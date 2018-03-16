美国众议院听证会激辩ICO：泡沫散尽后 再鼓励发展？

澎湃新闻记者 周炎炎 综合报道

美东时间3月14日，美国众议院召开了一场“审查加密货币和ICO（代币首次发行）市场”的听证会，众议院议员们对比特币的恶意使用和数字货币投资者缺乏保护的现状表示担忧，也有人认为应该在监管和培育技术创新之间取得平衡。

美国CNBC网站报道称，两小时的听证会中，更多的是众议员们提出问题，而不是对加密货币存在的问题给出解决方案，听证会后很多众议院对加密货币持有怀疑态度。

众议员布拉德·谢尔曼

“加密货币就是胡说八道，” 众议员布拉德·谢尔曼（Brad Sherman）金句迭出，“虚拟货币让很多大街上的懒汉们整天穿着睡衣，还能告诉他们的妻子即将一夜暴富，成为百万富翁”。

谢尔曼担忧，比特币帮助的是恐怖分子、罪犯、逃税者和初创公司实施欺诈。他补充道，比特币让美联储失去了500亿美元的收入。

接着众议院讨论了ICO现象，这是部分初创公司用来为商业活动和产品融资的手段。根据调查机构Autonomous Next的最新研究，2018年以来，美国已经发生了26亿美元的ICO融资。

对于ICO这个名称，谢尔曼就表现得非常不满，“加密货币社区采用这个术语，好方便撒谎，向公众把这个过程描述成IPO上市一样。”

谢尔曼称，虚拟货币界“偷走了”合法投资的知识产权和商标，而将其用在一个不为社会带来任何利益的欺诈性的赌博伎俩。

当前，美国证券交易委员会（SEC）加强了对这些融资活动的监管，SEC主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）和商品期货交易委员会主席克里斯托弗·詹卡洛（J. Christopher Giancarlo）1月在华尔街日报中撰写评论称：“SEC已经把很多监管资源放在了ICO上。”

SEC在3月初对外表示，要求数字资产交易所在SEC注册。这个因素再加上谷歌宣布6月份要禁掉ICO广告，对比特币价格也产生了影响，3月15日，比特币价格短暂失守8000美元，但很快又涨回8000美元以上。

在提到加密货币狂热的时候，众议院金融服务委员会主席比尔·休伊曾加（Bill Huizenga）直截了当地表示，这个环节应该叫做“你好，再见”。

“投资者如此缺乏保护，我们委员会，我们众议院对此不会袖手旁观，” 休伊曾加说。

休伊曾加提到麻省理工学院克里斯蒂安·卡他里尼（Christian Catalini）教授即将出版的ICO市场报告，该报告估计，ICO筹资的资金中2.7亿美元到3.17亿美元都去了可能导致欺诈行为的产品和项目。

美国数字交易平台Coinbase的首席法律和风险官麦克·兰普（Mike Lempres）在众议院的资本市场、证券投资委员会面前作了证言，称该公司也认为要在泡沫散尽、尘埃落定之后，再提鼓励ICO发展。

“法律法规明确之后，我们再进入市场，” 兰普说。

该委员会委员卡洛琳·马洛尼（Carolyn Maloney）呼吁关注投资者保护，她表示，“投资者将自己的生活储蓄都扔到了虚拟货币里，只要泡沫一破，注定损失大量本金。”

她表示，她正在参与起草一项“监管虚拟货币而不是相关技术”的法案，包括健全的投资者保护措施，这些措施中就有SEC监管ICO的信息披露。

明尼苏达州众议员基思·埃里森（Keith Ellison）说，最近有个问题出现了，就是几个月来不少选民向他咨询：“加密货币怎么样？我要不要买一点？” 埃里森接着问道：“如果有人想要在这领域投资，那么作为不那么成熟的投资者，他应该知道些什么？”

乔治敦大学法律中心法学教授克里斯·布鲁默（Chris Brummer,）博士回答了这个问题，他建议在这方面谨慎行事，“我肯定会告诉对方，加密货币太过于复杂，现在进入太危险了。”

有一位众议员观点比较独树一帜。众议员汤姆·艾莫（Tom Emmer）提倡在监管方面“放手”，“无论是民主党还是共和党，都应该庆幸区块链有开放资本渠道的潜力。”

他敦促众议院不要为这个产业找一个“新的警察”来管控起来，也不要“让现有的警察接管，给他们更多的权力，入侵这个领域，阻碍了发展。”

“我意识到应该有监管，但也要在一个平衡点上，”艾莫称。

泰德·巴德（Ted Budd）议员试图在两方之间取得平衡，他认为对这个领域的监督是美国必须做的，“因为加密货币的糟糕或匆忙的政策，确实威胁到我们在金融和技术方面的声誉。”