腾讯否认20亿美元投资Ripple:马化腾早就说ICO有风险

新浪科技讯 3月16日上午消息，对于腾讯将对Ripple投资20亿美元的消息，腾讯方面对新浪科技回应称，消息不属实，截至目前，腾讯并没有对Ripple的相关投资计划。

今日据Ripple news报道，知情人士透露，腾讯将对Ripple投资20亿美元，这笔资金将在未来12个月里转化成XPR（瑞波币）。腾讯将在几周内宣布这一消息，第一笔10亿美元投资将于7月进行。

腾讯公关总监张军随后在微博回应称，“12个月？20亿美金？太有想象力了，这是谁在替腾讯决策投资啊，有鼻子有眼，搞得我都差点怀疑人生了。pony早就说了，ICO、数字货币有很多风险。所以，就别自嗨式YY了，绝对假消息，我们没兴趣。”

3月初，马化腾在接受采访被问到腾讯对区块链的看法时，马化腾表示，最近区块链这个话题非常热，甚至有人调侃区块链之前的互联网都是古典互联网。

马化腾认为，区块链是很创新的技术，但在于如何应用，技术是好的，但是怎么用好是另一个方面。“如果做数字货币ICO，我觉得还是有很多的风险的，不是技术不成熟，如果大家都可以用区块链技术随便发行数字币，那会引发很多监管的问题。现在数字货币虽然很热，但是我们并没有参与其中，我们不考虑说发个币等等，因为我觉得这是一个非常有风险的事情。”

但同时，马化腾也表示，区块链技术可以应用在很多领域，比如说票据的认证，用数字化认证它的唯一性，其实区块链解决这个很大的问题，用区块链就可以真正模拟现实社会中的单据、票据的唯一性，具有一个划时代的意义。“腾讯也在积极地探索区块链在各个场景中的应用，但是目前还是发展的早期，现在大家所有人都在盯着数字货币，我觉得先解决这个问题区块链才能继续发展。”