一天募集10亿，太空链涉嫌欺诈全调查

来源：区块链得得（ID：ChainDD）

“区块链”在过去的半年时间内，已经成为了创业与资本共同追逐的风口，ICO（代币首次发行）也被视为一种成本低廉、收效显著且概念新颖的融资工具，让区块链创业者和渴望利用“区块链”概念获利的人，迅速获得在其它产业难以想象的巨额资金。

在ICO项目面前，拷问人性的巨大资本获取门槛被史无前例的降低。由于信息真实度和专业度的不对称，普通个人投资者很难判断每个项目宣传背后的真实情况。利用白皮书进行虚假宣传、夸大宣传、“币圈名人”站台、堆砌新颖概念拉抬身价、代投推波助澜、“媒体”发稿背书，种种方式都在刺激着人性的贪婪与脆弱。最近备受争议的太空链就是这样一个故事。

以一天完成10亿人民币私募，以薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台，以“量子”、“太空”、“卫星”等一堆高科技关键词为外衣，太空链风光“ICO”后，却在一个月内即破发，价值接近为零，一切都看起来匪夷所思。

在白皮书的描述中，这是一家致力于利用航天技术与太空资源优势，将区块链分布式核心理念扩展至太空领域的项目。作为一个集采集、计算、应用、存储为一体的太空区块链平台，太空链在白皮书中设想把卫星作为区块链运算节点，在星上直接完成数据处理，并用量子通信等加密方法实现安全的太空数据存储。

就是这样一个遍含“区块链”、“太空平台”、“卫星载体”、“量子通信”等尖端科技概念的ICO创业项目，在近期成为了众多投资人举报维权的标的，也自然成为区块链币圈与链圈共同的热门话题。

近日，一家自媒体称，因为发布关于太空链项目方涉嫌涉嫌诈骗的文章，接到太空链（Spacechain）项目CEO郑作举报，涉嫌文章侵权，其公众号已被封禁。

这家裹挟了“涉嫌欺诈”、“代币破发”、“创始人跑路”、“虚假包装”等等争议和传言的ICO项目，背后究竟有多少纷繁复杂的迷局？

太空链成为中国火热ICO那90%以上不靠谱项目中一个经典且又复杂的范本，为此，链得得App研究团队以此为样本，全面展开了深度调查，也对事件各方均进行了深入沟通，事件真相逐渐清晰，更借此一窥ICO全貌。

一天完成10亿私募

太空链SPC（Space Chain）是一家主体注册在新加坡的公司，成立于2017年4月。2018年1月进行ICO，1月10日向私募投资人发行代币SPC，当天完成私募。

北京时间1月16日，太空链登陆交易所开始公开交易。据链得得APP整理统计，太空链目前上线4个平台，分别为Exx、币蛋-CoinEgg、CEO交易所、Allcoin。其中Exx平台截至3月12日晚23：50数据显示，目前价格为0.00001566BTC，折合人民币为0.918元，而太空链SPC在Exx的发行价约为2.6元。破发后的SPC只剩首日发行价的35.3%。

链得得注：SPC在交易所交易以来的价格曲线图，截取日期3月16日凌晨

根据太空链官方说明，SPC总发行量为10亿个，目前总流通量为5.1亿个，其中1000万个是通过公开募集渠道在EXX上进行发售的。目前SPC没有剩余代笔的分配手段，所有流通SCP都是通过私募和公募的渠道进行流通的，由此可知通过私募分配的SCP达到了5亿个。

根据太空链创始人郑作对链得得App的描述，官方对ETH比例为1：3200，所以太空链在私募过程中获得了约15.6万个ETH。从2017年12月20日至2018年1月15日，ETH价格平均约1000美元，也就是说，太空链仅通过私募便筹集了近10亿人民币。而这个过程仅在1月10日一天。

当然，在此之前，从12月底开始，代投就已经将一份私募白皮书（下称“私募版”白皮书）发给了若干投资人以吸引资金。

私募白皮书被指严重造假

一切都要从2018年1月15日晚11点20分，距离太空链于交易所上币的几个小时前，一条震惊太空链核心社区的微信告知函说起。

这个微信群名为“太空链SpaceChain社区1群”，是太空链项目在微信上最早期的核心社群，其中包括了太空链项目的创始团队成员、项目站台大佬、核心投资人以及潜在资源方。其中也包括了一家业内知名的卫星创业公司——北京九天微星科技发展有限公司（下文统称“九天微星”）的负责人也被拉进了群里。

