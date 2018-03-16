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Spotify定于4月3日纽交所上市 继续坚持免费增值模式

Spotify定于4月3日纽交所上市 继续坚持免费增值模式
2018年03月16日 09:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月16日上午消息，在周四的投资人会议中，Spotify高管证实了之前的报道，表示公司会在4月3日正式上市，而且公司还会强化免费增值模式（即免费服务吸引用户，再通过增值服务变现部分用户）。

　　虽然免费增值模式招来不少争议，比如有许多艺人批评该模式，但是Spotify认为免费增值模式可以吸引更多人使用服务，提高转化率。

　　Spotify联合创始人兼CEO丹尼尔·埃克（ Daniel Ek）介绍说，公司的服务在全球已经有订阅用户7100万，员工达到3500人，有3500万首歌。埃克信心满满说：“一切刚刚才开始。”

　　随后埃克解释称，Spotify会用与众不同的方式IPO，他说传统方式不太适合Spotify，到底有什么不同呢？埃克说：“我们不会出售任何股票，我们只关注业务的长远发展。最重要的一天不是上市日，而是之后的一天又一天。”埃克认为公司资金充足，没有必要通过公开发售的方式融入新资金。他说：“我们没有必要稀释现有股东的股份，去融入我们不需要的资金。”

　　上市主要是想增强流动性，公司会将已有股票拿来上市，这些股票被公司内部人士持有。Spotify不会向机构投资人发行新股票，但现有股东可以转让手中股票。上市之后，Spotify的市值会达到10亿美元。

　　Spotify选择在纽交所上市，上市当天，Spotify高管不会跑去敲钟，CEO不会在交易所接受采访。

　　高管们的讲话总的来说可以归结为三点：第一点，让服务无处不在，Spotify服务已经覆盖全球所有的大型平台；第二点，个性化，用户可以定制体验，公司可以根据用户习惯收集数据，改进服务；第三点，免费增值，这点是最有意思的。

　　2015年，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）将自己的音乐从Spotify撤下，主要就是因为它免费。不过去年泰勒·斯威夫特又将歌曲放了上去，据说Spotify付了一大笔钱。

　　埃克称，2015年音乐产业增长了3%，2016年增长6%，增长是由流媒体服务推动的，Spotify是全球最大的流媒体平台。他说：“我们的服务已经全球化，其它人都做不到。”

　　为什么要推行免费增值模式呢？Spotify首席产品官古斯塔夫·索德斯通（Gustav Sodorstrom）给出了三个原因：“第一点，有无数消费者对音乐付费保持观望态度，我们可以接触到这些人，将他们吸引到我们的生态系统。第二点，我们可以向庞大的音乐粉丝群学习，它们可能是全球规模最大的粉丝群。第三点，当他们在手机、汽车音响、设备上使用Spotify，音乐会成为用户生活中更大的一部分，用户的参与度越高，就越能发现音乐是生活中不可或缺的部分，值得付费。”

　　2017年Spotify的销售额接近50亿美元，2016年约为36亿美元。不过由于授权成本很高，Spotify的亏损增加近一倍，达到15亿美元。(云外)

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