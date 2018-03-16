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币圈一姐的魔幻漂流:被赞最会做市场 曾亲自下场辟谣

币圈一姐的魔幻漂流:被赞最会做市场 曾亲自下场辟谣
2018年03月16日 16:11 全天候科技
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　　摘要： 她是全球最大交易所之一币安的联合创始人，OKCoin前副总裁；投身币圈前，她还曾做过电视台旅游节目主持人、心理咨询师、教师；其坐标也先后从四川到了北京，如今又随着币安到了日本，经历堪称“魔幻”。

　　何一最近经历的麻烦事是币安被黑。香港时间3月7日晚间（22：58-22：59两分钟内），币安（Binance）平台上VIA/BTC交易对异动，并引发多个加密货币暴跌，“山寨币”VIA大涨，这一异动触发风控，币安自动停止了提币。

　　币安紧急公告称，这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。不过，所有资金安全，黑客非但没有提走币，反而自己的币被扣留。

　　事发后，何一连发两条微博，“吐槽”币安被黑的同时，称整个事件是一次“有组织、有纪律的行动”。在各种微信群里，何一亲自下场负责危机公关，回应各种疑问，“Binance首席客服”实至名归。

　　“Binance首席客服”是何一的微信签名，她于2017年8月宣布加盟币安，担任联合创始人、CMO，之后在极短时间内，币安迅速崛起为全球最大的数字货币交易所之一，市值一度达到143亿元，全球注册用户在今年1月就超过500万，业务范围遍及日本、美国、韩国、英国。

　　去年底，迅速崛起的币安遭媒体起底时，何一亲自接受采访，回应各种质疑。

　　何一被称为“币圈一姐”，这也是她最喜欢的一个标签。她看起来并非浪得虚名，除了是币安的联合创始人、CMO、董事，她还曾是OKCoin的副总裁，OKCoin隶属OKEX集团，曾是国内排名前三的比特币交易平台。两段币圈经历之间，何一还曾在一下科技担任过副总裁，负责市场，媒体对她的描述是，“亲手推动了一直播、秒拍、小咖秀的崛起”。

　　据公开信息，何一于1986年11月出生在四川，天蝎座。百度百科对她的定义是“中国内地女主持人、企业家”。投身币圈前，何一还曾担任电视台旅游节目主持人，做过心理咨询师，当过人民教师；她的坐标也先后从四川到了北京，如今又随着币安到了日本；她基本上保持了1-2年就换一个工作的节奏，经历堪称“魔幻”。

　　引爆币安

　　2017年8月，何一加盟币安的消息一经公布，币安自家的BNB和新上线的比原币（BTM）交易量暴增，交易量排名全球Top 10。

　　何一认为，这是基于投资者对她的“信任”，“（我）是一个不会跑路的人，一个靠谱的人，一个对自己的行为负责的人。”

　　此时，币安还是何一眼里的“一个宝宝”，2017年7月刚刚成立。币安CEO赵长鹏是何一在OKCoin的“老搭档”，是一个在加拿大长大的技术男，“对中国市场理解有限”，他需要一个会做市场的人弥补短板。

　　何一本人也发布长文《赶在30岁重新出发！》，宣告离职一下科技，重新回到币圈。她表示，“加入币安是一个非常慎重的决定，相信我会将币安打造为一个真正世界级的交易平台。”

　　币安崛起的速度惊人。2017年12月15日，它公布了自己上线第五个月的运营数据：全球交易量最佳排名TOP3，24小时交易量突破21亿美金，BNB市值环比增长100%。几天后，币安交易量更是冲到了全球第一的位置，交易额超过30亿美金。

　　在用户量方面，2017年12月19日，币安宣布其用户数量超200万，其后不到一个月的时间，这个数字便跃升至500万。今年1月，赵长鹏在接受彭博社采访时还透露，币安近来每周新增数百万用户，仅在1月 10 日的一小时内，就有24万人注册，平台不得不关闭注册通道，以保证服务质量。

　　作为“币圈最会做市场的人”，何一在币安营销活动上用足了心思。2017年12月19日，币安针对TRX交易量举行了一系列的营销活动，奖品包括玛莎拉蒂和奔驰轿车。随后，波场币的交易活跃度与价格在短期内都迅速拉升。