晚上11点20分，在群内的九天微星工作人员突然知晓太空链即将于几个小时之后在数字货币交易所上线ICO，同时也发现手上的白皮书内容与事实有出入，于是临时决断，在群内发布了一则名为《九天微星致SpaceChain基金会及郑作先生本人的告知函》的文档，该告知函中详细描述了太空链白皮书中关于虚假宣传和盗用九天微星品牌及侵犯其知识产权等种种质疑。

质疑点一：太空链白皮书第2页提及的“太空链基金同时也在努力研发和发射自己的卫星系统，系统将服务于太空链社群。2018年2月太空链将发射其第一个立方体卫星验证区块链单节点的在轨工作。”

太空链白皮书第18页提及的“1、 2017年12月完成基于立方星的第一代智能卫星平台及载荷设计；2、 2018年2月发射太空链的首颗验证卫星，验证Qtum节点太空运行。”

九天微星澄清，此颗卫星为九天微星自主研制的3U立方星，2017年6月设计搭载了九天微星与Qtum基金会（即量子基金会）合作的区块链验证载荷。此颗卫星仅为九天微星与Qtum合作项目，当时并未有太空链项目。如太空链基金会对外声称该卫星为太空链的首颗验证卫星并大肆宣传，国家相关部门会追查此事。据统计，在2018年2月并无新加坡公司发射卫星的计划。

质疑点二：

九天微星表示，上图中左半部分涉及的卫星模型图片为九天微星3U立方星设计图，右半部分为太空链联合创始人Jeff在九天微星实验室与九天微星卫星合照，两张图片均未经过九天微星同意擅自使用，有误导大众认为Jeff参与研制九天微星3U立方星的嫌疑。因九天微星在向国家相关部门申请此颗卫星研制评审材料中，并未报备有外籍人员参与研制卫星，且Jeff（美国人）仅参观并未参与研制过程。

质疑点三：白皮书第20页关于SpaceChainOS的太空RISC-V软核&FPGA硬件开发板及教程方面。其内容均为九天微星团队正在研制的卫星芯片项目内容，该部分内容并未与太空链商讨过合作意向，且未经九天微星同意擅自发布在白皮书内，涉嫌泄露九天微星商业机密。

质疑点四：

未经九天微星同意，合作伙伴中罗列了九天微星LOGO。

白皮书第39页，未经九天微星同意，在附件二中披露了九天微星物联网星座组网卫星设计图。该卫星为九天微星投入几千万研发成本获得的科技成果的一部分，太空链涉嫌泄露九天微星核心技术机密。

告知函一经发布，群里立刻炸锅。这引起了群中太空链工作人员的强烈反弹，并对九天微星的工作人员恶语相加，甚至进行了人身威胁，随后将九天微星的所有人踢出群聊。与此同时，在这个敏感时间点出现的变数也在大量区块链社区内迅速扩散开来，引发了众多太空链项目投资人严重关切。

在《告知函》中与SpaceChain一并提到的人是郑作，太空链项目的“90后”创始人、CEO。当链得得将《九天微星致SpaceChain基金会及郑作先生本人的告知函》的内容向郑作进行求证时，郑作说：“这份白皮书（私募版白皮书）只是‘草稿版’，我们从来没有往外发过。”郑作指出。

那么所谓的“草稿版”白皮书是否就是在私募阶段就已流出的募资的版本呢？

答案是肯定的。

这份很可能误导投资人判断的“草稿版”白皮书，在九天微星发布《告知函》前、太空链项目ICO私募阶段就已流传开来。太空链的ICO私募开始时间为2018年1月10日，并于当日结束。ICO私募阶段是太空链项目获取资金最多的环节。

某投资人拿到“草稿版”白皮书（或者私募版）后向九天微星求证

据链得得App调查，九天微星获取的“草稿版”白皮书（或者说私募版白皮书）并非来自太空链的核心社区，而是15日晚发布《告知函》的前一天，14日下午5点50分，由某投资人将太空链“草稿版”白皮书发送给谢涛并求证九天微星在其中涉及的相关内容。该投资人同时也表示会参与一些私募。

可见直到在《告知函》发布的前一天，这份“草稿版”白皮书依然在投资人群体里流通。

在链得得App研究团队的走访中，在目前诸多冠以太空链维权群的微信社群里，有许多在私募阶段入局的散户投资人在2018年1月初，便从代投处获取了这份“草稿版”（又称私募版）白皮书。在维权投资人群体中，这份“私募版”白皮书大多来自于代投的散播。

