Lyft测试包月打车服务 每月199美元可打车30次

新浪科技讯 北京时间3月16日上午消息，Lyft正在测试包月订阅服务，提供给那些频繁打车的用户，由此可以看出，Lyft想向Netflix、Spotify学习，将它们的业务模式应用于交通出行服务。

Lyft的包月订阅模式似乎瞄准每月打车开支超过450美元的人。有几种套餐可以选择，例如，每月支付199美元，可以打车30次，每次消费最多不超过15美元；第二种套餐每月收费300美元，奇怪的是这个套餐也是打车30次，与第一种套餐是一样，只是价格不同，可能Lyft想测试一下，看看哪个价格更合适；还有一种每月交399美元，可以打车60次。如果一次打车的消费金额超过15美元怎么办？现在还不知道。

周三时，Lyft宣布与汽车组件生产商Magna合作，一起开发自动驾驶汽车。当时Lyft CEO洛根·格林（Logan Green）曾公开表示，说订阅模式是公司的未来。他说：“我们将会推动整个产业由所有权模式向订阅模式转移。”

现在付费订阅模式只向受邀用户开放，什么时候向所有打车者推出？还不知道。按照格林的说法，Lyft付费订阅者只要交大约200美元，就能坐车行驶1000英里。他说：“你可以依赖Lyft网络，满足所有交通出行需求。”

2016年，Uber开始在部分城市测试付费订阅服务，最终服务会不会覆盖所有地区？现在还没有答案。

Lyft新闻发言人在声明中表示，几个月来，公司一直在测试“All Access Pass”服务，他说：“我们一直在测试新方法，给用户带来更便宜、更有弹性的交通出行选择。在过去几个月里，我们正在测试多种多样的All Access Pass服务，提供给Lyft乘客。”(云之外)