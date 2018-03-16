比特币单周跌两成 虚拟货币“泡沫论”再起

殷怡

[北京时间3月15日晨间，比特币价格再度跌破8000美元，近一周以来，比特币跌幅已扩大至20%，这已经是2018年以来第二次单周下跌20%。]

今年以来，随着全球各国对虚拟货币和ICO的监管持续收紧，比特币等虚拟货币持续下跌。北京时间3月15日晨间，比特币价格再度跌破8000美元，近一周以来，比特币跌幅已扩大至20%，这已经是2018年以来第二次单周下跌20%。

对于比特币投资者来说，又一次需要直面抛还是不抛的问题。第一财经记者在采访中了解到，在这波下跌潮中，投资者的心理相比去年的各大下跌潮，已经发生了明显的变化。

一位持有约200枚比特币的矿工告诉第一财经，他在今年1月份的时候高价出售了几台矿机，因为意识到挖矿产业在国内监管层的打压之下，前景已经不被看好。而在3月初，他又卖出了手中大约50枚比特币，卖币收入折合成人民币近400万元。“2013年和朋友一起买矿机挖币玩，听说会涨，成本也不高，就跟着玩。我们这种纯投资的和那些有‘信仰’的不一样，能赚这么多已经是出乎意料了。”该矿工说。

同时，在对另外几位比特币持有者们的采访中，记者也能明显感受到他们对比特币的信心有所下降。某投资者告诉记者，去年国内监管刚开始打压的时候，大家都觉得没什么，比特币全世界都可以玩，中国不让交易了还可以去国外交易。但这次不一样，全世界现在都开始管了，美国、韩国、日本还有一些小国家，都很严格，不管是挖矿还是交易都受到严重影响，去年那种行情肯定不会再重演了。

数字资产研究公司（DigitalAssetResearch）的高级分析师卢卡斯·努齐（LucasNuzzi）表示：“公众现在意识到，比特币并非一种无风险、迅速致富的投资机会，大家的兴趣已经减弱。”

泡沫论又起

和个人投资者一同发生变化的还有机构投资者。高盛在去年底比特币价格最高的时候，在一份投资者声明中表示，“为了响应客户对数字货币的兴趣，我们正在探索如何为他们提供最好的服务。”2017年12月10日，高盛的比特币期货最先在CBOE获得交易期权，之后也已在CME推出。

不过，今年以来，高盛对比特币的态度发生巨大转变，在过去两个多月的时间内，已经多次发布重磅警告。高盛私人财富管理集团的首席投资官SharminMossavar-Rahmani日前表示，随着那些坚定持有者的离场，比特币正在显示资产泡沫的所有特征。尤其是各国对比特币的应用场景从严监管，令其估值与实际应用需求进一步“失衡”。

上周日，由ShebaJafari领导的高盛技术分析团队发布最新报告表示，比特币将面临新一轮的抛售，很可能跌破今年2月份创下的5922美元的年内最低点。

今年2月，高盛投资研究全球主管SteveStrongin在一份报告中写道，在过去一个月里，全球加密货币市值蒸发了近5000亿美元，而情况可能会变得更糟。大多数数字货币不太可能以目前的形式存在，投资者应该做好这些货币失去所有价值的准备，因为他们被一小部分未来的竞争对手所取代。

“最近的价格波动表明存在泡沫，而且不同货币走向一致的趋势是不合理的。”SteveStrongin强调。的确，第一财经记者通过对比全球前四大币种——比特币、以太坊、瑞波币和比特币现金一年以来的涨跌幅趋势后发现，它们的价格波动自去年9月起，在每一次的下跌行情中，开始下跌和止跌的时点均趋于一致，甚至在一些时段的下跌中，跌幅也趋于一致。例如在昨日下午和晚间的两个时段中，全球排名前四的加密货币跌幅就基本相仿。

管理着5000亿欧元的安联环球投资认为，比特币泡沫是什么时候破裂的问题，而不是会不会破裂的问题。安联环球全球经济与策略部门主管霍夫里希特（StefanHofrichter）在一篇文章中表示，即使区块链技术可能会给投资者带来巨大益处，但比特币的内在价值几乎为零。