一般情况下，区块链项目在ICO之前，没有实际产品、没有现实的经营活动和收益、更没有可供参照的样本先例。项目创始方提供的只是一种商业应用理想和回报预期，投资人仅能从这一点上对项目投资价值进行判断，而这里唯一的信息载体就是项目ICO的白皮书。

客观上，在投资人对太空链项目进行投资评价时，这份白皮书关于九天微星的内容，无疑为项目吸纳融资提供了直接的增信和引导背书作用。直接影响私募投资人的行为决策。

W先生来自重庆，是太空链项目的ICO私募投资人。他在2017年9月4日监管政策之前就开始了解太空链。那时的太空链正直火热期，在W先生眼里完全属于卖方市场。他回忆在“9·4”之前自己就进入了太空链的社群，当时薛蛮子和王利杰也在群中，大家在讨论中多次提及有关九天微星与太空链深度合作的产品及技术方案，包括后来在白皮书里看到的相关内容。谈起投资的原因，W先生说：“整个过程里很少接触太空链的人，我只是以为九天微星参与了。”

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，根据《公告》的内容，监管部门指出，在代币发行融资活动项下，筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”属于非法融资行为。《公告》中并未明确涉及跨境ICO活动的监管态度，从措辞来看，《公告》主要关注国内的ICO活动。在境内开展的宣传、募集、发售代理、跨境支付，或利用境内网站、APP或社交媒体进行的募集活动均属于非法集资。

太空链的注册主体虽位于新加坡，包括目前维权群体在内的该项目大量私募投资人都是境内公民，且参与的ICO从宣传包装、社群交流到投资交易全过程都位于中国境内展开。在白皮书总代币流通盘的说明中，太空链发行代币SPC总量为10亿个，有5.1亿个SPC进行流通，私募数量5亿个，公募1000万个。依据链得得接触到的投资人平均每个SPC需3块多人民币的私募入场价格，按照代投比例1：3200计算：在ICO私募阶段，太空链就获取了等值近10亿人民币的融资。

此外，这笔通过ICO募集而来的巨额财富，存放于与太空链项目关联密切的太空链基金加密钱包当中，缺乏独立第三方的披露和监管。

太空链有没有盗用九天微星的名义

《告知函》发出之后，郑作指责九天微星，将太空链上线交易所后币价下跌的原因，归结为这次九天微星“不仁义”的行为。

九天微星方面解释：“在对郑作和太空链的《告知函》里，原定是私下给他们3天时间改正白皮书的内容，但我们在群里临时发现太空链即将在交易所上线的消息，为了避免更多的投资人被这份不真实的白皮书误导，也为了避免公司的声誉和知识产权受到侵害，我们遂临时决定提前将这份《告知函》发到群里以正视听。”

太空链为何胆敢在白皮书上堂而皇之地使用九天微星的诸多产品与资料，且故意混淆？

结识九天微星CEO谢涛前，郑作从未参与过航空航天领域的相关工作。据接触过他的人观察，这是一个非常聪明的“90后”，思维敏捷，之前做过一个帮助高净值家庭子女定制出国留学服务的创业项目。

2017年6月，在郑作的介绍下，量子链创始人帅初与九天微星相识，并洽谈签署了一项将量子链的区块链运算节点通过九天微星搭载至太空的服务协议。

而在这项2017年7月签署的协议中，并没有列入郑作本人及太空链作为相关合作方（此时太空链这个项目尚未成立）。协议仅在签署双方，即量子链和九天微星之间生效。

在链得得App获得的该份卫星发射运送协议上，还有这样一行条款：在没有得到另一方书面许可的情况下，任何一方不得将本合同规定的权利和义务部分或全部转让，否则转让无效。

量子链和九天微星协议中，关于权利与义务转让的排他性条款

这一背景也直接引发了九天微星对太空链“私募版”白皮书内容的质疑。在太空链白皮书中有提及“2017年12月完成基于立方星的第一代智能卫星平台及载荷设计；2018年2月发射太空链的首颗验证卫星，验证Qtum节点太空运行。”其中前者指的就是九天微星与量子链合作的卫星，这里并无太空链参与合作。而对于后者所谓“2018年2月即将发生的验证卫星”，九天微星表示，自始至终从未与太空链签署过任何合作协议。

