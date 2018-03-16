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美容微整平台新氧完成D-2轮2亿元融资 兰馨亚洲领投

美容微整平台新氧完成D-2轮2亿元融资 兰馨亚洲领投
2018年03月16日 10:09 新浪科技
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新氧创始人兼CEO金星新氧创始人兼CEO金星

　　新浪科技讯 3月16日上午消息，国内美容微整平台新氧正式宣布，已完成2亿元D-2轮融资，此次融资由兰馨亚洲投资集团（以下简称“兰馨亚洲”）领投，经纬中国、挚信资本、Apax Partners、鼎晖投资跟投。其中，A轮投资方经纬已是第四次向新氧注资。泰合资本继续担任本次交易的独家财务顾问。

　　继2017年12月，新氧宣布获4亿元D-1轮融资后，3个月内又迅速完成D-2轮融资。至此，新氧D轮融资累计达6亿元，并已全部到帐。

　　本轮融资将重点用于吸引优秀人才，加强基础设施建设，为消费者和医美机构提供更好的服务和用户体验，同时进一步拓宽服务品类，并探索和产业链上下游的深度合作。

　　新氧创始人兼CEO金星表示，新氧一路走来，始终以用户体验为核心，不断分析行业与用户痛点，探索和创新符合中国医美市场新标准、高品质的商业模式与解决方案。通过不断实践与完善，新氧平台目前已吸引2500万医美用户以及沉淀了350万篇由消费者亲自撰写的美丽日记，营造了一套氛围友好、信息专业、价值观健康的社区电商生态系统。

　　《新氧2017年医美行业白皮书》指出，2017年有1400万中国人消费医美，较2016年同比增长高达42%，远高于7%的全球增速，中国成为全球医美发展速度最快的国家。

　　为保证高增速下的健康业态，新氧在医美教育、保险、金融、消费等领域推出系列安全升级计划，包括：新氧严选、新氧百科、氧气保、新氧美学体系、智能客服等产品；同时在机构端的服务上，新氧搭建智能用户画像、营销后台管理系统、药械采购、商学院等良性竞争与生长模式，帮助优质机构建立品牌，降低营销成本，从而净化行业，实现良币驱逐劣币，让更多的消费者可以安全地利用科技变美，引导行业健康发展。目前，新氧业务已覆盖中、韩、新、日、泰5国的351座城市。

　　金星表示，2018年将继续加强运营团队的管理与扩张，在纵深层面作为医美生态链中机构、医生、上游厂商和消费者之间的连接器，进一步重组并优化商业模式；并持续改善用户体验，大力投入商务智能、人工智能的研发和落地。在横向层面高效拓展美与健康多元化品类，全面覆盖全国的主要一二线城市，为更多消费者提供专业、便捷地服务。

　　D-2轮融资领投方兰馨亚洲是一家专注于中国及亚洲地区的投资集团，也是首批投资中国的国际基金之一，拥有二十四年在中国投资的经验。兰馨亚洲管理主要投资于扩张期及中后期私营企业，并具有高进入门槛、有增长潜力的高科技、零售、消费产品及服务、医疗行业，投资及协助上市的企业超过30家，投资多家互联网垂直平台，包括携程网正保教育、易趣网、汽车之家、智联招聘等。

　　兰馨亚洲合伙人洪德尚表示：“随着消费升级和颜值经济，近年来医美行业快速增长。新氧沉淀的大量美丽日记帮助消费者进行有效的消费决策，并促进了这个行业更透明市场化服务。新氧作为行业内的领先者，增长较快，用户体验较好。公司提供优质的服务和内容，具有很强的壁垒。兰馨非常看好这个领域以及新氧的未来发展。”

　　经纬合伙人王华东表示：“作为新氧最早的投资人，过去三年，我们经历了新氧从社区到交易，再到产业链服务的平台化进程。在这期间，我们更见证了金星及其团队的成长。这个团队创新、务实，构建了基于用户分享社区的交易平台，具有极强的壁垒，未来具有极强的拓展性。”

　　新氧数据显示，2017年新氧交易额超60亿，同比增长300%。泰合资本高级投资经理王微表示，新氧的综合变现效率相比2016年提升一倍以上，目前单月收入数千万，已经是其他竞争对手几倍的规模。

　　新氧成立于2013年，其官方宣布，新氧App及网站在2017年独立访客达1.14亿人次，超过美国realself.com，同时，覆盖医美App领域近90%的启动次数和超过84%的使用时长。此外，新氧建立了医美电商平台，医美机构名码标价，消费者“货比三家”。(王上)

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