏66%，这是明面上的账。但一位接近孙宏斌的人士告诉无冕财经：“孙宏斌从未因这笔交易吃亏，孙宏斌比谁都精明。”

　　孙宏斌早已在乐视修葺了高高的城墙，他的护城河，挖得足够深。

　　从小股东到实控人

　　孙宏斌不是乐视网大股东，但孙宏斌的“嫡系”，早已实际控制了乐视网。

　　2017年5月21日，对于孙宏斌来说，是个不错的日子。就在当天，一手创建乐视帝国的贾跃亭被挤下乐视网总经理的位置，上市体系的实权落入孙 宏斌挑选的梁军之手。同时，他选中的张巍取代了贾跃亭身边的“老人”、乐视网原财务总监杨丽杰的位置；2017年4月19日，乐视网宣布融创的风险管控中 心高级总经理刘淑青成为乐视网非独立董事。

　　一直聚焦于财务和风控的刘淑青，曾担任天津融创财务经理，之后出任融创中国财务管理中心内控总监，从2010年至2017年5月，她一直任融创的风险管控中心高级总经理。那时，孙宏斌强调，刘淑青成为乐视网非独立董事是真要管理乐视网的事。

▲刘淑青被视为孙宏斌派到乐视的“大总管”。▲刘淑青被视为孙宏斌派到乐视的“大总管”。

　　造势两个月后，乐视的道路终于按照孙宏斌的设想走下去——老贾负责造车就好了，上市公司部分归他管。除了刘淑青，融创还向乐视派了三个财务经理，其中，乐视致新的CFO由融创派出，乐视影业、乐视上市公司均有融创的财务经理入驻，且在上市体系中融创有否决权。

　　至此，乐视网的财务不再由贾跃亭个人掌控。

　　于孙宏斌而言，另一个重要的日子是2017年7月6日。当天晚间，贾跃亭申请辞去乐视网董事长等职务、退出乐视网董事会并远走海外，此后贾跃亭 不再担任乐视网任何职务，只是乐视网的大股东。与此同时，孙宏斌、梁军、张昭被提名为乐视网非独立董事。15天后，在以电话会议形式召开的乐视网董事会 上，孙宏斌当选为乐视网董事长，以他为首的“新乐视”团队最终成立。

　　次日，刘淑青出任乐视网高级副总裁，负责全面统筹乐视网及上市公司体系人力资源、法务、财务及行政管理工作，被视为孙宏斌派到乐视的“财务大管家”。至此，孙宏斌终于掌控乐视网的财务和人事任免权。

　　同年10月24日，孙宏斌力挺接替贾跃亭的梁军辞职，一个多月后的12月14日，刘淑青接替梁军出任乐视网总经理；据媒体报道，一周后，乐视网 内部任命刘淑青接手乐视网CEO职务。至此，来自融创的孙宏斌、刘淑青已经包揽乐视网的董事长和总经理、CEO、法定代表人等要职，融创系全面接管乐视 网，刘淑青成为乐视网的“大总管”。

　　2017年1月，孙宏斌以60.4亿元的代价获得乐视网8.61%的股权，按照乐视网今天的股价，这部分股权贬值至20.4亿元，浮亏66%，看似巨亏。但不到1年时间，孙宏斌在众目睽睽之下、光明正大“挤走”了贾跃亭，融创系获得乐视网的实际控制权。

　　“乐视是孙宏斌的一个局。”一位接近孙宏斌人士透露。

　　“算计”与意外

　　“总被问为什么要投资乐视合作万达，是因为我们坚信房地产业会稳定健康发展，消费升级的主力产业大文化大旅游大娱乐会爆发增长，是因为融创坚定看好中国经济的未来。”2017年7月27日，孙宏斌发微博称。

　　“文化是地产最好用的业务。”知情人士表示，乐视是一个集互联网和文化产业于一体的企业，只需要往里面装资产即可。

　　早在投资之初，孙宏斌便已经选好资产，为自己安排好了退出通道。当时，包括贾跃亭在内的甲方承诺：在2017年12月31日前，将乐视影业的全部股权注入乐视网；在2020年9月30日前，将乐视致新装进上市公司。

　　此后长达一年的时间，乐视一直忙于将乐视影业注入乐视网。但1月23日，这一事项被迫终止，因为乐视控股所持乐视影业21.81%股权处于司法冻结状态，且乐视控股对乐视影业存有17.1亿元应收账款。