郑作的解释是，由于当时太空链在新加坡的公司主体尚未注册成功，无法与其它公司签署公对公协议。郑作遂舍弃以太空链为主体的方式，利用量子链的主体和九天微星签署合作协议。所以，在他看来即便没有与九天微星直接的协议关系，自己也能够通过量子链的协议，间接动用九天微星相关资源，例如写进白皮书里做宣传，这也成为了他们一大卖点。

可这份协议从双方商讨到签署，再到执行的全过程中，九天微星主要管理层均对郑作的操作不知情。

量子链创始人帅初则告诉链得得App，“当时太空链主体空缺，我们也需要他们携带一个节点去太空，在量子链和九天微星的沟通过程中郑作帮了很多忙。但根本上说这个协议不是给太空链的， 当时也没说是帮太空链去签的这个协议，法律上这肯定是Qtum和九天之间的协议。”

量子链与九天微星的协议中，有供应服务经费。郑作却始终将这份对九天微星贡献收入的功劳算在自己头上。

“他们2017年接近一半的收入是我提供的。而且我是九天微星上一轮的股权投资人，合作伙伴和客户。”郑作对链得得App说。

为了表明太空链和九天微星的合作伙伴关系，郑作还提供了一份由九天微星官方微信公号发布的文章。文章内容显示，太空链联合创始人Jeff Garzik前往九天微星交流。文章结尾提到，未来太空链将在Jeff Garzik的带领下与九天微星形成深度战略合作，共同推进卫星智能化进程。

对此，九天微星负责接待的工作人员则回忆，此文章中所写的当天活动主题仅为交流参观，在这次参观过程中没有谈及和签署任何的合作内容。此外，Jeff身着白大褂在九天微星的卫星前拍摄照片放置在白皮书里进而造成投资人误读，也来自此次参观。Jeff也从来没有参与过九天微星的卫星研发设计过程。

“而且九天微星的实验室是不允许拍照的，Jeff穿着白大褂与卫星合影的照片，从拍摄到白皮书传播均未经过我们的允许。”

关于郑作贡献一半年收入和股权投资人身份的说词，九天微星直言，“我们2017年的合同收入有几千万元。其中与量子链帅初的合作只占当年收入很小的比例。郑作作为这单生意的中间介绍人，没有给我们提供过任何收入。”

工商资料也显示，在九天微星上一轮融资的股东信息里，并没有看到郑作本人及其关联投资机构的踪影。

多次删改的白皮书和一再变更的站台大佬

太空链一共制作过三份白皮书，第一份于2017年9月1日公开发布，却因为三天后的“9·4监管”而搁置。第二份便是2018年1月15日被九天微星《告知函》质疑的“私募版”白皮书。第三份是2018年1月16日ICO交易所上线时所发布的白皮书（本文又称公墓版白皮书），这份白皮书在公开发布后沿用至今。

三份白皮书都在不同时间段，不同传播程度的在ICO私募及“公募”投资人群体中流传，都对太空链ICO结果起到了增信和背书的作用。尤其是太空链前两份白皮书，都载有包含九天微星、不实核心团队与合作伙伴等相关有争议的内容。

左边为“私募版”白皮书的核心团队，李一男赫然在列，身份为首席技术顾问。右边为第三份白皮书同位置内容，李一男被孙斌替代

而这些内容在第三份白皮书中被大量修改。链得得App研究团队对比第二份私募白皮书和第三份公募白皮书，对其中的显著变化做了些总结：

在第三份太空链ICO白皮书中，九天微星《告知函》所提及的质疑警告内容已被删除。同时被修改的部分还包括：

将第二份私募白皮书里，太空链核心团队成员小牛电动车创始人李一男，替换成了润浙资本合伙人孙斌；

在现有成果展示的内容中，删除了验证卫星的内容和九天微星的卫星主体结构图；删除了同意为太空链空间应用提供空间网络资源的企业。

在合作伙伴一栏，更是进行了一次大换血。被删除的合作伙伴包括：北京大学、斯坦福大学、清华大学、北京航空航天大学、中国空间技术研究院、九天微星、上海埃依斯有限责任公司、ASES、Airbus空中客车集团、SpaceX、Gomspace、Spacetech GMBH、达华智能、英国航天局、长城工业，与之前版本的白皮书存在巨大的宣传内容偏差。