　　币安迅速崛起的同时，其它同行们却在经历监管的暴风雨。2017年9月，央行等七部委定性ICO为非法融资，数字货币价格巨震，各大交易所也随之迎来了“惶惶不安”的日子， OKCoin、比特币中国、火币等交易所纷纷宣布停止国内交易业务。

　　早在国内的监管政策出台前，币安就已经从中国搬移至日本，并在日本、美国、韩国和号称交易量第一的英国打开了市场。币安强调其平台600万注册用户中只有3%是中国用户，之后又直接屏蔽了中国大陆用户IP地址访问。

　　有分析称，在国内的交易所忙于退币与清退之际，仅提供虚拟币币交易，服务器设在国外，从而规避了监管的币安获得了快速发展的机会。

　　外界尤其是媒体对币安的质疑声四起。据新浪财经报道，币安利用币币交易规避监管，同时，利用营销活动操控其他ICO币种的价格；也有财经博主爆料称，币安每天的手续费收入超过了上交所与深交所的总和。

　　面对监管，何一迅速通过个人微博发声，“币安完全支持党和国家的监管政策与方针，同时自查自醒，对于所有还没上线的2个ICO项目进行清退，对已经上线交易的中国相关项目，和项目方根据指导细则处理。”

　　在回应外界质疑上，何一。打开她的个人微博，内容不是怼人就是辟谣，言辞之烈与其柔弱的外表形成强烈反差。

　　今年1月，她也曾就彼时媒体对币安的质疑向全天候科技做出独家回应。那时候，她是在飞往日本的途中接受采访的，她回应称：币安自己没印钱，没炒作波场币，没提供场外交易，公司员工很富有却天天吃盒饭，另外，她还强调说，自己去日本不是跑路。

　　打响OKCoin

　　在大多数人都不知道比特币是什么的时候，何一在2014年加入OKCoin，担任副总裁，全面负责OKCoin的品牌建设。

　　2014年11月，她担任天津卫视《非你莫属》节目BOSS团嘉宾，帮助OKCoin跻身同行业国内一线品牌。2015年4月，OKCoin交易平台亮相纽约时代广场，代表中国向世界宣传比特币。

　　凭借着多年来在媒体圈积累的经验，何一多次带领团队在OKCoin出现公关危机的时候实现逆转。

　　据称，在OKcoin期间，她带领这家交易所拿下了60%的市场占有率，“币圈一姐”称号由此而来。

　　而币安创始人赵长鹏当年也曾在OKCoin任职， 何一说，“当年是我挖他，现在他挖我也算扯平了。”

　　想要改变世界？

　　2017年币圈年度十大人物中，何一是唯一上榜的女性。但如果你看过她之前主持的旅游节目和曝光过的照片，也许会感到惊讶。

　　那时候的何一还是旅游卫视的主持人，主持着《美丽目的地》和《有多远走多远》两档节目。节目里，她攀登高山、野外露营、捕捉鳄鱼……挑战各种困难。在外人眼里，镜头下的何一光鲜亮丽、职业受人敬仰，但她自己却认为这份工作只是“吃喝玩乐、没有价值”，她想要做的是去改变世界。

　　她接受媒体采访时说，“我尝试过很多工作，但都觉得不是自己真正想要的……内心总觉得想要做一些更有意义的事情，希望能够在社会发展的过程中起到一点点作用。”

　　曾经，何一是一位“心理咨询师”、“大学老师”，为了赶班级的男生去教室上课，她甚至跑到男生宿舍去踹寝室门。

　　2014年，何一任性地投身比特币，入职OKCoin。就在OKCoin发展势头正劲时，2015年底，何一又宣布离开OKCoin，甚至离开了币圈，加入一下科技出任副总裁，全面负责一下科技及旗下产品市场。

　　对于“嬗变”的职业路径，何一解释说，“这个世界永远比你想象中疯狂，比科幻片更科幻，精彩属于那些疯狂的人，而我只是其中一个。”

何一一姐比特币
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