“比特币符合资产泡沫的所有关键指标，其中包括过度交易，‘新时代’理念、过于宽松的货币环境、缺少金融监管、相关金融产品温室、高杠杆、成为犯罪分子洗钱工具、价值严重被高估等。比特币狂热是个典型的泡沫，可能即将破裂。”Hofrichter表示。

同时，和很多投资界大佬持有的观点一样，Hofrichter也认为，比特币没有任何内在价值，与国债、证券、纸币相比，它没有任何“背书”，也不会产生现金流。

美国著名经济学家鲁比尼（NourielRoubini）一直看空数字加密货币，并在许多场合称比特币为泡沫。他在最近发布的推文中认为，数字货币的价格最终会变成零，如今的“代币狂热”，就如同19世纪中期工业革命开始时的“铁路狂热”一般。

多方数据显示，公众对于比特币的兴趣正在大幅减弱。据googletrends数据显示，比特币搜索量从12月的最高点至今已下滑80%，BitInfoCharts数据显示，比特币推文的数量也比去年峰值时期减少了近60%。与搜索量一同下降的还有比特币的每日交易量。从全球多家头部比特币交易所的交易数据来看，比特币每日的交易量相比2017年12月的高点，已减少了一半，随着2月6日比特币价格跌至新低，交易量也跌至谷底。

值得注意的是，2018年2月中旬至今，比特币价格持续反弹，在3月7日时，恢复上涨至11000美元左右。然而，价格上涨却没有带动交易量的上涨，Coinhills数据显示，过去24小时，全球比特币的交易量大约为145万枚比特币，约合153.6亿美元，这一数字已不足去年12月最高点时的一半。

币圈过度炒作牵连区块链圈

在区块链的世界中，币圈和链圈一直宣称自己是两个不同的群体，尤其在监管对币圈接连打压之后，链圈人更是想“撇清”自己与币圈的关系。然而，比特币作为区块链最早期的应用，这两个圈子又有诸多交叉。

一位区块链圈人士对第一财经表示，从2015年开始，区块链进入“从无到有”的快速发展期，各行各业纷纷着手试水这一领域，各路投资蜂拥而至使得这个行业的泡沫越吹越大。

“但进入2018年后，情况就有所变化，很多人发现，当时靠想象写出来的白皮书其实落地难度很大，一部分是因为即使是性能最佳的以太坊，其底层技术还是有很多缺陷需要改进，另一部分是因为，像此前所热炒的区块链养鸡等项目验证过后都是‘伪区块链’，纯粹是在炒概念。”

再加上在近半年来的时间内，不断有项目方圈钱跑路的消息传出，监管机构也在去年9月叫停区块链目前最主要的两大应用——虚拟货币交易所和ICO，重重打压使得整个区块链行业受到重创。

鲁比尼表示，许多人目前都对运营一个区块链应用意味着什么感到困惑。对初始者而言，区块链的效率并没有现在的数据库高。当有人说他们在区块链上运行什么东西的时候，他们通常想表达的意思是他们在运行软件应用程序的一个实例，它可以复制到许多其他设备当中。

“区块链本身并不具有革命性，是有史以来被过度炒作的技术之一。”鲁比尼还对区块链技术提出了几点质疑，首先，他认为区块链需要所有的交易都进行认证加密，这经常导致交易速度比传统交易的速度更慢；其次，区块链不可能消除金融中介机构，因为每一份金融协议都有可能出现被参与方修改或故意违反等不可预见的突发事件，因此在金融领域中适用的区块链应用程序——如证券化或供应链监控应用程序——都需要中介，需要行使自由裁量权。

此外，他还举例称，以太坊容易受到有影响力的内部人士的操控，瑞波技术（第三大数字货币瑞波币的底层技术）未来也不可能取代金融机构目前在进行跨境转账时使用的SWIFT系统。

作为瑞波公司客户之一的渣打银行，两年前便已经接入瑞波网络，利用该网络为银行客户提供跨境转账支付服务。但渣打集团首席信息官MichaelGorriz此前在接受第一财经采访时却坦言，由于区块链技术目前还在发展阶段，因此在交易速度上目前还不尽如人意，同时成本也比传统的解决方案高。