创始团队到底是谁？

从“私募版”白皮书的核心创始团队成员，到第三份白皮书只字未提，小牛电动车创始人李一男的消失，让许多投资人疑虑纵生。

链得得App获取的小牛电动车创始人李一男微信对话截图显示，在太空链ICO私募期间，有人将太空链“私募版”白皮书发给李一男求证，是否作为核心创始团队参与了太空链项目，遭到了李一男的坚决否认并表示：“我已经明确拒绝了，他们居然这么不要脸，都是骗子。”

在太空链现行公开的最新公募版白皮书核心团队板块，依然清晰地展示着几个在区块链和资本行业耳熟能详的名字：“中国风投教父”阎焱、量子链创始人CEO帅初、比原链创始人段新星、比特币核心开发人员Jeff Garzik等等。另外，薛蛮子也作为太空链明星投资人被反复提及。

身处太空链核心团队介绍页面的量子链创始人帅初对链得得App说明，量子链基金会当时购买过一些太空链的Token，因为太空链在卫星上无法会用POW的节点，所以当时他们选择POS技术的Qtum作为其区块链底层。

“我个人当时口头同意，可以无偿免费提供一些区块链技术方面的顾问。除此之外，没有特别大的关系。”帅初说。

在最近的举报风波中，阎焱、薛蛮子和段新星等，尚没有表态。

代投乱象：登录大型交易所“承诺”难以兑现和被放大的投机心态

2017年12月，太空链在区块链圈内的声势迅速跃起。致使各路代投纷纷跟进，一边搬出了不少币圈“大佬”站台作为“顾问”，一边表示太空链将在2017年年底之前发射卫星。除此之外，代投们发布给私募投资人的广告中称：“月底上国内所有交易所（包括OKex、火币、币安）”。客观上，代投分销的狂热和夸大其实，有力推动了太空链在ICO宣传上的声势。

一位通过代投参与了私募的X先生告诉链得得App，“去年年底，在（币圈）群里有人发太空链ICO的消息，我看有帅初，李笑来大佬站台，微博薛蛮子也支持了，虽然看得出来是圈钱项目，但觉得还是能搞下短线，投下赚点就跑。”

这种投机心态在众多通过代投的私募投资者中也颇为常见。

然而，在私募投资人拿到SPC之后，问题却逐个出现：原定的卫星和相关合作伙伴出现巨大偏差；公募仅在EXX平台进行，并在之后登陆了币蛋、CEO交易所和Allcoin，始终没有等来所谓“上国内所有交易所”。

关于“登陆国内所有交易所”的说法，郑作对链得得App则通通推给了“代投违规”：“太空链不可能许诺登陆所有交易所，越承诺越难登陆。私募期间，一部分参与私募参与方将额度交给一些代投，代投看重太空链的热度，私自进行了承诺，并将官方ETH对SPC1：3200的比例改为1：2560进行私募。太空链官方并不清楚是哪些代投进行了许诺。交易所现在确实比较少，主要原因有几点：1、量子链的token大部分交易所不熟悉，所以需要技术对接。2、外面谣传很多，有些交易所之前谈好了，现在不给上了。3、海外最近合规很严，审查周期长。但近期都会陆续解决。”

在链得得App研究团队接触的私募投资者中，抱有类似上文中X先生投机心态的不在少数。

大量数字货币投机者并不渴望通过持有某代币而长远看该项目发展，如何迅速在疯狂的数字货币交易中获取短期炒高的币价收益，才是入场的目的。因此从投资心理最深处来说，这部分投机者并不在乎这些项目是否具备未来的商业价值、不在项目ICO融资之后的去向，更不在乎这些代币是否有区块链概念服务的价值流转功能，他们在乎的是在币价炒高的下一轮是否有其它韭菜用什么样的价格接盘，从而“收割”离场。

至此，侥幸投机的心理在数字货币炒币市场，冥冥中助推了一系列ICO骗局的上演。

关于代投乱象，链得得App里此前也有多篇文章讲述，不再赘述。

私募投资人集体维权举报

链得得App根据相关公开数据的初步统计，太空链项目通过ICO融资所获数字货币价值，折合人民币超过12亿元。其中私募市场10亿元，交易所公开市场募集了两亿元，涉及投资人数众多。

举报维权者尤其以私募投资者居多。

事件发酵至此，仅在微信平台上就出现了众多冠名为“太空链维权”字样的群组，仅这些微信聊天群内就聚集了超过700人。维权投资人将集中的质疑列成了关于太空链的“十四点罪状”话题集中探讨。