　　乐视影业承诺给老孙的退出路径破灭。无冕财经（ID：wumiancaijing）查询工商资料获悉，乐视控股所持乐视致新股权同样被大量冻结，孙宏斌在乐视致新的投资同样难以退出。

　　1月24日，带着重组失败等多个利空，乐视网复牌，历经11个跌停板。其间，“中国好老乡”孙宏斌和贾跃亭的矛盾逐渐公开化。虽然早在2017 年5月便有乐视内部人士透露那时“谁有钱谁说了算”，但进入2018年后更显现出来，代表贾跃亭的甘薇和融创系开始隔空喊话、互揭伤疤：当乐视网公布乐视 非上市体系拖欠乐视网75亿元关联欠款时，乐视控股随即表示未予确认、只有60亿元；当甘薇在微博透露已给出超过30亿元关联欠款解决方案时，乐视网随即 否认……孙宏斌从未在公开场合表达对贾跃亭的不满，但却曾在一条指出希望贾跃亭爆仓的微博下悄然点赞。

▲孙宏斌曾“手滑”点赞一条关于“老贾爆仓”的微博。▲孙宏斌曾“手滑”点赞一条关于“老贾爆仓”的微博。

　　一个接一个的利空先后放出，让外界怀疑孙宏斌在故意打压乐视网股价。事实上，乐视网股价早已跌破贾跃亭当初的质押平仓线，但由于处于被冻结状 态，而尚未被强平。据腾讯“棱镜”报道，孙宏斌曾劝说贾跃亭放弃大股东位置、帮助贾跃亭找第三方接盘，但贾跃亭开价太高。上述接近孙宏斌的人士还曾透露， 乐视网的股价大跌，对于老孙来说损失并不大：“他可以低价增持，贾跃亭爆仓对于老孙来说并无坏处。”

　　只是出乎意料的是，乐视网的股价近一个月竟然绝地反弹，连连暴涨。如今孙宏斌意外辞职退出，且明确告知没有新的接盘方，这是他抛出的另一个利空吗？有明眼人发现，融创派驻乐视网的“总管家”刘淑青并没有动，但乐视网的股价已经应声跌停。

　　“乐视不是平地，它有坑有山。”对于投资乐视，孙宏斌曾坚持看多，“大家放心，我们是站在山上，这个投资到目前为止肯定很好，看三年也肯定很好。”

　　另一个“惊喜”的意外是，除了乐视网这个壳、乐视影业和大屏电视，乐视还在北京亦庄、深圳、重庆等地拥有2.5万多亩土地，约占融创土地储备的二分之一，其中部分已被孙宏斌收入囊中。

▲乐视的土地储备面积超过2.5万亩。图片来源：中国房地产报。▲乐视的土地储备面积超过2.5万亩。图片来源：中国房地产报。

　　据《21世纪经济报道》，2017年3月10日，融创协议受让乐视所持有的上海隆视投资50%股权，后者投资的项目为在建的虹桥商务区隆视广 场，该项目占地面积约1.5万平方米，地面建筑面积25313.12平方米，2013年3月21日隆视投资以2.73亿元竞得该地块。根据搜狐焦点网的报 价，项目附近的虹桥富力中心的标准写字楼售价约5万元/平方米，独栋写字楼均价约8万元/平方米，商铺售价约10万元/平方米。若取最低的标准写字楼价格 估算，隆视广场市场价值也超过12亿元。

　　此外，乐视金融在重庆两江新区的两块土地，也已落入融创旗下子公司——重庆融创基业房地产开发有限公司之手，据公开资料，乐视投资4.21亿元在重庆龙 兴等地拿下近40万平方米的商业和住宅用地，即上述重庆两江新区的两块土地。而无冕财经（ID：wumiancaijing）查询重庆市公共资源交易中心 了解到，3月15日两江新区一宗国有建设用地公开拍卖，起始楼面价约7000元/平方米。实际上，2017年重庆两江新区的商住用地拍卖成交的楼面价超过 1万元/平方米。由此估算，乐视金融的上述两块土地若为商业用途，其如今的土地价格将不低于28亿元。

　　另据多位知情人士透露：“乐视的某些土地，只有贾跃亭能拿到，融创的孙宏斌拿不到。”

　　“投资乐视是为融创的五至十年后做准备，” 在畅想与乐视在地产方面合作时，孙宏斌曾表示，“汽车小镇、体育小镇、影视小镇，互联网生态小镇……这些，即融创所谓的产业地产。

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