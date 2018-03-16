趣头条获腾讯领投超2亿美元B轮融资 估值超16亿美元

新浪科技讯 3月16日下午消息，移动端聚合资讯与泛娱乐内容平台趣头条宣布完成超过2亿美元B轮融资。本轮融资由腾讯领投，尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴投资、光源资本等跟投，A轮投资人跟投，整体投后估值超过16亿美元。光源资本担任本轮融资独家财务顾问。

3月14日，彭博社曾援引知情人士的消息称，趣头条正考虑赴美IPO(首次公开招股)，最高将为公司估值30亿美元，官方对此暂无回应。

趣头条上线于2016年6月，受到广大三、四线城市用户的喜爱，根据官方数据，截至2017年底，趣头条累计注册用户超过7000万，月活跃用户近3000万，日活跃用户超过1000万。

本轮融资将重点用于趣头条的技术研发、品牌推广和人才引进的持续投入上，同时公司也将进一步加大用户体验和内容生态体系的投入，努力为三、四线城市及下沉用户带来更好的资讯和内容消费体验，营造和维护健康有序的内容传播环境。

此前，趣头条于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资。

腾讯认为趣头条敏锐地抓住一、二线以外城市社交流量的快速崛起，为大量非一二线城市用户提供资讯和内容消费体验，是非常有价值的尝试。

尚珹资本投资董事南萍表示：“趣头条抓住了移动资讯在用户和内容上的新蓝海，主打轻阅读，运用下沉的运营策略实现了快速的跨越式增长。产品调性满足了三线及以下城市人群对资讯类APP的需求，而这部分用户的需求一直没有被很好地服务。通过深入的用户调研，我们发现，分享政策有利于用户传播，但用户养成阅读习惯后并不依赖金币激励。”

顺为资本合伙人程天表示：“我们非常看好泛娱乐生态内容的巨大市场。趣头条作为新生代内容资讯APP，我们相信，通过其优秀的产品把握、高质量的内容等要素，形成商业系统正循环，实现规模制胜、效率制胜，最终能够大幅提升目标客群的内容体验。”

趣头条A轮领投方、成为资本管理合伙人沙烨表示：“高质量的资讯服务不应该是一线城市用户专属的特权。在移动互联网成为普惠服务的大背景下，非一线城市的老百姓也应能拥有最好的用户体验，获得轻松愉快，喜闻乐见的资讯。趣头条抓住了这个刚需，同时充分发挥了在用户推广中社交关系链的作用。”

“红点中国团队看好趣头条在算法技术和用户下沉相结合的细分领域中的优势。”趣头条A轮投资方红点中国主管合伙人袁文达表示，“以‘机器推荐算法’的技术创新为核心，结合‘阅读并获奖励’的本地化运营，通过类游戏的方式快速切入，满足下沉渠道用户的阅读娱乐生活，迅速占领‘大多数’人口的心智资源，推动高效社交传播。这些都是让趣头条在资讯服务领域迅速突围的重要原因。”

光源资本CEO郑烜乐表示，趣头条以社交关系链推动，高效触达传统互联网推广模式下无法覆盖的海量用户群体。优异的留存证明社交关系链+AI算法+用户激励体系多维一体能更高效的服务用户。随着社会生产效率和收入提升，下沉市场的用户规模和购买力都极为可观，内容资讯平台仍是最具成长性的赛道之一。(宵寒)