这些聚集在各个微信群里的私募投资者已经组织团体，前往郑作户籍所在地的杭州经侦进行集体报案，并在公开场合拉起向太空链讨回ICO投资、要求退币赔偿的横幅。

郑作明显感受到了压力，“现在都说我跑路了，维权的人把我全家都人肉搜索了。”

3月14日，币圈的各个社群都在传播太空链投资人在杭州围堵郑作家人、拉横幅维权，甚至爆发轻微肢体冲突的图片、视频。

太空链加密钱包出现资产异动

SPC在EXX的公募价格为人民币2.6元，显著低于此前的私募价格，币值也在公募之后不断走低，三月初甚至探底人民币0.54元。随着币价跳水，持币人们却发现私募期间建立的微信群被太空链以“实现社群管理的全球化”的理由解散。

随后，太空链在telegram建立了官方社区，但太空链客服和核心团队成员却始终没有出现，直到3月8日持币人维权和退币的呼声愈演愈烈后才有客服回应。在这段时间里，“郑作卷钱跑路”、“太空链是空气币”的传言也不断发酵。郑作在社群中出现后，持币人S女士在telegram群组中要求官方提供官方钱包地址以查询资金流向，但却被禁言了。

她告诉链得得App，根据从其他渠道获得的官方地址记录显示，钱包内的以太币被兑换成了Arcblock、AVH等不同的货币进行投资。

链得得注：太空链官方钱包地址记录的数字货币资产交易流水

在上述图列出的ETH流向中，目标代币均在2017年12月底至2018年2月底期间进行了私募，其中Arcblock私募时间是2月底、AllSportsCoin在2月初、CANDY则在一月底。

太空链的持币者们认为，官方钱包内的ETH流向和种种时间节点上的“巧合”，怀疑郑作没有将募集到的资金用于太空链的进一步开发，而是用于参加了其他代币项目的私募，涉嫌非法资产转移与挪用。

“筹资是一个中心化的行为，就应该有中心化的监管方式。”参与过太空链私募的重庆W先生说，筹资方式没有明确监管架构，相当于郑作个人就可以运作这笔资金。

代币分两部分：1、锁仓部分，太空链自身持有的锁仓部分SPC，2、是太空链通过出让流通的SPC而筹集到的ETH或BTC。没有明确说明每一部分的归属权应该属于谁。代币锁仓部分应该归太空链基金会来持有或代持。

但如果太空链基金的负责人同时也是太空链的高管核心人员，那么这样毫无独立监管的代持没有任何意义。

退币呼声四起与法律责任

如今，维权群日常讨论的核心是“退币”。投资者们希望代币发行方像2017年9月监管收紧后一样，由太空链官方出面将手中的SPC退还成ETH，甚至宁愿在价格上吃一点亏。

维权群里鱼龙混杂，流言横飞，时常有人信誓旦旦地宣布代投已经表示可以退币，甚至提出了详细的要求：钱包里的SPC不能有交易记录，需要提交钱包截图等等，而退币的比例是1：3200，正是官方的私募比例。

乱象甚至吸引了一些骗子，声称可以退币，但是要“先打币，过几天统一退”。当持币用户在telegram社群向官方求证时，却得到了“官方不会退币，能退币的都是骗子”的回应。

1996年，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段； 其中，细则发生情形的第四条写到：具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

链得得App向郑作求证是否会退币时，郑作也表示：“不会退币。我们基金会的主席是Jeff（指太空链合伙人Jeff Garzik），钱和资产都在他手上；并且我们基金会有很多美国人，如果退币就相当于证券回购，这是违法的。”

根据太空链现有组织架构和募资所在地，他可能一共涉及新加坡、中国和美国三国法律。

根据链得得App了解，新加坡目前的资本市场法律框架仅仅适用于构成“资本市场产品（capital market products）”的数字代币，因此并管辖其他类型的数字代币的发行。换句话说，各个公司可以自由发行“功能型数字代币（utility tokens）”，也不需要获得新加坡政府的许可或受其管制，只要遵循反洗钱等一系列普适性常规要求即可，实质上是给大部分区块链代币发行和交易开了绿灯。

在美国和中国，虚拟货币都尚未被定性，是证券还是商品等属性，各大主管部门尚无定论。纽约2018年2月的一项判例，虚拟货币被作为一种“商品”而非证券。中国已彻底禁止ICO及数字货币交易所交易。（本文独家首发链得得App，作者丨Nico、马文佩，未经授权禁止转载）

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