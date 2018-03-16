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乐视网：未进行任何破产重整或与其相关任何程序

乐视网：未进行任何破产重整或与其相关任何程序
2018年03月16日 18:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月16日晚间消息，乐视网（300104.SZ）发布公告称，关于媒体所提到的“破产重整”属不实消息，截止目前，公司未进行任何破产重整或与其相关任何程序。

　　以下为乐视网公告原文：

　　乐视网信息技术（北京）股份有限公司澄清公告

　　一、 传闻情况

　　近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”或“上市公司”）注意到有部分网络媒体报道了《孙宏斌对乐视网彻底心灰意冷？上任只8个月就宣布裸退》等文章，报道称：

　　“值得注意的是，21世纪经济报道记者了解到，近日市场中有相关人士传出乐视网恐申请破产重整的消息。但这一消息的真实性存疑，并且乐视网同样未对这一消息进行回应。”

　　二、 澄清说明

　　关于媒体所提到的“破产重整”属不实消息，截止目前，公司未进行任何破产重整或与其相关任何程序。

　　三、 相关风险提示及其他说明

　　经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。

　　四、 必要提示

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐视网信息技术（北京）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年三月十六日

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